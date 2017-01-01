Vulnerability Policy

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Текущая версия на 15:24, 2 мая 2017

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править] Указание устраненных уязвимостей в changelog

В changelog должен указываться CVE либо при отсутствии такового -- другой идентификатор устраненной уязвимости:

при указании CVE идентификатор должен иметь вид CVE-YYYY-XXXXXX

при указании OVE идентификатор должен иметь вид OVE-YYYYMMDD-XXXX

при указании BDU идентификатор должен иметь вид BDU:YYYY-XXXXX

при указании MFSA идентификатор уязвимости должен иметь вид MFSA-YYYY-XX

при желании указать идентификатор не перечисленного выше вида следует создать багрепорт на "security-tracker" в разделе "Infrastructure".

Укороченный формат подобен формату указания закрытого багрепорта:

(Fixes: CVE-NNNN-NNNNN, CVE-NNNN-NNNNN)

При этом:

регистр не учитывается

конструкция обязательно обрамлена скобками

несколько уязвимостей указываются через запятую, пробельные символы или and

двоеточие можно не указывать

Расширенный формат имеет вид:

- Fixes: + MFSA-2014-72 Use-after-free setting text directionality + MFSA-2014-71 Profile directory file access through file: protocol + MFSA-2014-70 Out-of-bounds read in Web Audio audio timeline + MFSA-2014-69 Uninitialized memory use during GIF rendering + MFSA-2014-68 Use-after-free during DOM interactions with SVG + MFSA-2014-67 Miscellaneous memory safety hazards (rv:32.0 / rv:31.1 / rv:24.8)

При этом:

регистр не учитывается

строчки после - Fixes: имеют отступ и могут начинаться с символов перечисления, таких как + , * и пр.

имеют отступ и могут начинаться с символов перечисления, таких как , и пр. идентификатор уязвимости следует первым в строке после возможных символов перечисления

Код парсера

Факт устранения уязвимостей должен обязательно описываться в changelog, если об этом уже известно мейнтейнеру; крайне желательно при сборке новых релизов проверять, было ли что устранено; changelog можно исправлять, если становится известно об уязвимостях позднее.