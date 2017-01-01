DPMS

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АндрейЧерепанов (обсуждение | вклад)
(Новая страница: «== Как отключить DPMS (энергосбережение экрана) == * Автор: stranger573 * Дата: 1 февраля 2017 года * Ссыл...»)

Текущая версия на 14:36, 1 февраля 2017

Содержание

[править] Как отключить DPMS (энергосбережение экрана)

[править] Первый способ

Чтобы отключить dpms: в файле /etc/X11/xorg.conf.d/10-monitor.conf в конце секции "Monitor" нужно дописать строку — Option "DPMS" "false".

Секция должна выглядеть примерно так: 

Section "Monitor"
    Identifier "Monitor0"
    Option "DPMS" "false"
EndSection

Причём это лучше сделать даже при наличии файла xorg.conf ибо записанное в этом файле подгружается последним и переопределяет параметры xorg.conf

[править] Второй способ

Далее. Одно это не поможет, поскольку монитор будет гаситься ещё одним способом. Чтобы решить и эту проблему надо в файле /etc/X11/xorg.conf в конце секции "ServerLayout" дописать строку — Option "BlankTime" "0". Если по этому пути такого файла нет, то создать пустой файл в этом месте с именем xorg.conf В случае если создали пустой файл его содержимое должно быть таким: 

Section "ServerLayout"
    Option         "BlankTime" "0"
EndSection

Не забываем, что в конце файла должна быть пустая строка! Все указанные действия производим от root. Далее перезагружаемся и проверяем.

Для проверки можно использовать команду в консоли (а вот это уже делается с правами пользователя): 

xset q

Если всё сделали правильно, то таймаут для "prefer blanking" должен равняться нулю и присутствовать запись "DPMS is Disabled".

[править] Гашение в консоли

Есть ещё гашение экрана в текстовых консолях (тех, что вызываются наподобие Ctrl+Alt+F3). Тут можно сделать от пользователя root в консоли: 

setterm -blank 0 -powersave off
 
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