Windows Migration
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м (→Поддержка автоматической установки оборудования по станадрту Plug-and-Play)
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https://packages.altlinux.org/en/p8/srpms/minidlna
https://packages.altlinux.org/en/p8/srpms/minidlna
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== Поддержка автоматической установки оборудования по
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== Поддержка автоматической установки оборудования по Plug-and-Play ==
udev
udev
Текущая версия на 06:52, 20 июня 2017
[править] Характеристики ПО
https://www.basealt.ru/products/alt-workstation/
https://www.basealt.ru/products/alt-server/
https://www.basealt.ru/products/alt-spt/
[править] Интеграция с Active Directory Domain Services
Поддерживается интеграция с корпоративной службой единого каталога Active Directory Domain Services (https://www.altlinux.org/ActiveDirectory) с поддержкой групповых политик и сценариев централизованного управления.
Контроллер домена для Microsoft Active Directory:
- единое пространство учётных записей пользователей и групп;
- централизованные настройки доступа к ресурсам;
- сквозная авторизация в сети с однократным вводом пароля.
Поддерживается серверная и клиентская часть:
- рабочие станции ALT могут входить в домен Active Directory, реализованный на базе как Windows Server, так и АLT Server;
- рабочие станции Windows могут управляться с помощью контроллеров домена на базе ALT Server;
Поддерживается включение и репликация контроллеров домена Active Directory на базе ALT Server с возможным выводом контроллеров домена на базе Windows Server.
[править] Поддержка платформы х64
Загрузочные образы доступны для архитектур i586 и x86_64.
https://www.basealt.ru/base/platform/
[править] Максимальный размер оперативной памяти
Более 192 Гб.
[править] Встроенная в ОС система шифрования данных
Инсталлятор поддерживает шифрование разделов (https://docs.altlinux.org/ru-RU/alt-workstation/8.1/html/alt-workstation/ch11s04s03.html).
Шифрование на основе GPG встроено в систему. Также поддерживается КриптоПро (https://www.altlinux.org/КриптоПро) и openssl с алгоритмами ГОСТ (https://www.altlinux.org/ГОСТ_в_OpenSSL).
[править] Встроенные группы безопасности
В системе по умолчанию присутствуют встроенные группы безопасности, предусматривающие несколько уровней доступа (привилегий) к настройкам системы, с возможностью включения в них локальных пользователей. (https://docs.altlinux.org/ru-RU/alt-server/8.0/html/alt-server/ch38s02.html)
Пользователи могут быть объединены в группы. Это может быть полезно для более точного распределения полномочий пользователей. Например, члены группы wheel могут получать полномочия администратора на локальной машине, выполнив команду su -. Настройка групп производится в модуле ЦУС Группы пользователей (https://www.altlinux.org/Alterator-groups/ ) (раздел Пользователи).
[править] Поддержка как стандартных устройств ввода информации, так и сенсорного управления
https://www.altlinux.org/Gnome3_Tablet
[править] Количество возможных установленных процессоров в системе
1024, может быть увеличено до 4096
[править] Поддержка сенсорного управления с помощью пальцев и мультитач-жестов
https://www.altlinux.org/Touchpad
[править] Поддержка JAVA
https://packages.altlinux.org/en/p8/srpms/java-1.8.0-openjdk
[править] Поддержка DotNet
https://packages.altlinux.org/en/p8/srpms/dotnet-bootstrap
[править] Поддержка DirectX (в том числе аппаратное ускорение)
[править] Поддержка OpenGL
https://packages.altlinux.org/en/p8/srpms/Mesa
[править] Поддержка аппаратных средств шифрования и двухфакторной аутентификации
https://www.altlinux.org/Rutoken
https://www.altlinux.org/Двухфакторная_аутентификация
[править] Поддержка стандарта мультимедиа-вещания DLNA
https://packages.altlinux.org/en/p8/srpms/minidlna
[править] Поддержка автоматической установки оборудования по стандарту Plug-and-Play
udev
https://packages.altlinux.org/en/p8/srpms/systemd
[править] Возможность централизованной настройки политик безопасности, средство для управления политиками безопасности с графическим интерфейсом
https://www.altlinux.org/Alterator-ldap-groups
https://www.altlinux.org/Alterator-selinux-users
[править] Встроенное в операционную систему средство резервного копирования с графическим интерфейсом
https://www.altlinux.org/Alterator-bacula/client-backup/archive
https://www.altlinux.org/Alterator-bacula/client-backup/client
https://www.altlinux.org/Alterator-bacula/client-backup/schedule
https://www.altlinux.org/Alterator-bacula/director
https://www.altlinux.org/Alterator-bacula-client
[править] Автоматическое распознавание съемных накопителей
udev
https://packages.altlinux.org/en/p8/srpms/thunar-volman-plugin
https://packages.altlinux.org/en/p8/srpms/mate-file-manager
[править] Единое средство поиска, которое помогает находить файлы на любых компьютерах, в сетях и серверах
https://packages.altlinux.org/en/p8/srpms/kde5-kfind
https://packages.altlinux.org/en/p8/srpms/mate-file-manager
[править] Возможность подключения к корпоративным ресурсам для удаленных пользователей без создания виртуальной частной сети (VPN) в случае интеграции с серверной инфраструктурой на платформе Microsoft
https://www.altlinux.org/Samba
[править] Ускоренное открытие файлов и веб-страниц в удаленных офисах
Да
[править] Защита данных на съемных устройствах
Да
[править] Возможность установки запретов на запуск приложений для определенных категорий и групп пользователей
Да
[править] Интеграция с инфраструктурой удаленных рабочих столов и полная поддержка VDI на платформе Microsoft
https://packages.altlinux.org/en/p8/srpms/freerdp
[править] Возможность централизованного хранения и управления перемещаемыми профилями пользователей, включающих все их данные и настройки
https://wiki.samba.org/index.php/Roaming_Windows_User_Profiles
[править] Полная поддержка символов Unicode, в том числе в именах файлов и в командной строке
Да
[править] Печать с учетом информации о местонахождении (автоматический выбор ближайшего принтера)
cups
[править] Поддержка работы с несколькими мониторами
https://en.wikipedia.org/wiki/Xinerama
https://packages.altlinux.org/en/p8/srpms/libXinerama
[править] Поддержка VBScript
[править] Поддержка управления с помощью WMI-запросов
https://packages.altlinux.org/en/Sisyphus/srpms/python3-module-winrm
[править] Возможность автоматического подключения принтеров, файловых хранилищ и других сетевых ресурсов, наличие средств централизованного управления подключением сетевых ресурсов и другими настройками рабочего стола с графическим интерфейсом
https://packages.altlinux.org/en/p8/srpms/puppet
[править] Возможность массового развертывания ОС и приложений встроенными средствами
Наличие средств централизованного управления развертыванием систем и приложений, а также установки обновлений. Средства управления должны иметь графический интерфейс.
https://www.altlinux.org/Alterator-netinst
https://www.altlinux.org/Alterator-updates
[править] Поддержка PowerShell
https://github.com/PowerShell/PowerShell/blob/master/docs/building/linux.md
[править] Поддержка виртуализации приложений, работающая в автономном режиме внутри клиентской ОС
https://www.altlinux.org/Virtualbox
[править] Поддержка протокола проверки подлинности Kerberos
https://www.altlinux.org/Домен/Kerberos
[править] Поддержка протокола проверки подлинности NTLM
https://www.altlinux.org/Domain/Windows
[править] Наличие на сайте производителя списка гарантированно совместимого оборудования
https://www.altlinux.org/Категория:Hardware