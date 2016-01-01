Собираем в Hasher

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Версия 14:37, 6 октября 2015 (править) 192.168.1.10 ← Предыдущая правка Текущая версия на 16:14, 20 декабря 2016 (править) (отменить) VitalyLipatov Строка 1: Строка 1: - == Из gear- репозитрия пакета == + == Из gear- репозитория пакета == '''Условие:''' Нужно чтобы была хотя бы одна git-ветка '''Условие:''' Нужно чтобы была хотя бы одна git-ветка Строка 13: Строка 13: === Сборка === === Сборка === - $rpmbsh -- Cобрать в hasher + $ rpmbsh -- Собрать в hasher Строка 25: Строка 25: === Бэкпорт === === Бэкпорт === - $ rpmbph -b p№(или t№) -- Бекпорт в бранч p№/t№ . Сборка в hasher + $ rpmbp -b p№(или t№) -- Бекпорт в бранч p№/t№ . Сборка в hasher Запускается только из веток master или sisyphus. Запускается только из веток master или sisyphus. Строка 35: Строка 35: === Бэкпорт и отправка === === Бэкпорт и отправка === - $ rpmbph git.alt -b p7 -u -- Собрать в hasher, затем отправить в sisyphus на сборку в случае удачи + $ rpmbph git.alt -b p7 -u -- Собрать в hasher, затем отправить на сборку в случае удачи [[Категория:rpmbsh]] [[Категория:rpmbsh]]

Текущая версия на 16:14, 20 декабря 2016

править] Из gear-репозитория пакета

Условие: Нужно чтобы была хотя бы одна git-ветка

$ git branch * sisyphus

Внимание: У всех команд довольно информативный вывод.

Если что-то идёт не так Вы обязательно увидите на что ругается скрипт.

править] Сборка

$ rpmbsh -- Собрать в hasher



Эта команда зависит от имени git-ветки

Если находимся в master или sisyhus, то сборка будет проходить в Сизифе.

Если находимся в p7 или t7, то собираться будет уже в p7 или t7.





править] Бэкпорт

$ rpmbp -b p№(или t№) -- Бекпорт в бранч p№/t№ . Сборка в hasher

Запускается только из веток master или sisyphus.

Создаёт ветку p№(или t№), корректирует spec под версию бранча и собирает в hasher

После выполнения снова возвращается в ветку master или sisyphus





править] Бэкпорт и отправка

$ rpmbph git.alt -b p7 -u -- Собрать в hasher, затем отправить на сборку в случае удачи