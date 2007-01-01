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(Различия между версиями)

Текущая версия на 21:11, 2 марта 2017

править] Версии Wine

В дистрибутивах ALT Linux исторически сложилось так, что собирается две версии Wine:

собранный в полном соответствии с версией Wine от WineHQ -- носит название wine-vanila

свободная версия wine от Etersoft -- фактически тот же wine-vanila с открытыми патчами, разработанными компанией Etersoft, носит имя wine .

Мантейнером обоих пакетов является сотрудник компании Etersoft.

У компании Etersoft есть ещё одна -- коммерческая -- версия: WINE@Etersoft уже c "закрытыми" патчами, которая также совместима с дистрибутивами ALT Linux (впрочем, как и с другими дистрибутивами Linux).

править] Работа Wine в 64-битных дистрибутивах

В 64-битных дистрибутивах пакет wine, в отличии от 64-битного Windows, поддерживает только 64-битные Windows приложения.

Для понимания того, какое это приложение, можно пояснить, что в 64-битном Windows 64-битные приложения ставятся в каталог "Program Files", а 32-битные в "Program Files (x86)"

Как известно, большинство Windows-приложений на сегодня -- 32-битные.

Поэтому в большинстве случаев для использования Wine в 64-битной ОС надо ставить не пакет wine , а пакет i586-wine (или i586-wine-vanila )



i586-wine и i586-wine-vanila -- это перепакованный 32-битный Wine для работы в 64-битной среде по технологии arepo.

Для его установки необходимо убедиться, что подключён репозиторий для псевдоархитектуры x86_64-i586.

Например, для ветки p8 команда apt-repo, помимо других строчек, должна в своём выводе иметь следующую строчку (например, в /etc/apt/sources.list.d/alt.list):

rpm [p8] http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux p8/branch/x86_64-i586 classic

А после этого установить из 32-битных пакетов, например:

apt-get install i586-wine

править] Работа с сетью

Установите i586-glibc-nss:

apt-get install i586-glibc-nss

править] 32-битные видеодрайверы

Установите i586-libGL и i586-libGLU:

apt-get install i586-libGL i586-libGLU

и что-то вроде i586-xorg-dri-intel в зависимости от видеодрайвера, см. тж. ссылки ниже.