Zabbix/AD-auth
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Новиков Сергей (обсуждение | вклад)
(Новая страница: «Категория:Web Для работы прозрачной аутентификации (SSO) на zabbix сервере, необходимо создат...»)
(Новая страница: «Категория:Web Для работы прозрачной аутентификации (SSO) на zabbix сервере, необходимо создат...»)
Текущая версия на 14:12, 15 июня 2017
Для работы прозрачной аутентификации (SSO) на zabbix сервере, необходимо создать пользователей с именами доменных пользователей, указав группы и привелегии.
Далее необходимо настроить на Вашем web-сервере доменную аутентификацию (Apache, Nginx).
Далее на вкладке Администрирование -> Аутентификация по умолчанию выбираем HTTP
Настраиваем браузер для поддержки SSO и пробуем зайти доменным пользователем.