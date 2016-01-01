Собираем в Hasher
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(Различия между версиями)
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(→Бэкпорт и отправка)
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== Из gear-
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== Из gear-пакета ==
'''Условие:''' Нужно чтобы была хотя бы одна git-ветка
'''Условие:''' Нужно чтобы была хотя бы одна git-ветка
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=== Сборка ===
=== Сборка ===
|-
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$ rpmbsh -- в hasher
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=== Бэкпорт ===
=== Бэкпорт ===
|-
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$ -b p№(или t№) -- Бекпорт в бранч p№/t№ . Сборка в hasher
Запускается только из веток master или sisyphus.
Запускается только из веток master или sisyphus.
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=== Бэкпорт и отправка ===
=== Бэкпорт и отправка ===
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$ rpmbph git.alt -b p7 -u -- Собрать в hasher, затем отправить
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$ rpmbph git.alt -b p7 -u -- Собрать в hasher, затем отправить на сборку в случае удачи
[[Категория:rpmbsh]]
[[Категория:rpmbsh]]
Текущая версия на 16:14, 20 декабря 2016
Содержание
[править] Из gear-репозитория пакета
Условие: Нужно чтобы была хотя бы одна git-ветка
$ git branch * sisyphus
Внимание: У всех команд довольно информативный вывод.
Если что-то идёт не так Вы обязательно увидите на что ругается скрипт.
[править] Сборка
$ rpmbsh -- Собрать в hasher
Эта команда зависит от имени git-ветки
Если находимся в master или sisyhus, то сборка будет проходить в Сизифе.
Если находимся в p7 или t7, то собираться будет уже в p7 или t7.
[править] Бэкпорт
$ rpmbp -b p№(или t№) -- Бекпорт в бранч p№/t№ . Сборка в hasher
Запускается только из веток master или sisyphus.
Создаёт ветку p№(или t№), корректирует spec под версию бранча и собирает в hasher
После выполнения снова возвращается в ветку master или sisyphus
[править] Бэкпорт и отправка
$ rpmbph git.alt -b p7 -u -- Собрать в hasher, затем отправить на сборку в случае удачи