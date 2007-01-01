WebDav
Материал из ALT Linux Wiki
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|-
/mnt/yandex.
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/mnt/yandex. первый_логин_в_яндексе первый_пароль_в_яндексе
|-
/mnt/yandex.
|+
/mnt/yandex. второой_логин_в_яндексе второй_пароль_в_яндексе
......
......
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</source>
Текущая версия на 15:06, 3 февраля 2017
Настройка монтирования WebDav в ALT Linux. Взято с forum.altlinux.org.
[править] Стандартный вариант
1. Устанавливаем пакет davfs2:
apt-get install davfs2
2. Добавляем пользователя davfs2 в группу davfs2
gpasswd -a davfs2 davfs2
3. Возможно, придется добавить root и остальных пользователей в группу davfs2
4. Для того, чтобы не вписывать каждый раз пароли, введем их один раз в файл /etc/davfs2/secrets
https://webdav.yandex.ru:443 логин_в_яндексе пароль_в_яндексе
5. Для того, чтобы ресурс монтировался при запуске, вводим в файл /etc/fstab слудующую строку:
https://webdav.yandex.ru /home/[user]/Desktop/yandex davfs user,noauto 0 0
6. Если стоит в системе systemd, и вы хотите, что-бы происходило автпматическое монтирование при входе в точку монтирования, на которую смонтирован yandex-disk, можно прописать аналогичное:
https://webdav.yandex.ru /mnt/yandex.disk davfs noauto,gid=user,uid=user,users,comment=systemd.automount 0 0
8. Затем при входе в учетную запись, можно подключить диск либо через "Переход", либо руками в консоле:
mount /home/[user]/Desktop/yandex/
Для того чтобы все смонтировалось, нужно создать папку /home/[user]/Desktop/yandex/
Теперь все должно работать и монтироваться.
[править] Если у вас несколько аккаунтов
Всё то=же самое, но
- в /etc/davfs2/secrets прописываем:
/mnt/yandex.disk_1 первый_логин_в_яндексе первый_пароль_в_яндексе /mnt/yandex.disk_2 второой_логин_в_яндексе второй_пароль_в_яндексе ......
- в /etc/fstab прописываем:
https://webdav.yandex.ru:443 /mnt/yandex.disk_1 davfs noauto,gid=user,uid=user,users,comment=systemd.automount 0 0 https://webdav.yandex.ru:443 /mnt/yandex.disk_2 davfs noauto,gid=user,uid=user,users,comment=systemd.automount 0 0 ....