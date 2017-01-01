Windows Migration
Материал из ALT Linux Wiki
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== Встроенная в ОС система шифрования данных ==
== Встроенная в ОС система шифрования данных ==
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Инсталлятор
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Инсталлятор шифрование разделов
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Версия 11:05, 30 мая 2017
Содержание
Интеграция с Active Directory Domain Services
Поддерживается интеграция с корпоративной службой единого каталога Active Directory Domain Services с поддержкой групповых политик и сценариев централизованного управления.
Контроллер домена для Microsoft Active Directory:
- единое пространство учётных записей пользователей и групп;
- централизованные настройки доступа к ресурсам;
- сквозная авторизация в сети с однократным вводом пароля.
Поддерживается серверная и клиентская часть:
- рабочие станции ALT могут входить в домен Active Directory, реализованный на базе как Windows Server, так и АLT Server;
- рабочие станции Windows могут управляться с помощью контроллеров домена на базе ALT Server;
Поддерживается включение и репликация контроллеров домена Active Directory на базе ALT Server с возможным выводом контроллеров домена на базе Windows Server.
Поддержка платформы х64
Загрузочные образы доступны для архитектур i586 и x86_64.
Максимальный размер оперативной памяти
Более 192 Гб.
Встроенная в ОС система шифрования данных
Инсталлятор поддерживает шифрование разделов.
Шифрование на основе GPG встроено в систему. Также поддерживается КриптоПро и openssl с алгоритмами ГОСТ.