Руководство по написанию changelog

Этот документ описывает рекомендуемые правила оформления секции %changelog spec-файла пакета и характер/объём включаемой в неё информации.

править] Термины

Пример секции:

* Wed Apr 02 2008 Andrey Rahmatullin <wrar@altlinux> 4.6.2-alt7.pre1 [ Andrey Rahmatullin ] - syntax: + recognize .hh and .hpp as c++ again + recognize man pages with additional suffixes other than 'x', such as write.3p (Debian) [ Vladislav Primerov ] - make visible_tabs and visible_tws mcedit options configurable through config file (Debian) [ Alexander Sluchainyi ] - specfile cleanup * Sat Mar 29 2008 Andrey Rahmatullin <wrar@altlinux> 4.6.2-alt6.pre1 - build with slang2

Здесь

запись Всё, что относится к сборке 4.6.2-alt7.pre1 группа имя в квадратных скобках пункт текст, начинающийся с дефиса («- make visible_tabs and visible_tws mcedit options configurable through config file (Debian)») подпункт текст, начинающийся с плюса («+ recognize man pages with additional suffixes other than 'x', such as write.3p (Debian)») строка одна строка файла спека («- make visible_tabs and visible_tws mcedit options configurable through config»)

править] Синтаксис чейнджлога

(Опциональная) группа состоит из имени в квадратных скобках и начинается с первой позиции строки.

Пункт верхнего уровня начинается с 1-й позиции в строке и состоит из дефиса, пробела и собственно текста.

Подпункт начинается с 3-й позиции в строке и состоит из плюса, пробела и собственно текста.

Строки переносятся по словам и содержат не более 78 символов. При этом текст новой строки выравнивается по началу текста предыдущей (то есть 3-я позиция для пунктов верхнего уровня и 5-я для подпунктов).

Начинать новую строку с символа # нельзя (такая строка будет воспринята как комментарий).

При использовании макросов следует экранировать символ "%" ещё одним "%" во избежание раскрытия оных, т.е. напрмер вместо %name следует записать %%name .

Пример:

- syntax: + recognize .hh and .hpp as c++ again + recognize man pages with additional suffixes other than 'x', such as write.3p (Debian) - make visible_tabs and visible_tws mcedit options configurable through config file (Debian)

править] Содержимое

Чейнджлог (обязательно!) пишется на английском языке.

При сборке новой upstream-версии это указывается первым пунктом. При сборке из снэпшота системы контроля версий необходимо указать информацию, позволяющую идентифицировать это снэпшот (дата и время для CVS, ревизия SVN, 8 первых символов идентификатора коммита для git, mtn, bzr, hg, либо вывод git-describe для git).

Если в сборке версии существенно принимало участие более одного человека, то изменения, вносимые разными людьми, собираются в группы по авторам, иначе группы не нужны.

Информация об уязвимостях (СVE и т.д.) в Changelog обязана соответствовать Vulnerability_Policy.

Изменения, произведённые апстримом (кроме исправлений ошибок безопасности), в чейнджлоге не указываются (для этого есть чейнджлоги апстрима, зачастую включаемые в пакет).

Косметические изменения спек-файла, не влияющие на получаемый пакет, указываются максимум одной строкой (« spec cleanup »), либо не указываются вовсе. Это не относится к исправлениям тега License, изменениям параметров сборки и т. д.

Исправления, необходимые для успешной сборки, соответствия требованиям ALT Linux и т. д., не указываются, если они были сопряжены с упаковкой новой версии и для старой версии были не нужны (эти исправления — адаптация новой версии, то есть часть процесса её упаковки). Если же они были вызваны изменением требований либо окружения, желательно это указать (пример: «fix FTBFS with new autotools», FTBFS == failure to build from source).

Если .spec-файл адаптирован из другого дистрибутива, то старые записи %changelog обязательно должны быть сохранены (записи в %changelog фактически являются информацией об авторских правах на спек, и их недопустимо выкидывать в производной от исходного спека работе). Если это затруднительно либо невозможно по техническим причинам (например, в PLD формат несовместим) — следует проставить как минимум упоминание дистрибутива-донора, лучше перечислить делавших предыдущие изменения.

Используйте спеллчекер :)

править] Указание источников и контекста

Если изменение взято извне либо основано на взятом извне, в соответствующем изменению пункте чейнджлога в скобках указывается источник. Это может быть название дистрибутива/репозитория, название внешней BTS и номер бага в ней, ID участника ALT Linux Team или произвольное указание на человека или сайт. Здесь под изменением подразумевается готовый патч, адаптированный патч или иные аналогичные указания.

Примеры:

- move global configs to /etc (RH) - linked libnetpbm.so against -lm (RH #165980) - use optflags (drool@)

править] Автозакрытие багов

Если изменение связано с багрепортом из bugzilla.altlinux.org, в соответствующем пункте можно указать (по вкусу; регистр не учитывается, но обязательно в скобках): (Closes: NNNN) (ALT NNNN) (ALT bug NNNN)



с опциональным знаком # перед номером бага. Можно также указать несколько багов: (Closes: NNNN, MMMM, ZZZZ) . Синтаксис такого рода закрывает указанный баг после прохождения пакета в репозиторий при условии присутствия соответствующей записи в выводе rpmquery --lastchange.

Номера багов в скобках разделяются запятыми.

Примеры:

- add option to build with libslang2 (closes: 10591) - recognize .3gp as video, not manpage (ALT #14982, #14999)

Обратите внимание, что других слов в скобках при этом нельзя указывать.

Полный regexp для поиска номеров багов в changelog можно посмотреть здесь.

править] Указание устраненных уязвимостей

Основная статья: Vulnerability Policy





править] Лучшие практики оформления changelog

Если changelog пакета оформлен единообразно, не нарушайте это единообразие (если оно не противоречит этому руководству). Если же changelog хаотичен, то оставленный перед changelog комментарий о рекомендуемом стиле ведения changelog поможет избежать продолжения хаоса в будущем.

Старайтесь, чтобы все предложения в changelog были в одной форме («fix memory leaks», «fixed memory leaks», «memory leaks fixed»), в таком виде их гораздо удобнее читать.

Единообразно оформляйте предложения changelog’а: либо начинайте, либо не начинайте их все с большой буквы; либо заканчивайте, либо не заканчивайте их точкой.

Группировка сходных пунктов в подпункты позволяет уменьшить размер changelog’а и улучшить его читаемость.

