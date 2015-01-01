Компания «Базальт СПО»

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'''Компания «Базальт СПО»''' — коммерческая организация, занимающаяся, в числе прочего, разработкой, продажей и поддержкой решений и [[Releases|дистрибутивов ALT]] на базе [[Sisyphus]] и [[Branches|стабильных веток репозитория]].
'''Компания «Базальт СПО»''' — коммерческая организация, занимающаяся, в числе прочего, разработкой, продажей и поддержкой решений и [[Releases|дистрибутивов ALT]] на базе [[Sisyphus]] и [[Branches|стабильных веток репозитория]].
-
Компания также занимается с сентября 2015 года:
+
Компания также занимается (с сентября 2015 года):
* разработкой инфраструктуры и пакетной базы Sisyphus  
* разработкой инфраструктуры и пакетной базы Sisyphus  
-
* поддержкой инфраструктуры Sisyphus
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* поддержкой инфраструктуры Sisyphus и ресурсов сообщества в домене altlinux.org
* портированием на [[ports/e2k|новые]] [[ports/aarch64|архитектуры]]
* портированием на [[ports/e2k|новые]] [[ports/aarch64|архитектуры]]

Текущая версия на 06:50, 7 апреля 2017

Логотип компании «Базальт СПО

Компания «Базальт СПО» — коммерческая организация, занимающаяся, в числе прочего, разработкой, продажей и поддержкой решений и дистрибутивов ALT на базе Sisyphus и стабильных веток репозитория.

Компания также занимается (с сентября 2015 года):

  • разработкой инфраструктуры и пакетной базы Sisyphus
  • поддержкой инфраструктуры Sisyphus и ресурсов сообщества в домене altlinux.org
  • портированием на новые архитектуры

[править] Ссылки

Basealt

Компания «Базальт СПО»

 
 
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