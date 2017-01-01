Windows Migration

Материал из ALT Linux Wiki

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Текущая версия на 12:14, 30 мая 2017

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править] Характеристики ПО

https://www.basealt.ru/products/alt-workstation/

https://www.basealt.ru/products/alt-server/

https://www.basealt.ru/products/alt-spt/

править] Интеграция с Active Directory Domain Services

Поддерживается интеграция с корпоративной службой единого каталога Active Directory Domain Services (https://www.altlinux.org/ActiveDirectory) с поддержкой групповых политик и сценариев централизованного управления.

Контроллер домена для Microsoft Active Directory:

единое пространство учётных записей пользователей и групп;

централизованные настройки доступа к ресурсам;

сквозная авторизация в сети с однократным вводом пароля.

Поддерживается серверная и клиентская часть:

рабочие станции ALT могут входить в домен Active Directory, реализованный на базе как Windows Server, так и АLT Server;

рабочие станции Windows могут управляться с помощью контроллеров домена на базе ALT Server;

Поддерживается включение и репликация контроллеров домена Active Directory на базе ALT Server с возможным выводом контроллеров домена на базе Windows Server.

править] Поддержка платформы х64

Загрузочные образы доступны для архитектур i586 и x86_64.

https://www.basealt.ru/base/platform/

править] Максимальный размер оперативной памяти

Более 192 Гб.

править] Встроенная в ОС система шифрования данных

Инсталлятор поддерживает шифрование разделов (https://docs.altlinux.org/ru-RU/alt-workstation/8.1/html/alt-workstation/ch11s04s03.html).

Шифрование на основе GPG встроено в систему. Также поддерживается КриптоПро (https://www.altlinux.org/КриптоПро) и openssl с алгоритмами ГОСТ (https://www.altlinux.org/ГОСТ_в_OpenSSL).

править] Встроенные группы безопасности

В системе по умолчанию присутствуют встроенные группы безопасности, предусматривающие несколько уровней доступа (привилегий) к настройкам системы, с возможностью включения в них локальных пользователей. (https://docs.altlinux.org/ru-RU/alt-server/8.0/html/alt-server/ch38s02.html)

Пользователи могут быть объединены в группы. Это может быть полезно для более точного распределения полномочий пользователей. Например, члены группы wheel могут получать полномочия администратора на локальной машине, выполнив команду su -. Настройка групп производится в модуле ЦУС Группы пользователей (https://www.altlinux.org/Alterator-groups/ ) (раздел Пользователи).

править] Поддержка как стандартных устройств ввода информации, так и сенсорного управления

https://www.altlinux.org/Gnome3_Tablet

править] Количество возможных установленных процессоров в системе

1024, может быть увеличено до 4096

править] Поддержка сенсорного управления с помощью пальцев и мультитач-жестов

https://www.altlinux.org/Touchpad

править] Поддержка JAVA

https://packages.altlinux.org/en/p8/srpms/java-1.8.0-openjdk

править] Поддержка DotNet

https://packages.altlinux.org/en/p8/srpms/dotnet-bootstrap

править] Поддержка DirectX (в том числе аппаратное ускорение)

https://www.altlinux.org/Wine

править] Поддержка OpenGL

https://packages.altlinux.org/en/p8/srpms/Mesa

править] Поддержка аппаратных средств шифрования и двухфакторной аутентификации

https://www.altlinux.org/Rutoken

https://www.altlinux.org/Двухфакторная_аутентификация

править] Поддержка стандарта мультимедиа-вещания DLNA

https://packages.altlinux.org/en/p8/srpms/minidlna

править] Поддержка автоматической установки оборудования по станадрту Plug-and-Play

udev

https://packages.altlinux.org/en/p8/srpms/systemd

править] Возможность централизованной настройки политик безопасности, средство для управления политиками безопасности с графическим интерфейсом

https://www.altlinux.org/Alterator-ldap-groups

https://www.altlinux.org/Alterator-selinux-users

править] Встроенное в операционную систему средство резервного копирования с графическим интерфейсом

https://www.altlinux.org/Alterator-bacula/client-backup/archive

https://www.altlinux.org/Alterator-bacula/client-backup/client

https://www.altlinux.org/Alterator-bacula/client-backup/schedule

https://www.altlinux.org/Alterator-bacula/director

https://www.altlinux.org/Alterator-bacula-client

править] Автоматическое распознавание съемных накопителей

udev

https://packages.altlinux.org/en/p8/srpms/thunar-volman-plugin

https://packages.altlinux.org/en/p8/srpms/mate-file-manager

править] Единое средство поиска, которое помогает находить файлы на любых компьютерах, в сетях и серверах

https://packages.altlinux.org/en/p8/srpms/kde5-kfind

https://packages.altlinux.org/en/p8/srpms/mate-file-manager

править] Возможность подключения к корпоративным ресурсам для удаленных пользователей без создания виртуальной частной сети (VPN) в случае интеграции с серверной инфраструктурой на платформе Microsoft

https://www.altlinux.org/Samba

править] Ускоренное открытие файлов и веб-страниц в удаленных офисах

Да

править] Защита данных на съемных устройствах

Да

править] Возможность установки запретов на запуск приложений для определенных категорий и групп пользователей

Да

править] Интеграция с инфраструктурой удаленных рабочих столов и полная поддержка VDI на платформе Microsoft

https://packages.altlinux.org/en/p8/srpms/freerdp

править] Возможность централизованного хранения и управления перемещаемыми профилями пользователей, включающих все их данные и настройки

https://wiki.samba.org/index.php/Roaming_Windows_User_Profiles

править] Полная поддержка символов Unicode, в том числе в именах файлов и в командной строке

Да

править] Печать с учетом информации о местонахождении (автоматический выбор ближайшего принтера)

cups

править] Поддержка работы с несколькими мониторами

https://en.wikipedia.org/wiki/Xinerama

https://packages.altlinux.org/en/p8/srpms/libXinerama

править] Поддержка VBScript

https://www.altlinux.org/Wine

править] Поддержка управления с помощью WMI-запросов

https://packages.altlinux.org/en/Sisyphus/srpms/python3-module-winrm

править] Возможность автоматического подключения принтеров, файловых хранилищ и других сетевых ресурсов, наличие средств централизованного управления подключением сетевых ресурсов и другими настройками рабочего стола с графическим интерфейсом

https://packages.altlinux.org/en/p8/srpms/puppet

править] Возможность массового развертывания ОС и приложений встроенными средствами

Наличие средств централизованного управления развертыванием систем и приложений, а также установки обновлений. Средства управления должны иметь графический интерфейс.

https://www.altlinux.org/Alterator-netinst

https://www.altlinux.org/Alterator-updates

править] Поддержка PowerShell

https://github.com/PowerShell/PowerShell/blob/master/docs/building/linux.md

править] Поддержка виртуализации приложений, работающая в автономном режиме внутри клиентской ОС

https://www.altlinux.org/Virtualbox

править] Поддержка протокола проверки подлинности Kerberos

https://www.altlinux.org/Домен/Kerberos

править] Поддержка протокола проверки подлинности NTLM

https://www.altlinux.org/Domain/Windows

править] Наличие на сайте производителя списка гарантированно совместимого оборудования

https://www.altlinux.org/HCL

https://www.altlinux.org/Категория:Hardware

https://www.altlinux.org/Категория:HCL