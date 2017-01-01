Visual Studio Code
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VitalyLipatov (обсуждение | вклад)
(Новая страница: «Visual Studio Code — кроссплатформенный и свободный редактор исходного кода, поддерживающий базо...»)
(Новая страница: «Visual Studio Code — кроссплатформенный и свободный редактор исходного кода, поддерживающий базо...»)
Текущая версия на 07:57, 4 июля 2017
Visual Studio Code — кроссплатформенный и свободный редактор исходного кода, поддерживающий базовые возможности интегрированной среды разработки, созданный в Microsoft. С помощью модулей расширений поддерживает отладку программ на различных языках программирования, от Bash до C#.
Visual Studio Code поставляется в пакете code для ALT p8 и Sisyphus.
запускать:
$ code
Выбор локали для интерфейса: https://code.visualstudio.com/docs/getstarted/locales