Материал из ALT Linux Wiki

(Различия между версиями)

Текущая версия на 01:59, 12 февраля 2017

? В Википедии есть обзорная статья по теме «VirtualBox».

VirtualBox — программный продукт виртуализации для операционных систем Microsoft Windows, DOS, GNU/Linux, Mac OS X и SUN Solaris/OpenSolaris. Программа была создана компанией Innotek с использованием исходного кода Qemu. Первая публично доступная версия VirtualBox появилась 15 января 2007 года. Существует две версии — свободная (OSE, англ. Open Source Edition), выпущенная под GNU GPL, и проприетарная (PUEL), различающиеся по функциональности; полнофункциональная проприетарная версия для личного использования распространяется бесплатно. В феврале 2008 Innotek был приобретён компанией Sun Microsystems, модель распространения VirtualBox при этом не изменилась.

Пакеты свободной версии VirtualBox есть в составе дистрибутивов ALT Linux, начиная с Desktop 4.1. При установке системы можно выбрать группу "Виртуализация" для установки Virtualbox по умолчанию.

Внимание! С версии VirtualBox 5.1.2 не используйте профили ALT Linux при создании виртуальных машин. Из списка их убрать сложно, поэтому просто не используйте. Импорт таких машин по-прежнему возможен.





править] Установка свободной версии VirtualBox из пакетов

Чтобы воспользоваться Virtualbox, необходимо установить следующий набор пакетов

(при помощи apt-get install без указания "-версия програмы", только по названию пакета)

virtualbox-версия программы

virtualbox-common-версия программы

virtualbox-doc-версия программы

kernel-modules-virtualbox-std-def-версия-программы-"номер_сборки_ядра" (нужен для хостовой ОС)

kernel-modules-virtualbox-addition-std-def-версия-программы-"номер_сборки_ядра" (не нужен для хостовой ОС)

virtualbox-guest-additions-версия программы (не нужен для хостовой ОС)

Пример

Пусть у вас стоит:

virtualbox-4.3.22-alt0.M70P.1

и ядро

kernel-image-std-def-3.14.35-alt1

Cмотрим модули virtualbox

kernel-modules-virtualbox-addition-std-def-4.3.22-alt1.200227.1 (можно удалить - вы не внутри Virtualbox)

kernel-modules-virtualbox-std-def-4.3.22-alt1.200227.1 (актуальное ядро, от актуальной версии VirtualBox)

kernel-modules-virtualbox-std-def-4.3.22-alt1.200225.1 (для старой версии ядра)

kernel-modules-virtualbox-std-def-4.3.14-alt1.200225.1 (от старого Virtualbox и старого ядра)

virtualbox-common-4.3.22-alt0.M70P.1 - Ок

virtualbox-doc-4.3.22-alt0.M70P.1 - Ок

virtualbox-guest-additions-4.3.22-alt0.M70P.1 - (не нужный пакет, если вы не внутри VirtualBox)/

При этом, они должны быть одной версии (4.3.22-alt0.M70P.1 в данном случае) а модули ядра, от текущего ядра. Кроме того, модуль ядра должен соответствовать сборочной ветки ядра (std-def в данном случае). Чтобы это обеспечить, ядро и пакеты необходимо устанавливать из одного и того же репозитория.

Если VirtualBox был недавно обновлён в репозитарии, а ядро Вы давно не обновляли, вероятно, что VB не будет работать с Вашим старым ядром. Вам придётся обновить ядро и/или модули. Это всё можно сделать утилитой update-kernel.

update-kernel

Примечание: подробнее смотри подробнее смотри Обновление модулей ядра





Узнать версию загруженного ядра можно так

$ uname -r 3.14.35-std-def-alt1

Если у вас в виртуальной машине (гостевая система) тоже ALTLinux, то можно установить в ней "дополнения гостевой системы"

kernel-modules-virtualbox-addition-std-def-версия программы-"номер_сборки_ядра" virtualbox-guest-additions-версия программы-"номер_сборки_ядра"

Virtualbox использует для работы устройство:

$ ls -l /dev/vboxdrv crw-rw---- 1 root vboxusers 10, 58 Май 5 08:46 /dev/vboxdrv

Если такого файла нет -- следует проверить наличие соответствующего загруженному ядру (тип и версия) пакета kernel-modules-virtualbox-* и

chkconfig virtualbox on service virtualbox start

Проверяем список установленных пакетов

$ rpm -qa | grep virtual-* kernel-modules-virtualbox-addition-std-def-4.3.22-alt1.200227.1 virtualbox-doc-4.3.22-alt0.M70P.1 kernel-modules-virtualbox-4.3.22-alt1.200227.1 (не нужен в гостевой машине, можно удалить) virtualbox-4.3.22-alt0.M70P.1 - (можно смело удалять, если вы не хотитке устраивать "матрёшки"). virtualbox-guest-additions-4.3.22-alt0.M70P.1 virtualbox-common-4.3.22-alt0.M70P.1

Включаем своего пользователя в группу vboxusers или vboxadd (для коммерческой сборки)

gpasswd -a user vboxusers

или

gpasswd -a user vboxadd

Для работы с usb устройствами необходимо настроить fstab

Примечание: в p7 и старше не надо

1. В конец /etc/fstab добавляем

none /proc/bus/usb/ usbfs devgid=500,devmode=666 0 0 где devgid=идентификатор пользователя

2. Перезагружаем систему

Для работы usb в режиме usb2 и usb3 надо скачать с сайта Страница загрузки VirtualBox и установить "Oracle VM VirtualBox Extension Pack", версия которого должна соответствовать версии Virtualbox. Также его можно скачать и установить, воспользовавшись пунктом меню "Файл->Проверить обновления..."

После чего, можно запускать Virtualbox, например, в KDE из меню K- Система — Виртуализатор Virtualbox.

править] Настройка сети в гостевой системе Virtualbox

Чтобы гостевая система получила доступ к подсети, в которой находится хост-система, можно поступить следующим образом

Настроить в хост-системе туннель и бридж, как описано в пунктах 3.7 и 3.6 статьи Etcnet — соответственно, сначала необходимо запустить интерфейс туннеля tap0 а затем объединить его в мост с интерфейсом вашей физической сетевой карты (например, eth0). После того, как вы убедитесь, что сеть на хост-системе после этой настройки работает как и раньше, вы можете использовать туннель в Virtualbox: зайдите в свойства виртуальной машины, раздел "сеть" и выберите "Подсоединён к" — "Хост-интерфейс", а ниже, в поле "Хост-интерфейсы" выберите tap0. После этого, при загрузке, гостевая система получит доступ к той же подсети, что и хост-система, и будет выступать равноправным компьютером в сети со своим IP адресом. IP адрес и другие настройки интерфейсу следует назначать средствами гостевой системы.





править] Настройка загрузки Linux в гостевых машинах в режиме UEFI

Основная статья UEFI

Следует отметить, что NVRAM на виртуальном железе VirtualBox не переживает выключение экземпляра (это известная проблема). Т.е. установщик/efibootmgr не может добавить ссылку на grub, а если добавить её руками, она исчезнет при следующем запуске экземпляра.

Решение:

1-ый вариант выполнить в ещё загруженной системе

echo "fs0:\EFI\altlinux\grubx64.efi" > /boot/efi/startup.nsh

Или то же самое сделать потом, из EFI Shell:

echo "fs0:\EFI\altlinux\grubx64.efi" > fs0:\startup.nsh

2-ой вариант (подсмотрено в | VirtualBox (Русский) на wiki.archlinux.org

после установки системы:

Если существует файл /boot/efi/boot/BOOTX64.EFI дать ему другое имя

Скопировать /EFI/altlinux/grubx64.efi в /boot/efi/boot/BOOTX64.EFI

править] Решение проблем

При запуске дистрибутивов на Седьмой платформе как гостевых ОС в VirtualBox после загрузки ядра показывается чёрный экран, в журнале пишется Guest Log: BIOS: KBD: unsupported int 16h function 03 Для современных ядер, на которых основаны дистрибутивы Седьмой платформы, нужно указывать в настройках виртуальной машины Система ⇒ Материнская плата ⇒ Чипсет: ICH9 (заодно там же включите IO APIC). По умолчанию в альтовом VirtualBox стоит PIIX3, что и является причиной указанного поведения.

При запуске гостевой ОС на Седьмой платформе VirtualBox показывает сообщение о не достаточных правах доступа для /dev/vboxdrv и просит запустить "/etc/init.d/vboxdrv setup" которого нет

Необходимо выполнить:

chkconfig virtualbox on service virtualbox start

В гостевой ОС после выбора подсказки Установка или LiveCD чёрный экран и ничего не происходит.

Выбирите PIIX3, и при запуске установки (или загрузки с LiveCD) выберите клавишеей F5 загрузка "Без локального APIC"

В гостевой системе не работает звук Откройте регулятор громкости PulseAudio ( pavucontrol ) и на вкладке «Проигрывание» включите звук для виртуальной машины.

Примечание: VirtualBox через PulseAudio позволяет настраивать вывод звука для каждой виртуальной машины. При этом включение для первой машины включает звук и для других запускаемых виртуальных машин





Плохо работает микрофон в гостевой системе (заикается) Всё дело в PulseAudio. Для того, чтобы микрофон работал без заиканий, для виртуальной машины выставьте ALSA: Аудио ⇒ Аудиодрайвер: ALSA и выключите на время работы PulseAudio: в терминале pulseaudio -k

Если служба virtualbox запускается, но модули не загружаются, отключите автозапуск службы virtualbox и создайте файл /etc/modules-load.d/virtualbox.conf такого содержания

vboxdrv vboxpci vboxnetflt vboxnetadp

Происходит зависание гостевой ОС на словах Local IPI: Это altbug #29344, исправлено в virtualbox-4.2.16-alt2 (но вовсе не факт, что в других дистрибутивах порядок).

править] Установка Oracle Extension Pack

Установленная версия VirtualBox OSE позволяет использовать только USB 1.0, однако иногда необходимо использовать USB 2.0. Для корректной работы USB 2.0 в VirtualBox (на момент написания актуальной версией в репозитарии Sisyphus является VirtualBox 4.0.12) требуется Oracle VM VirtualBox Extension Pack. Его можно скачать с сайта Oracle [1]. Установку дополнения можно запустить из графического интерфейса или из командной строки

# VirtualBox extpack install /path/to/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-...vbox-extpack

Для установки дополнения необходимо запустить VirtualBox с правами администратора, иначе установка не удастся с ошибкой:

The installer failed with exit code 127: Error creating textual authentication agent: Error opening current controlling terminal for the process (`/dev/tty'): No such device or address.

Примечание: новые версии Virtualbox умеют устанавливать это расширение от обычного пользователя



Если в системе установлена программа gksu или kdesudo, то VirtualBox попытается с их помощью поднять уровень привилегий для выполнения установки

На данный момент Oracle VM VirtualBox Extension Pack является единственным дополнением. Оно обеспечивает следующую функциональность:

USB 2.0 EHCI

VirtualBox Remote Desktop Protocol, VRDP

Intel PXE boot ROM с поддержкой контроллера E1000

экспериментальная поддержка «проброса» PCI с хост-системы

Если установлен и используется плагин Oracle Extension Pack , то обязательно обновить его до последней версии (скачать с virtualbox.org), иначе виртуальная машина начинает грузится и «схлопывается». [2]





править] Установка проприетарной сборки VirtualBox

Также можно использовать закрытую бинарную сборку с сайта разработчиков программы.

Примечание: посмотрите обсуждение этой статьи, почему не надо так делать





править] Что потребуется для установки?

Во-первых, очевидно, потребуется файл с инсталлятором VirtualBox с официального сайта. На данный момент страница со ссылками на нужный файл находится по адресу: www.virtualbox.org/wiki/Linux_Downloads. Дистрибутивы All distributions i386 или All distributions AMD64 для 32-х или 64-х битной системы, соответственно.

Во-вторых, вам потребуется компилятор. Например, на момент написания этой статьи, нужен пакет gcc4.1 , а также программа make . Кроме того, вам потребуется пакет kernel-headers-modules для вашего ядра.

править] Об установке заголовков для сборки модулей ядра

Для сборки модулей ядра, которые нужны для VirtualBox (или VM Ware), в системе должен быть установлен пакет kernel-headers-modules той же версии, что и используемое ядро.

Посмотрите, какая версия ядра установлена у вас в системе. Например:

[alexei@threebears ~]$ uname -r 2.6.27-std-ll-alt7

Как видно, в системе установлено ядро 2.6.27-std-ll-alt7. То есть, для сборки модулей под него нужно установить пакет kernle-headers-modules-std-ll версии 2.6.27-alt7.

Проверить, установлен ли у вас такой пакет, можно так

[alexei@threebears ~]$ rpm -qa | grep headers-modules kernel-headers-modules-std-ll-2.6.27-alt7 kernel-headers-modules-std-def-2.6.27-alt7

Как видно, в данной системе он установлен.

Если в вашей системе этого пакета нет, установите его командой

apt-get install kernel-headers-modules-std-ll

Примечание: Советую запретить apt-у автоматом обновлять пакеты kernel-headers-* ("захолдить") эти пакеты





править] К вопросу о несогласованности версий

Если вы ставите пакеты с диска с дистрибутивом, то версии ядер и заголовков совпадают (если только в дистрибутив не вкралась досадная ошибка). Однако, если вы делали точечные обновления системы, или обновляетесь с нестабильных репозиториев, то версии ядра и заголовков могут не совпадать.

Проверьте версии. Если они не совпадают, то обновите свою систему, обновите индексы apt (через apt-get update или "получить сведения" в Синаптике) или установите то ядро, для которого есть заголовки.

править] Установка

Общий план действий:

скачайте дистрибутив в любое удобное место, например в /tmp

сделайте файл исполняемым

переключитесь в рута, и выполните файл в процессе установки выберите какой-либо каталог, отличный от /usr, например /opt

запускайте VirtualBox от пользователя и работайте

Вот пример:

[alexei@threebears ~]$ cd /tmp [alexei@threebears tmp]$ wget http://download.virtualbox.org/virtualbox/2.1.0/VirtualBox-2.1.0-41146-Linux_x86.run .......<skip>......... 100%[======================================>] 41 050 695 1,54M/s в 23s 2008-12-27 16:15:16 (1,71 MB/s) - `VirtualBox-2.1.0-41146-Linux_x86.run?e=1230383984&h=ff5f79c0533f3b71dd384e4c47e696c9' сохранён [41050695/41050695] [alexei@threebears tmp]$ mv ./VirtualBox-2.1.0-41146-Linux_x86.run\?e\=1230383984\&h\=ff5f79c0533f3b71dd384e4c47e696c9 ./VirtualBox-2.1.0-41146-Linux_x86.run [alexei@threebears tmp]$ chmod a+x ./VirtualBox-2.1.0-41146-Linux_x86.run [alexei@threebears tmp]$ ll ./VirtualBox-2.1.0-41146-Linux_x86.run -rwxr-xr-x 1 alexei user 41050695 Дек 27 16:17 ./VirtualBox-2.1.0-41146-Linux_x86.run [alexei@threebears tmp]$ su - Password: [root@threebears ~]# cd /tmp/ [root@threebears tmp]# ./VirtualBox-2.1.0-41146-Linux_x86.run Verifying archive integrity... All good. Uncompressing VirtualBox for Linux installation......... VirtualBox Version 2.1.0 (2008-12-17T10:57:49Z) installer Removing previous installation of VirtualBox 2.1.0 from /opt/VirtualBox-2.1.0 Installing VirtualBox to /opt/VirtualBox-2.1.0 Building the VirtualBox kernel module Building the VirtualBox netflt kernel module VirtualBox has been installed successfully. You will find useful information about using VirtualBox in the user manual /opt/VirtualBox-2.1.0/UserManual.pdf and in the user FAQ http://www.virtualbox.org/wiki/User_FAQ We hope that you enjoy using VirtualBox.

Всё, программа установлена. Теперь от пользователя можно вызывать команду VirtualBox.

Второй вариант установки — с бывшей страницы Virtualbox, созданной пользователем Becase:

Прекрасно работает VirtualBox_*_Linux_x86.run

Необходимо обязательно иметь и в хост и в гостевой системе такие пакеты (версии не важны, важно, чтобы они были одинаковы и для вашего рабочего ядра)

kernel-headers-common

kernel-headers-std-smp

kernel-headers-modules-std-smp

Установка аддона — отдельная песня, но весьма несложная.

Аддон необходимо распаковать рутом, например, так

./VBoxLinuxAdditions.run --noexec --keep --target /root/VBoxInstall

В install.sh необходимо добавить в проверку версии xorg. Найдите строчки

7.1.* | 7.2.* ) install -o 0 -g 0 -m 0644 vboxvideo_drv_71.so $modules_dir/drivers/vboxvideo_drv.so install -o 0 -g 0 -m 0644 vboxmouse_drv_71.so $modules_dir/input/vboxmouse_drv.so

И замените первую на

7.1.* | 7.2.* | 7.3.* ) install -o 0 -g 0 -m 0644 vboxvideo_drv_71.so $modules_dir/drivers/vboxvideo_drv.so install -o 0 -g 0 -m 0644 vboxmouse_drv_71.so $modules_dir/input/vboxmouse_drv.so

А ещё, чуть выше, в строку

for dir in /usr/lib/xorg/modules /usr/X11R6/lib/modules; do

добавьте «наш» каталог для модулей

for dir in /usr/lib/X11/modules /usr/lib/xorg/modules /usr/X11R6/lib/modules; do

После чего, можно просто запускать install.sh (от рута) и перегружать гостевую ОС… всё работает :)

править] Что делать после обновления ядра, если у вас установлена закрытая версия версия VirtualBox

Если вы установили VirtualBox, а затем обновили ядро, то при следующем запуске VirtualBox вы получите такое сообщение:

[alexei@threebears ~]$ VirtualBox WARNING: The vboxdrv kernel module is not loaded. Either there is no module available for the current kernel (2.6.27-std-ll-alt7) or it failed to load. Please recompile the kernel module and install it by sudo /etc/init.d/vboxdrv setup You will not be able to start VMs until this problem is fixed.

Это означает, что для нового ядра не собран нужный модуль, и программа подсказывает вам, как поступить:

[alexei@threebears ~]$ su - Password: [root@threebears ~]# service vboxdrv setup Stopping VirtualBox kernel module [ DONE ] Removing old VirtualBox netflt kernel module [ DONE ] Removing old VirtualBox kernel module [ DONE ] Recompiling VirtualBox kernel module [ DONE ] Starting VirtualBox kernel module [ DONE ]

править] Установка «Дополнений гостевой ОС» для гостевого ALT Linux

1. Установите модуль ядра kernel-modules-virtualbox-addition-<тип ядра> и вспомогательные пакеты для интеграции

apt-get install kernel-modules-virtualbox-addition-$ ( uname -r| cut -f2, 3 -d- ) virtualbox-guest-additions xorg-drv-vboxvideo





apt-get update update-kernel Перед любыми операщиями с установкой модуля ядра, надо обновить ядро с помощью команд:И ни в коем случае не устанавливать модуль от другой ядерной сборки подробнее смотри: Обновление_ядра

2. Выберите в Центре управления системой ⇒ Дисплей драйвер vboxvideo .

Примечание: Драйвер можно выбрать и в командной строке (под правами root): alterator-cmdline / x11 action write _objects driver driver vboxvideo Драйвер можно выбрать и в командной строке (под правами root):





Примечание: Если пункта «Дисплей» нет в Центре управления системой, установите пакет alterator-x11

3. Перезагрузите гостевую систему или только сеанс

4. Включите в меню виртуальной машины

Устройства ⇒ Общий буфер обмена ⇒ Двунаправленный

Устройства ⇒ Drag'n'Drop ⇒ Двунаправленный.

править] Общие папки

1. Установите в гостевой операционной системе дополнения гостевой операционной системы и virtualbox-guest-utils

apt-get install kernel-modules-virtualbox-addition-$(uname -r | cut -d "-" -f2,3) virtualbox-guest-utils

Этот пункт не нужен, если уже установлен пакет virtualbox-guest-additions, как описано выше.

2. Добавьте в свойствах виртуальной машины (раздел «Общие папки») папку. Для этого выберите путь и укажите имя папки (по умолчанию используется имя последней папки в указанном пути). Если хотите чтобы папка осталась настроенной и после перезагрузки гостевой операционной системы, установите флажок «Создать постоянную папку».

3. Для монтирования общих папок VirtualBox должен быть загружен модуль vboxsf

modprobe vboxsf

4. В гостевой операционной системе выполните

mount -t vboxsf < имя папки > / mnt

Внимание! Использование параметра -t в команде mount разрешено только Использование параметра -t в командеразрешено только пользователю root





5. Общая папка становится доступна в /mnt.

править] Краткая инструкция для установки дополнений вручную

Внимание! идеологически неправильное решение!!![1] идеологически неправильное решение!!!

Запускаем гостевой Линукс, и удаляем пакеты:

xorg-drv-vboxvideo

Ставим пакет kernel-headers-modules для своего ядра.

для ядра. В окне VirtualBox, в меню "Устройства", выбираем "Установить дополнения гостевой ОС".

В гостевом Линуксе заходим на CD-ROM, находим там файл VBoxLinuxAdditions-x86.run (-amd64.run для соответствующей архитектуры), копируем его в /tmp.

(-amd64.run для соответствующей архитектуры), копируем его в /tmp. В гостевом Линуксе открываем терминал, переходим в нём в рута (командой su -) и выполняем команду:

chmod a+x /tmp/VBoxLinuxAdditions-x86.run /tmp/VBoxLinuxAdditions-x86.run

Далее исполняется скрипт, который сам все распакует, скомпилирует и установит.

Убеждаемся, что в гостевом Линуксе xorg.conf прописаны драйвер vboxvideo для видео.

прописаны драйвер для видео. Перезагружаем виртуальную машину.

Наслаждаемся автоизменением размеров окна, и "незалипающей" мышкой.

править] Примечания