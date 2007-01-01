WebDav

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-
/mnt/yandex.dik_1 первый_логин_в_яндексе      первый_пароль_в_яндексе
+
/mnt/yandex.disk_1 первый_логин_в_яндексе      первый_пароль_в_яндексе
-
/mnt/yandex.dik_2 второой_логин_в_яндексе    второй_пароль_в_яндексе
+
/mnt/yandex.disk_2 второой_логин_в_яндексе    второй_пароль_в_яндексе
......
......
</source>
</source>

Текущая версия на 15:06, 3 февраля 2017

Настройка монтирования WebDav в ALT Linux. Взято с forum.altlinux.org.

[править] Стандартный вариант

1. Устанавливаем пакет davfs2: 

apt-get install davfs2

2. Добавляем пользователя davfs2 в группу davfs2 

gpasswd -a davfs2 davfs2

3. Возможно, придется добавить root и остальных пользователей в группу davfs2

4. Для того, чтобы не вписывать каждый раз пароли, введем их один раз в файл /etc/davfs2/secrets 

https://webdav.yandex.ru:443   логин_в_яндексе      пароль_в_яндексе

5. Для того, чтобы ресурс монтировался при запуске, вводим в файл /etc/fstab слудующую строку: 

https://webdav.yandex.ru /home/[user]/Desktop/yandex davfs user,noauto 0 0

6. Если стоит в системе systemd, и вы хотите, что-бы происходило автпматическое монтирование при входе в точку монтирования, на которую смонтирован yandex-disk, можно прописать аналогичное: 

 https://webdav.yandex.ru   /mnt/yandex.disk   davfs noauto,gid=user,uid=user,users,comment=systemd.automount   0   0

8. Затем при входе в учетную запись, можно подключить диск либо через "Переход", либо руками в консоле: 

mount /home/[user]/Desktop/yandex/

Для того чтобы все смонтировалось, нужно создать папку /home/[user]/Desktop/yandex/

Теперь все должно работать и монтироваться.

[править] Если у вас несколько аккаунтов

Всё то=же самое, но

  1. в /etc/davfs2/secrets прописываем: 
/mnt/yandex.disk_1  первый_логин_в_яндексе      первый_пароль_в_яндексе
/mnt/yandex.disk_2  второой_логин_в_яндексе     второй_пароль_в_яндексе
......
  1. в /etc/fstab прописываем: 
https://webdav.yandex.ru:443   /mnt/yandex.disk_1   davfs noauto,gid=user,uid=user,users,comment=systemd.automount   0   0
https://webdav.yandex.ru:443   /mnt/yandex.disk_2   davfs noauto,gid=user,uid=user,users,comment=systemd.automount   0   0
....
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