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Версия 15:24, 20 декабря 2016

Работа с дистрибутивами Альт Линукс по протоколу VNC.

С помощью xorg-extension-vnc

1. Установите пакет xorg-extension-vnc:

apt-get install xorg-extension-vnc

2. Раскомментируйте строки в файле /etc/X11/xorg.conf.d/vnc.conf:

subst 's/^#//' /etc/X11/xorg.conf.d/vnc.conf

3. Укажите пароль для доступа к экрану:

# vncpasswd Password: Verify:

доустановите tigervnc-common, если будет ругаться на отсутствие команды vncpasswd (Bug: #32898)

и укажите пароль дважды. Пароль должен быть длиной не менее 6 символов и, по соображениям безопасности, при наборе не показывается.

По умолчанию, необходимо записать его в файл /root/.vnc/passwd

4. Выйдите из сеанса и запустите его снова