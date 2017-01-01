Обсуждение участника:Grumlber eburg

Материал из ALT Linux Wiki

(Различия между версиями)

Текущая версия на 18:12, 11 апреля 2017

О правке про reiserfs. Это точно так ? Создание длинного имени в UTF8 точно работает ? Ограничение в байтах присутствует не только в коде ФС. Это раз, а два - в reiserfs ограничение тоже в байтах, а не в символах. Только там 4032 байта. В общем, создаться файл с длинным именем не должен из-за ограничений в другом коде: http://wiki.etersoft.ru/Linux/VLFN