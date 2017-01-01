Vncinst

Материал из ALT Linux Wiki

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MichaelShigorin (обсуждение | вклад)
(нач)

Текущая версия на 15:34, 1 февраля 2017

  1. REDIRECT Установка по vnc
 
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