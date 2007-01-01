Wine

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м (Работа Wine в 64-битных дистрибутивах: s/p7/p8/g и немного конкретизации)
(Работа Wine в 64-битных дистрибутивах)
 
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Для понимания того, какое это приложение, можно пояснить, что в 64-битном Windows 64-битные приложения ставятся в каталог "Program Files", а 32-битные в "Program Files (x86)"  
Для понимания того, какое это приложение, можно пояснить, что в 64-битном Windows 64-битные приложения ставятся в каталог "Program Files", а 32-битные в "Program Files (x86)"  
-
Как известно, большинство Windows-приложений на сегодняшний день -- 32-битные.  
+
Как известно, большинство Windows-приложений на сегодня -- 32-битные.  
{{Важно|Поэтому в большинстве случаев для использования Wine в 64-битной ОС надо ставить не пакет {{pkg|wine}}, а пакет {{pkg|i586-wine}} (или {{pkg|i586-wine-vanila}})}}
{{Важно|Поэтому в большинстве случаев для использования Wine в 64-битной ОС надо ставить не пакет {{pkg|wine}}, а пакет {{pkg|i586-wine}} (или {{pkg|i586-wine-vanila}})}}

Текущая версия на 21:11, 2 марта 2017

Содержание

[править] Версии Wine

В дистрибутивах ALT Linux исторически сложилось так, что собирается две версии Wine:

  • собранный в полном соответствии с версией Wine от WineHQ -- носит название wine-vanila
  • свободная версия wine от Etersoft -- фактически тот же wine-vanila с открытыми патчами, разработанными компанией Etersoft, носит имя wine.

Мантейнером обоих пакетов является сотрудник компании Etersoft.

У компании Etersoft есть ещё одна -- коммерческая -- версия: WINE@Etersoft уже c "закрытыми" патчами, которая также совместима с дистрибутивами ALT Linux (впрочем, как и с другими дистрибутивами Linux).

[править] Работа Wine в 64-битных дистрибутивах

В 64-битных дистрибутивах пакет wine, в отличии от 64-битного Windows, поддерживает только 64-битные Windows приложения.

Для понимания того, какое это приложение, можно пояснить, что в 64-битном Windows 64-битные приложения ставятся в каталог "Program Files", а 32-битные в "Program Files (x86)"

Как известно, большинство Windows-приложений на сегодня -- 32-битные.

Поэтому в большинстве случаев для использования Wine в 64-битной ОС надо ставить не пакет wine, а пакет i586-wine (или i586-wine-vanila)


i586-wine и i586-wine-vanila -- это перепакованный 32-битный Wine для работы в 64-битной среде по технологии arepo.

Для его установки необходимо убедиться, что подключён репозиторий для псевдоархитектуры x86_64-i586.

Например, для ветки p8 команда apt-repo, помимо других строчек, должна в своём выводе иметь следующую строчку (например, в /etc/apt/sources.list.d/alt.list): 

rpm [p8] http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux p8/branch/x86_64-i586 classic

А после этого установить из 32-битных пакетов, например: 

apt-get install i586-wine

[править] Работа с сетью

Установите i586-glibc-nss: 

apt-get install i586-glibc-nss

[править] 32-битные видеодрайверы

Установите i586-libGL и i586-libGLU: 

apt-get install i586-libGL i586-libGLU

и что-то вроде i586-xorg-dri-intel в зависимости от видеодрайвера, см. тж. ссылки ниже.

[править] Ссылки по теме

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