Собираем в Hasher

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== Из gear-репозитрия пакета ==
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== Из gear-репозитория пакета ==
'''Условие:''' Нужно чтобы была хотя бы одна git-ветка
'''Условие:''' Нужно чтобы была хотя бы одна git-ветка
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=== Сборка ===
=== Сборка ===
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  $rpmbsh              --  Cобрать в hasher  
+
$ rpmbsh              --  Собрать в hasher  
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=== Бэкпорт ===
=== Бэкпорт ===
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  $rpmbph -b p№(или t№) -- Бекпорт в  бранч p№/t№ . Сборка в hasher
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$ rpmbp -b p№(или t№) -- Бекпорт в  бранч p№/t№ . Сборка в hasher
Запускается только из веток master или sisyphus.
Запускается только из веток master или sisyphus.
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=== Бэкпорт и отправка ===
=== Бэкпорт и отправка ===
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   $ rpmbph git.alt -b p7 -u  -- Собрать в hasher, затем отправить в sisyphus на сборку в случае удачи
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   $ rpmbph git.alt -b p7 -u  -- Собрать в hasher, затем отправить на сборку в случае удачи
[[Категория:rpmbsh]]
[[Категория:rpmbsh]]

Текущая версия на 16:14, 20 декабря 2016

Содержание

[править] Из gear-репозитория пакета

Условие: Нужно чтобы была хотя бы одна git-ветка 

 $  git branch                             
* sisyphus

Внимание: У всех команд довольно информативный вывод.

Если что-то идёт не так Вы обязательно увидите на что ругается скрипт.

[править] Сборка 

$ rpmbsh              --  Собрать в hasher


Эта команда зависит от имени git-ветки

Если находимся в master или sisyhus, то сборка будет проходить в Сизифе.

Если находимся в p7 или t7, то собираться будет уже в p7 или t7.


[править] Бэкпорт 

$ rpmbp -b p№(или t№) -- Бекпорт в  бранч p№/t№ . Сборка в hasher

Запускается только из веток master или sisyphus.

Создаёт ветку p№(или t№), корректирует spec под версию бранча и собирает в hasher

После выполнения снова возвращается в ветку master или sisyphus


[править] Бэкпорт и отправка 

 $ rpmbph git.alt -b p7 -u  -- Собрать в hasher, затем отправить на сборку в случае удачи
 
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