Vulnerability Policy
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(Различия между версиями)
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== Указание устраненных уязвимостей в changelog ==
== Указание устраненных уязвимостей в changelog ==
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В changelog должен указываться CVE либо, при отсутствии такового, другой идентификатор устраненной уязвимости.
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В changelog должен указываться CVE либо, при отсутствии такового, другой идентификатор устраненной уязвимости.
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подобен [[Руководство_по_написанию_changelog#.D0.90.D0.B2.D1.82.D0.BE.D0.B7.D0.B0.D0.BA.D1.80.D1.8B.D1.82.D0.B8.D0.B5_.D0.B1.D0.B0.D0.B3.D0.BE.D0.B2|указания закрытого багрепорта]]:
(Fixes: CVE-NNNN-NNNNN, CVE-NNNN-NNNNN)
(Fixes: CVE-NNNN-NNNNN, CVE-NNNN-NNNNN)
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* регистр не учитывается
* регистр не учитывается
* конструкция обязательно обрамлена скобками
* конструкция обязательно обрамлена скобками
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* несколько уязвимостей указываются через запятую,
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* несколько уязвимостей указываются через запятую, или and
* двоеточие можно не указывать
* двоеточие можно не указывать
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Факт устранения уязвимостей должен обязательно описываться в changelog, если об этом уже известно мейнтейнеру; крайне желательно при сборке новых релизов проверять, было ли что устранено; changelog можно исправлять, если становится известно об уязвимостях позднее.
Факт устранения уязвимостей должен обязательно описываться в changelog, если об этом уже известно мейнтейнеру; крайне желательно при сборке новых релизов проверять, было ли что устранено; changelog можно исправлять, если становится известно об уязвимостях позднее.
Версия 16:52, 28 февраля 2017
Указание устраненных уязвимостей в changelog
В changelog должен указываться CVE либо, при отсутствии такового, другой идентификатор устраненной уязвимости.
- При указании CVE идентификатор должен иметь вид CVE-YYYY-XXXXXX
- При указании OVE идентификатор должен иметь вид OVE-YYYYMMDD-XXXX
- При указании BDU идентификатор должен иметь вид BDU:YYYY-XXXXX
- При указании MFSA идентификатор уязвимости должен иметь вид MFSA-YYYY-XX
- При желании указать идентификатор не перечисленного выше вида следует создать багрепорт на "security-tracker" в разделе "Infrastructure"
Укороченный формат подобен формату указания закрытого багрепорта:
(Fixes: CVE-NNNN-NNNNN, CVE-NNNN-NNNNN)
При этом:
- регистр не учитывается
- конструкция обязательно обрамлена скобками
- несколько уязвимостей указываются через запятую, пробельные символы или and
- двоеточие можно не указывать
Расширенный формат имеет вид:
- Fixes: + MFSA-2014-72 Use-after-free setting text directionality + MFSA-2014-71 Profile directory file access through file: protocol + MFSA-2014-70 Out-of-bounds read in Web Audio audio timeline + MFSA-2014-69 Uninitialized memory use during GIF rendering + MFSA-2014-68 Use-after-free during DOM interactions with SVG + MFSA-2014-67 Miscellaneous memory safety hazards (rv:32.0 / rv:31.1 / rv:24.8)
При этом:
- регистр не учитывается
- строчки после
- Fixes:имеют отступ и могут начинаться с символов перечисления, таких как
+,
*и пр.
- идентификатор уязвимости следует первым в строке после возможных символов перечисления
Факт устранения уязвимостей должен обязательно описываться в changelog, если об этом уже известно мейнтейнеру; крайне желательно при сборке новых релизов проверять, было ли что устранено; changelog можно исправлять, если становится известно об уязвимостях позднее.