Vulnerability Policy

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== Указание устраненных уязвимостей в changelog ==
== Указание устраненных уязвимостей в changelog ==
-
В changelog должен указываться CVE либо, при отсутствии такового, другой идентификатор устраненной уязвимости.
+
В changelog должен указываться CVE либо при отсутствии такового -- другой идентификатор устраненной уязвимости:
-
* При указании [https://cve.mitre.org/cve/ CVE] идентификатор должен иметь вид CVE-YYYY-XXXXXX
+
* при указании [https://cve.mitre.org/cve/ CVE] идентификатор должен иметь вид CVE-YYYY-XXXXXX
-
* При указании [http://www.openwall.com/ove/ OVE] идентификатор должен иметь вид OVE-YYYYMMDD-XXXX
+
* при указании [http://www.openwall.com/ove/ OVE] идентификатор должен иметь вид OVE-YYYYMMDD-XXXX
-
* При указании [http://bdu.fstec.ru/vul BDU] идентификатор должен иметь вид BDU:YYYY-XXXXX
+
* при указании [http://bdu.fstec.ru/vul BDU] идентификатор должен иметь вид BDU:YYYY-XXXXX
-
* При указании [https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/ MFSA] идентификатор уязвимости должен иметь вид MFSA-YYYY-XX
+
* при указании [https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/ MFSA] идентификатор уязвимости должен иметь вид MFSA-YYYY-XX
-
* При желании указать идентификатор не перечисленного выше вида следует создать багрепорт на "security-tracker" в разделе "Infrastructure"
+
* при желании указать идентификатор не перечисленного выше вида следует создать багрепорт на "security-tracker" в разделе "Infrastructure".
Укороченный формат подобен [[Руководство_по_написанию_changelog#.D0.90.D0.B2.D1.82.D0.BE.D0.B7.D0.B0.D0.BA.D1.80.D1.8B.D1.82.D0.B8.D0.B5_.D0.B1.D0.B0.D0.B3.D0.BE.D0.B2|формату указания закрытого багрепорта]]:
Укороченный формат подобен [[Руководство_по_написанию_changelog#.D0.90.D0.B2.D1.82.D0.BE.D0.B7.D0.B0.D0.BA.D1.80.D1.8B.D1.82.D0.B8.D0.B5_.D0.B1.D0.B0.D0.B3.D0.BE.D0.B2|формату указания закрытого багрепорта]]:

Текущая версия на 18:48, 28 февраля 2017

Stub.png
Черновик политики Sisyphus
Автор(ы) — lineprinter@


[править] Указание устраненных уязвимостей в changelog

В changelog должен указываться CVE либо при отсутствии такового -- другой идентификатор устраненной уязвимости:

  • при указании CVE идентификатор должен иметь вид CVE-YYYY-XXXXXX
  • при указании OVE идентификатор должен иметь вид OVE-YYYYMMDD-XXXX
  • при указании BDU идентификатор должен иметь вид BDU:YYYY-XXXXX
  • при указании MFSA идентификатор уязвимости должен иметь вид MFSA-YYYY-XX
  • при желании указать идентификатор не перечисленного выше вида следует создать багрепорт на "security-tracker" в разделе "Infrastructure".

Укороченный формат подобен формату указания закрытого багрепорта: 

(Fixes: CVE-NNNN-NNNNN, CVE-NNNN-NNNNN)

При этом:

  • регистр не учитывается
  • конструкция обязательно обрамлена скобками
  • несколько уязвимостей указываются через запятую, пробельные символы или and
  • двоеточие можно не указывать

Расширенный формат имеет вид: 

- Fixes:
  + MFSA-2014-72 Use-after-free setting text directionality
  + MFSA-2014-71 Profile directory file access through file: protocol
  + MFSA-2014-70 Out-of-bounds read in Web Audio audio timeline
  + MFSA-2014-69 Uninitialized memory use during GIF rendering
  + MFSA-2014-68 Use-after-free during DOM interactions with SVG
  + MFSA-2014-67 Miscellaneous memory safety hazards (rv:32.0 / rv:31.1 / rv:24.8)

При этом:

  • регистр не учитывается
  • строчки после - Fixes: имеют отступ и могут начинаться с символов перечисления, таких как +, * и пр.
  • идентификатор уязвимости следует первым в строке после возможных символов перечисления

Факт устранения уязвимостей должен обязательно описываться в changelog, если об этом уже известно мейнтейнеру; крайне желательно при сборке новых релизов проверять, было ли что устранено; changelog можно исправлять, если становится известно об уязвимостях позднее.

 
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