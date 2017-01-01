Windows Migration

Материал из ALT Linux Wiki

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Версия 11:05, 30 мая 2017

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Интеграция с Active Directory Domain Services

Поддерживается интеграция с корпоративной службой единого каталога Active Directory Domain Services с поддержкой групповых политик и сценариев централизованного управления.

Контроллер домена для Microsoft Active Directory:

единое пространство учётных записей пользователей и групп;

централизованные настройки доступа к ресурсам;

сквозная авторизация в сети с однократным вводом пароля.

Поддерживается серверная и клиентская часть:

рабочие станции ALT могут входить в домен Active Directory, реализованный на базе как Windows Server, так и АLT Server;

рабочие станции Windows могут управляться с помощью контроллеров домена на базе ALT Server;

Поддерживается включение и репликация контроллеров домена Active Directory на базе ALT Server с возможным выводом контроллеров домена на базе Windows Server.

Поддержка платформы х64

Загрузочные образы доступны для архитектур i586 и x86_64.

Максимальный размер оперативной памяти

Более 192 Гб.

Встроенная в ОС система шифрования данных

Инсталлятор поддерживает шифрование разделов.

Шифрование на основе GPG встроено в систему. Также поддерживается КриптоПро и openssl с алгоритмами ГОСТ.