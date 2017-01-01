Vulnerability Policy

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{{DraftPolicy
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{{Policy
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||since=2 мая 2017
|responsible=lineprinter@
|responsible=lineprinter@
}}
}}

Текущая версия на 15:24, 2 мая 2017

Stamp90cw.png
Действующая политика Sisyphus

Политика действует с 2 мая 2017.

Ответственный за проведение политики в жизнь — lineprinter@.


[править] Указание устраненных уязвимостей в changelog

В changelog должен указываться CVE либо при отсутствии такового -- другой идентификатор устраненной уязвимости:

  • при указании CVE идентификатор должен иметь вид CVE-YYYY-XXXXXX
  • при указании OVE идентификатор должен иметь вид OVE-YYYYMMDD-XXXX
  • при указании BDU идентификатор должен иметь вид BDU:YYYY-XXXXX
  • при указании MFSA идентификатор уязвимости должен иметь вид MFSA-YYYY-XX
  • при желании указать идентификатор не перечисленного выше вида следует создать багрепорт на "security-tracker" в разделе "Infrastructure".

Укороченный формат подобен формату указания закрытого багрепорта: 

(Fixes: CVE-NNNN-NNNNN, CVE-NNNN-NNNNN)

При этом:

  • регистр не учитывается
  • конструкция обязательно обрамлена скобками
  • несколько уязвимостей указываются через запятую, пробельные символы или and
  • двоеточие можно не указывать

Расширенный формат имеет вид: 

- Fixes:
  + MFSA-2014-72 Use-after-free setting text directionality
  + MFSA-2014-71 Profile directory file access through file: protocol
  + MFSA-2014-70 Out-of-bounds read in Web Audio audio timeline
  + MFSA-2014-69 Uninitialized memory use during GIF rendering
  + MFSA-2014-68 Use-after-free during DOM interactions with SVG
  + MFSA-2014-67 Miscellaneous memory safety hazards (rv:32.0 / rv:31.1 / rv:24.8)

При этом:

  • регистр не учитывается
  • строчки после - Fixes: имеют отступ и могут начинаться с символов перечисления, таких как +, * и пр.
  • идентификатор уязвимости следует первым в строке после возможных символов перечисления

Код парсера

Факт устранения уязвимостей должен обязательно описываться в changelog, если об этом уже известно мейнтейнеру; крайне желательно при сборке новых релизов проверять, было ли что устранено; changelog можно исправлять, если становится известно об уязвимостях позднее.

 
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