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(Различия между версиями)

Версия 21:49, 27 января 2017 (править) Корнеечев Евгений ← Предыдущая правка Текущая версия на 22:02, 27 января 2017 (править) (отменить) Корнеечев Евгений м Строка 97: Строка 97: [Install] [Install] WantedBy=multi-user.target WantedBy=multi-user.target + Для изменения дефолтных параметров подключения допишите необходимые в команде ExecStart. 3. Обновите конфигурацию сервисов и добавьте в автозагрузку необходимые из созданных: 3. Обновите конфигурацию сервисов и добавьте в автозагрузку необходимые из созданных: Строка 106: Строка 107: 5. Теперь каждым пользовательским сеансом/дисплеем можно управлять отдельно: 5. Теперь каждым пользовательским сеансом/дисплеем можно управлять отдельно: - + service vncserver@:2 restart - <! -- <div style="border - left : 4px solid #2590B7;padding:3mm;padding - left:7px;margin - top: 3px;margin - bottom: 3px;background - color : #f0faff">'''TODO : ''' + {{note|Используйте SSH - туннель для шифрации трафика: - {{{1|Параметр ''VNCSERVERARGS'' должен изменять настройки по умолчанию для определенного дисплея (в квадратных скобках ) . Однако, описанные настройки при запуске сервиса не применяются... }}} </div> --> + * добавьте в параметры запуска VNC - сервера ключ - localhost (запрещает подключение удаленным пользователям, не используя SSH туннель) + * запустите на сервере сервис sshd + * на клиентской машине создайте туннель : {{cmd|ssh <server's IP - address> - p <SSH - port> - L 5902 : localhost : 5902}} + * подключайтесь с клиентской машины (в другой консоли ) : {{cmd|vncviewer localhost:5902} }}} [[Категория:HOWTO]] [[Категория:HOWTO]]

Текущая версия на 22:02, 27 января 2017

править] Работа с дистрибутивами Альт Линукс по протоколу VNC

править] С помощью xorg-extension-vnc

1. Установите пакет xorg-extension-vnc:

apt-get install xorg-extension-vnc

2. Раскомментируйте строки в файле /etc/X11/xorg.conf.d/vnc.conf:

subst 's/^#//' /etc/X11/xorg.conf.d/vnc.conf

3. Укажите пароль для доступа к экрану:

# vncpasswd Password: Verify:

и укажите пароль дважды. Пароль должен быть длиной не менее 6 символов и, по соображениям безопасности, при наборе не показывается.

Доустановите tigervnc-common , если будет ругаться на отсутствие команды vncpasswd (Bug: #32898)

, если будет ругаться на отсутствие команды vncpasswd (Bug: #32898) По умолчанию, необходимо записать пароль в файл /root/.vnc/passwd

4. Выйдите из сеанса и запустите его снова

править] С помощью x11vnc

1. Установите пакет x11vnc-service:

apt-get install x11vnc-service

2. Добавьте сервис в автозапуск и запустите его:

chkconfig x11vnc on service x11vnc start

3. Укажите пароль для удаленного доступа (необходимо записать его в /root/.vnc/passwd):

# x11vnc --storepasswd Enter VNC password: Verify password: Write password to /root/.vnc/passwd? [y]/n

PS: Для внесения изменений в параметры подключения к серверу x11vnc (запрос подтверждения, качество и пр.) необходимо отредактировать команду (ExecStart=) в файле /lib/systemd/system/x11vnc.service

править] Многопользовательский режим (tigervnc-server)

Примечание: К имеющемуся дисплею :0 подключиться этим способом не получится. VNC-сервер запускает новые дисплеи.

Устанавливаем пакет tigervnc-server:

apt-get install tigervnc-server

Есть две реализации разворачивания дополнительных X-серверов:

централизованный сервис vncserver , отвечающий за работу всех виртуальных дисплеев;

, отвечающий за работу всех виртуальных дисплеев; несколько сервисов vncserver@:<номер дисплея>

Рассмотрим оба этих способа, у каждого есть свои плюсы и недостатки

править] "Всё в одном сервисе"

1. Добавьте в автозагрузку:

chkconfig vncserver on

2. Далее необходимо настроить виртуальные дисплеи, их количество и параметры запуска. Для это необходимо отредактировать файл /etc/sysconfig/vncservers. Пример содержимого файла:

VNCSERVERS="1:user1 2:user2" VNCSERVERARGS[1]="-geometry 800x600 -depth 16" VNCSERVERARGS[2]="-geometry 800x600 -localhost"

Переменные VNCSERVERARGS изменяет параметры по умолчанию для определенного дисплея (в квадратных скобках). Заданные пользователи - user1 и user2 - должны существовать в системе. Также для успешного старта VNC-сервера необходимо обязательно задать пароли (ничего общего с системными они не имеют) для этих пользователей (запишутся в ~/.vnc/passwd):

# su - user1 $ vncpasswd

3. Запускаем сервис:

service vncserver start

После этого можете проверить прослушиваемые порты:

# netstat -ntlp | grep vnc tcp 0 0 0.0.0.0:5901 0.0.0.0:* LISTEN 12414/Xvnc tcp 0 0 127.0.0.1:5902 0.0.0.0:* LISTEN 12522/Xvnc tcp 0 0 :::5901 :::* LISTEN 12414/Xvnc tcp 0 0 ::1:5902 :::* LISTEN 12522/Xvnc

4. При подключении указываем номер дисплея (или номер порта), который соответствует необходимому пользователю:

vncviewer localhost:1 vncviewer localhost:5901

Примечание: Недостатком данного способа является то, что если у какого-либо пользователя зависнет сеанс или возникнет любая другая проблема, то починить это вы сможете только рестартом всего сервиса (в этом случае все сеансы завершаться, данные могут быть утеряны), перезапустить отдельный дисплей не получится. Плюсом же является удобство администрирования с помощью единого файла настройки /etc/sysconfig/vncservers Для небольшого количества (до 3-5) пользователей данный вариант является вполне "конкурентоспособным". Если же пользователей планируется большое количество, либо просто нужна возможность перезапуска отдельного дисплея, то воспользуйтесь вторым способом Для небольшого количества (до 3-5) пользователей данный вариант является вполне "конкурентоспособным". Если же пользователей планируется большое количество, либо просто нужна возможность перезапуска отдельного дисплея, то воспользуйтесь вторым способом

править] "Каждый дисплей - отдельный сервис"

1. Скопируйте необходимое количество (= кол-во юзеров VNC) юнитов vncserver@.service (после @ подставьте требуемый номер дисплея):

cp /lib/systemd/system/vncserver@.service /lib/systemd/system/vncserver@:1.service cp /lib/systemd/system/vncserver@.service /lib/systemd/system/vncserver@:2.service

2. Приведите их к следующему виду (укажите имя пользователя и его домашнюю папку):

[Unit] Description=Remote desktop service (VNC) After=syslog.target network.target [Service] Type=forking User=user1 # Clean any existing files in /tmp/.X11-unix environment ExecStartPre=-/usr/bin/vncserver -kill %i ExecStart=/usr/bin/vncserver %i PIDFile=/home/user1/.vnc/%H%i.pid ExecStop=-/usr/bin/vncserver -kill %i

[Install] WantedBy=multi-user.target

Для изменения дефолтных параметров подключения допишите необходимые в команде ExecStart.

3. Обновите конфигурацию сервисов и добавьте в автозагрузку необходимые из созданных:

systemctl daemon-reload chkconfig vncserver@:1 on chkconfig vncserver@:2 on

4. Задайте пароль для всех пользователей (см. 1.3.1.2)

5. Теперь каждым пользовательским сеансом/дисплеем можно управлять отдельно:

service vncserver@:2 restart