'''Компания «Базальт СПО»''' — коммерческая организация, занимающаяся, в числе прочего, разработкой, продажей и поддержкой решений и [[Releases|дистрибутивов ALT]] на базе [[Sisyphus]] и [[Branches|стабильных веток репозитория]].

'''Компания «Базальт СПО»''' — коммерческая организация, занимающаяся, в числе прочего, разработкой, продажей и поддержкой решений и [[Releases|дистрибутивов ALT]] на базе [[Sisyphus]] и [[Branches|стабильных веток репозитория]].