Материал из ALT Linux Wiki

(Различия между версиями)

Текущая версия на 07:57, 4 июля 2017

Visual Studio Code — кроссплатформенный и свободный редактор исходного кода, поддерживающий базовые возможности интегрированной среды разработки, созданный в Microsoft. С помощью модулей расширений поддерживает отладку программ на различных языках программирования, от Bash до C#.

Visual Studio Code поставляется в пакете code для ALT p8 и Sisyphus.

запускать:

$ code

Выбор локали для интерфейса: https://code.visualstudio.com/docs/getstarted/locales