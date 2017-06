Установка и настройка модемов 3G USB

Материал из ALT Linux Wiki

Общее

Есть несколько путей:

использовать штатные средства NetworkManager настраивать дозвон через wvdial , kppp или что вам нравится самостоятельно использовать программу, поставляемую Мегафоном со своими модемами. Использование этого пути позволяет избежать ненужных телодвижений для проверки баланса счета. Решение тестировалось на Simply Linux. Внимание! Установочный скрипт программы MobilePartner добавляет строку "ALL ALL=(ALL) NOPASSWD:/usr/local/MegaFon Internet/MobilePartner.sh" в /etc/sudoers и изменяет некоторые другие файлы /etc/. использовать /etc/net

В большинстве случаев ничего настраивать не надо — достаточно установить пакет usb-modeswitch и зависимые от него (например, usb-modeswitch-data), в некоторых дистрибутивах также udev-extras.

Чаще всего и их устанавливать не надо, т.к. всё необходимое уже установлено и работает из коробки. Достаточно настроить работу модема через NetworkManager.

В данной статье описаны примеры настройки на случай, если что-то не работает — или если требуется более тонкая настройка/автоматизация при помощи etcnet.

Megafon M150-1 (он же Huawei E3276)

Данный модем является 4g модемом со встроенной сетевой картой. Но данная сетевая карта хоть и видится в системе, но не живёт. После подключения модема в системе определяется как Bus 002 Device 006: ID 12d1:1506 Huawei Technologies Co., Ltd. Modem/Networkcard

При этом появляется интерфейс wwp0s29u1u2i1

Но попытка сделать его up ни к чему не приводит - после ip link set up dev wwp0s29u1u2i1 он всё равно остаётся wwp0s29u1u2i1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN qlen 1000

Что бы всё таки заставить данный девайс работать, надо отключить в нём сетевую карту и включить режим обычного модема с кучкой ком-портов.

AT^SETPORT="A1,A2;10,12,3"

AT^SETPORT="A1,A2;12,16,A1,A2"

Отключить сетевую карту и включить режим обычного модемаВернуть всё обратно

Не помогает ли в режиме сетевой карты внести

echo -en 'AT^NDISDUP=1,1,"internet"\r

' > /dev/ttyUSB0 dhclient wwan0

Huawei E1550

Для Пятой платформы нам потребуется установить два пакета (оба присутствуют в репозитариях Пятой платформы):

udev-extras

usb-modeswitch

Для Шестой и выше:

usb-modeswitch

usb-modeswitch-data



После установки пакетов в Пятой платформе смотрим файл /etc/usb_modeswitch.conf. Добавляем, если ещё нет:

######################################################## # Huawei E1550 # # Contributor: Bogomips DefaultVendor= 0x12d1 DefaultProduct= 0x1446 MessageContent="55534243000000000000000000000011060000000000000000000000000000" MessageEndpoint=0x01 CheckSuccess=5

Здесь DefaultVendor= 0x12d1 и DefaultProduct= 0x1446 должны соответствовать выдаваемым командой lsusb

Все другие подобные строки необходимо закомментировать, используя символ «;»

Добавляем правило udev, создавая файл /etc/udev/rules.d/45-huawei-e1550.rules с таким содержимым:

ACTION=="add" SUBSYSTEM=="usb", SYSFS{idProduct}=="1446", SYSFS{idVendor}=="12d1", RUN+="/usr/sbin/usb_modeswitch"

После этого модем определяется lsusb как:

Bus 005 Device 002: ID 12d1:1001 Huawei Technologies Co., Ltd. E620 USB Modem

Для Шестой и выше платформы, ваш модем должен присутствовать в файле /lib/udev/rules.d/40-modeswitch.rules



Важно! В строке определения должно быть именно 1001 — это код собственно модема, а не виртуального CD с софтом под Win&Mac OS

Huawei E1750

создаем файл 45-huawei-e1750.rules

touch /etc/udev/rules.d/45-huawei-e1750.rules добавляем в него:

ACTION=="add" SUBSYSTEM=="usb", SYSFS{idProduct}=="1446", SYSFS{idVendor}=="12d1", RUN+="/usr/sbin/usb_modeswitch" добавляем данные в файл /etc/usb_modeswitch.conf :

######################################################## DefaultVendor=0x12d1 DefaultProduct=0x1446 TargetVendor=0x12d1 TargetProduct=0x1001 DetachStorageOnly=30 HuaweiMode=3 MessageContent="55534243000000000000000000000011060000000000000000000000000000"

ZTE MF-180

Применительно к модему ZTE mf-180 от Билайн: прежде всего надо отучить устройство представляться как CD-ROM — например, с помощью minicom (от имени root):

minicom -s

выбираем из списка: Настройка последовательного порта , далее жмём A и прописываем /dev/ttyUSB0 (может быть на USB1, USB2)

, далее жмём и прописываем (может быть на USB1, USB2) модем должен инициализироваться, затем командой at+zcdrun=8 выключаем сидиром

выключаем сидиром если нужно вернуть всё как было, то at+zcdrun=9 включает сидиром

Ну а после можно воспользоваться kppp для подключения собственно модема.

Настройки соединения:

имя: beeline

номер: _*99#_

ip: динамический

шлюз: по умолчанию

DNS-серверы: автоматически

Настройки модема:

имя модема: zte

устройство модема: скорее всего будет /dev/ttyUSB2

управление потоком: аппаратное

окончание строки: CR/LF

команды модема: в строке инициализации 1 пишем AT+CGDCONT=1,"ip","internet.beeline.ru"

Примечание: возможно, так же будет работать ZTE mf-170.

Также для разных модемов от ZTE могут использоваться AT-команды (не проверено):

AT^U2DIAG=0 (девайс в режиме только модем)

AT^U2DIAG=1 (девайс в режиме модем + CD-ROM)

AT^U2DIAG=255 (девайс в режиме модем + CD-ROM + Card Reader)

AT^U2DIAG=256 (девайс в режиме модем + Card Reader, можно использывать как обычную флешку, отказавшись от установки драйверов модема)

ZTE MF-112

Это модем от МТС, возможно у других компаний тоже есть эта модель Особенности - бывают двух видов: определяющиеся как

19d2:0103 19d2:2000 (19d2:2003 - это картридер)

Первый - спокойно обрабатывается modeswitch и спокойно работает Второй - приходится отключать CD и картридер

Вот некоторые команды, первые 4 проверены на 19d2:2000

ATE1 # просмотр статуса выполненных команд

AT+ZCDRUN=8 # отключаем автозагрузку USB CD-ROM

AT+ZCDRUN=9 # включит автозагрузку USB CD-ROM

AT+ZCDRUN=E # только модем, отключить картридер и автозагрузку USB CD-ROM

AT+ZCDRUN=F # модем + кардридер + USB CD-ROM

AT+cfun=0 # выключить модем

AT+cfun=1 # включить

AT+CSQ # уровень сигнала сети

AT+CGMR # версия ПО

AT+CGSN # IMEI

AT+CNUM # ваш номер сим

AT+zsnt? # текущий режим поиска сети

AT+zsnt=0,0,0 # установить режим поиска сети «автоматически, GSM+WCDMA»

AT+zsnt=0,0,1 # установить «автоматически, GSM+WCDMA, предпочтительно GSM»

AT+zsnt=0,0,2 # установить «автоматически, GSM+WCDMA, предпочтительно WCDMA»

AT+zsnt=1,0,0 # установить «автоматически, только GSM»

AT+zsnt=2,0,0 # установить «автоматически, только WCDMA»

AT+zsnt=0,1,0 # установить «вручную, GSM+WCDMA»

AT+zsnt=1,1,0 # установить «вручную. только GSM»

AT+zsnt=2,1,0 # установить «вручную, только WCDMA»

AT+COPS=? # сканируется сеть и выводит список операторов связи

AT+CPIN? # узнаём, требуется ли вводить пин-код для разблокировки доступа к мобильной сети.

AT+CPIN=0000 # пример, ввод PIN кода

Настройки для etcnet

в каталоге /etc/net/ifaces/ppp1/: (цифра может меняться в зависимостри от номера интерфейса):

options

TYPE=ppp ONBOOT=yes PPPTYPE=dialup RESTORE_DEFAULTROUTE=yes

pppconnect

TIMEOUT 5 #ECHO ON ABORT '

BUSY\r' ABORT '

ERROR\r' ABORT '

NO ANSWER\r' ABORT '

NO CARRIER\r' ABORT '

NO DIALTONE\r' ABORT '

RINGING\r

\r

RINGING\r' '' \rAT TIMEOUT 12 SAY "Press CTRL-C to close the connection at any stage!" SAY "

Setting up...

" OK ATE1 SAY "

defining PDP context...

" OK 'AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru"' OK ATD*99# TIMEOUT 22 SAY "

waiting for connect...

" CONNECT "" SAY "

Connected." SAY "

If the following ppp negotiations fail,

" SAY "try restarting the phone.

"

pppoptions

lcp-echo-failure 0 lcp-echo-interval 0 /dev/ttyUSB0 debug noipdefault ipcp-accept-local defaultroute usepeerdns novj nobsdcomp novjccomp nopcomp noaccomp nodeflate noauth user "mts" password "mts" receive-all nolog

Известные баги

Наиболее неприятная на сегодня :

https://bugzilla.altlinux.org/show_bug.cgi?id=32060

Примечания

Рецепт годен и для Huawei E150. Эти модели различаются только тем, что у модели E150 нет слота для Micro SD, а у E1550 есть. В остальном модемы аналогичны. Так же работает модем huawei e173 (ID 12d1:1436 Huawei Technologies Co., Ltd.). В network manager заработал из коробки сразу после втыкания модема без шаманств (usb_modeswitch установлен) Рецепт годен и для аналогичных модемов от MTC и Билайна. С большой вероятностью этот же рецепт годен и для модемов других операторов этих же и близких к ним моделей — например, Huawei E1552, E1750 и т.п. Решение тестировалось на модеме Huawei E150 от МТС и E1550 от Мегафон на дистрибутивах Пятой платформы. Решение тестировалось на модеме ZTE MF112 от МТС на дистрибутивах Пятой и Шестой платформы. Особенности на Centaurus и Школьном сервере - не срабатывает usb-modeswitch для модели, которая определяется как 19d2:2000. приходится отключать CD и CardReader. Причем на Slinux 6.0 и KDesktop 6.0 все заработало "из коробки".

Ссылки