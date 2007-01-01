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Текущая версия на 15:06, 3 февраля 2017

Настройка монтирования WebDav в ALT Linux. Взято с forum.altlinux.org.

править] Стандартный вариант

1. Устанавливаем пакет davfs2:

apt-get install davfs2

2. Добавляем пользователя davfs2 в группу davfs2

gpasswd -a davfs2 davfs2

3. Возможно, придется добавить root и остальных пользователей в группу davfs2

4. Для того, чтобы не вписывать каждый раз пароли, введем их один раз в файл /etc/davfs2/secrets

https://webdav.yandex.ru:443 логин_в_яндексе пароль_в_яндексе

5. Для того, чтобы ресурс монтировался при запуске, вводим в файл /etc/fstab слудующую строку:

https://webdav.yandex.ru /home/[user]/Desktop/yandex davfs user,noauto 0 0

6. Если стоит в системе systemd, и вы хотите, что-бы происходило автпматическое монтирование при входе в точку монтирования, на которую смонтирован yandex-disk, можно прописать аналогичное:

https: // webdav.yandex.ru / mnt / yandex.disk davfs noauto, gid= user, uid= user, users , comment= systemd.automount 0 0

8. Затем при входе в учетную запись, можно подключить диск либо через "Переход", либо руками в консоле:

mount /home/[user]/Desktop/yandex/

Для того чтобы все смонтировалось, нужно создать папку /home/[user]/Desktop/yandex/

Теперь все должно работать и монтироваться.

править] Если у вас несколько аккаунтов

Всё то=же самое, но

в /etc/davfs2/secrets прописываем:

/mnt/yandex.disk_1 первый_логин_в_яндексе первый_пароль_в_яндексе /mnt/yandex.disk_2 второой_логин_в_яндексе второй_пароль_в_яндексе ......

в /etc/fstab прописываем: