VNC
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(Новая страница: «Работа с дистрибутивами Альт Линукс по протоколу [https://ru.wikipedia.org/wiki/Virtual_Network_Computing VNC]. <!-- = С...»)
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(Add tigervnc-common)
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Password:
Password:
Verify:</source>
Verify:</source>
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и укажите пароль дважды. Пароль должен быть длиной не менее 6 символов и по соображениям безопасности при наборе не показывается.
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и укажите пароль дважды. Пароль должен быть длиной не менее 6 символов ипо соображениям безопасностипри наборе не показывается.
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4. Выйдите из сеанса и запустите его снова
4. Выйдите из сеанса и запустите его снова
[[Категория:HOWTO]]
[[Категория:HOWTO]]
Версия 15:24, 20 декабря 2016
Работа с дистрибутивами Альт Линукс по протоколу VNC.
С помощью xorg-extension-vnc
1. Установите пакет xorg-extension-vnc:
apt-get install xorg-extension-vnc
2. Раскомментируйте строки в файле /etc/X11/xorg.conf.d/vnc.conf:
subst 's/^#//' /etc/X11/xorg.conf.d/vnc.conf
3. Укажите пароль для доступа к экрану:
# vncpasswd Password: Verify:
- доустановите tigervnc-common, если будет ругаться на отсутствие команды vncpasswd (Bug: #32898)
и укажите пароль дважды. Пароль должен быть длиной не менее 6 символов и, по соображениям безопасности, при наборе не показывается.
- По умолчанию, необходимо записать его в файл /root/.vnc/passwd
4. Выйдите из сеанса и запустите его снова