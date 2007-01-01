Wine
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м (→Работа Wine в 64-битных дистрибутивах: s/p7/p8/g и немного конкретизации)
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(→Работа Wine в 64-битных дистрибутивах)
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Для понимания того, какое это приложение, можно пояснить, что в 64-битном Windows 64-битные приложения ставятся в каталог "Program Files", а 32-битные в "Program Files (x86)"
Для понимания того, какое это приложение, можно пояснить, что в 64-битном Windows 64-битные приложения ставятся в каталог "Program Files", а 32-битные в "Program Files (x86)"
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Как известно, большинство Windows-приложений на
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Как известно, большинство Windows-приложений на -- 32-битные.
{{Важно|Поэтому в большинстве случаев для использования Wine в 64-битной ОС надо ставить не пакет {{pkg|wine}}, а пакет {{pkg|i586-wine}} (или {{pkg|i586-wine-vanila}})}}
{{Важно|Поэтому в большинстве случаев для использования Wine в 64-битной ОС надо ставить не пакет {{pkg|wine}}, а пакет {{pkg|i586-wine}} (или {{pkg|i586-wine-vanila}})}}
Текущая версия на 21:11, 2 марта 2017
Содержание
[править] Версии Wine
В дистрибутивах ALT Linux исторически сложилось так, что собирается две версии Wine:
- собранный в полном соответствии с версией Wine от WineHQ -- носит название wine-vanila
- свободная версия wine от Etersoft -- фактически тот же wine-vanila с открытыми патчами, разработанными компанией Etersoft, носит имя wine.
Мантейнером обоих пакетов является сотрудник компании Etersoft.
У компании Etersoft есть ещё одна -- коммерческая -- версия: WINE@Etersoft уже c "закрытыми" патчами, которая также совместима с дистрибутивами ALT Linux (впрочем, как и с другими дистрибутивами Linux).
[править] Работа Wine в 64-битных дистрибутивах
В 64-битных дистрибутивах пакет wine, в отличии от 64-битного Windows, поддерживает только 64-битные Windows приложения.
Для понимания того, какое это приложение, можно пояснить, что в 64-битном Windows 64-битные приложения ставятся в каталог "Program Files", а 32-битные в "Program Files (x86)"
Как известно, большинство Windows-приложений на сегодня -- 32-битные.
i586-wine и i586-wine-vanila -- это перепакованный 32-битный Wine для работы в 64-битной среде по технологии arepo.
Для его установки необходимо убедиться, что подключён репозиторий для псевдоархитектуры x86_64-i586.
Например, для ветки p8 команда apt-repo, помимо других строчек, должна в своём выводе иметь следующую строчку (например, в /etc/apt/sources.list.d/alt.list):
rpm [p8] http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux p8/branch/x86_64-i586 classic
А после этого установить из 32-битных пакетов, например:
apt-get install i586-wine
[править] Работа с сетью
Установите i586-glibc-nss:
apt-get install i586-glibc-nss
[править] 32-битные видеодрайверы
Установите i586-libGL и i586-libGLU:
apt-get install i586-libGL i586-libGLU
и что-то вроде i586-xorg-dri-intel в зависимости от видеодрайвера, см. тж. ссылки ниже.
[править] Ссылки по теме
- Установка WINE@Etersoft на 64-битные ОС
- Несколько архитектур в одной ОС (Arepo/Biarch)
- Описание WINE@Etersoft
- Краткий FAQ по Wine
- Документация по Wine на русском языке
- Наиболее полная документация по Wine (на английском языке)
- Русский Wine (Русский Wiki по Wine)
- Готовим Wine в домашних условиях
- Практические вопросы > WINE
- Практические вопросы > Бизнес и бухгалтерия под Линукс