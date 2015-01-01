Компания «Базальт СПО»
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'''Компания «Базальт СПО»''' — коммерческая организация, занимающаяся, в числе прочего, разработкой, продажей и поддержкой решений и [[Releases|дистрибутивов ALT]] на базе [[Sisyphus]] и [[Branches|стабильных веток репозитория]].
'''Компания «Базальт СПО»''' — коммерческая организация, занимающаяся, в числе прочего, разработкой, продажей и поддержкой решений и [[Releases|дистрибутивов ALT]] на базе [[Sisyphus]] и [[Branches|стабильных веток репозитория]].
|-
Компания также занимается с сентября 2015 года:
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Компания также занимается с сентября 2015 года:
* разработкой инфраструктуры и пакетной базы Sisyphus
* разработкой инфраструктуры и пакетной базы Sisyphus
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* поддержкой инфраструктуры Sisyphus
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* поддержкой инфраструктуры Sisyphus
* портированием на [[ports/e2k|новые]] [[ports/aarch64|архитектуры]]
* портированием на [[ports/e2k|новые]] [[ports/aarch64|архитектуры]]
Текущая версия на 06:50, 7 апреля 2017
Компания «Базальт СПО» — коммерческая организация, занимающаяся, в числе прочего, разработкой, продажей и поддержкой решений и дистрибутивов ALT на базе Sisyphus и стабильных веток репозитория.
Компания также занимается (с сентября 2015 года):
- разработкой инфраструктуры и пакетной базы Sisyphus
- поддержкой инфраструктуры Sisyphus и ресурсов сообщества в домене altlinux.org
- портированием на новые архитектуры