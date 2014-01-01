Vulnerability Policy

* При желании указать идентификатор не перечисленного выше вида следует создать багрепорт на "security-tracker" в разделе "Infrastructure"

* строчки после <code>- Fixes:</code> имеют отступ и могут начинаться с символов перечисления, таких как <code>+</code>, <code>*</code> и пр.

Факт устранения уязвимостей должен обязательно описываться в changelog, если об этом уже известно мейнтейнеру; крайне желательно при сборке новых релизов проверять, было ли что устранено; changelog можно исправлять, если становится известно об уязвимостях позднее.