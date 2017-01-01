Zabbix/AD-auth

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Zabbix (Различия между версиями)

Текущая версия на 14:12, 15 июня 2017

Для работы прозрачной аутентификации (SSO) на zabbix сервере, необходимо создать пользователей с именами доменных пользователей, указав группы и привелегии.

Далее необходимо настроить на Вашем web-сервере доменную аутентификацию (Apache, Nginx).

Далее на вкладке Администрирование -> Аутентификация по умолчанию выбираем HTTP

Настраиваем браузер для поддержки SSO и пробуем зайти доменным пользователем.