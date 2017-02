Обсуждение:NFS

Материал из ALT Linux Wiki

(Различия между версиями)

Текущая версия на 06:41, 20 февраля 2017

Добрый день!

Вопрос по автоматическиому запуску сервиса nfslock у NFS-клмента на ALTLinux P8

Для корректной работы NFS4-клиента на стороне клиента необходимо аетивизировать сервисы rpcbind и nfslock (rpc.statd) Проблем с rpcbind нет После команда

systemctl enable rpcbind

сервис после перезагрузки поднимается

Но с nfslock проблемы Если я его активизирую через sysV

service nfslock start

Сервис до следующей перезагрузки работает но после перезагрузки не поднимается

Попытка активихировать его через systemctl

systemctl enable nfslock

приводит к сообщению: The unit file have no installation config (Wanted by, ... in the [Install] section) ...