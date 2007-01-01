VNC

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(Add tigervnc-common)
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Password:
Password:
Verify:</source>
Verify:</source>
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* доустановите tigervnc-common, если будет ругаться на отсутствие команды vncpasswd (Bug: [https://bugzilla.altlinux.org/32898 #32898])
-
и укажите пароль дважды. Пароль должен быть длиной не менее 6 символов и по соображениям безопасности при наборе не показывается.
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и укажите пароль дважды. Пароль должен быть длиной не менее 6 символов и, по соображениям безопасности, при наборе не показывается.
 +
* По умолчанию, необходимо записать его в файл /root/.vnc/passwd
4. Выйдите из сеанса и запустите его снова
4. Выйдите из сеанса и запустите его снова
[[Категория:HOWTO]]
[[Категория:HOWTO]]

Версия 15:24, 20 декабря 2016

Работа с дистрибутивами Альт Линукс по протоколу VNC.

С помощью xorg-extension-vnc

1. Установите пакет xorg-extension-vnc: 

apt-get install xorg-extension-vnc

2. Раскомментируйте строки в файле /etc/X11/xorg.conf.d/vnc.conf: 

subst 's/^#//' /etc/X11/xorg.conf.d/vnc.conf

3. Укажите пароль для доступа к экрану: 

# vncpasswd 
Password:
Verify:
  • доустановите tigervnc-common, если будет ругаться на отсутствие команды vncpasswd (Bug: #32898)

и укажите пароль дважды. Пароль должен быть длиной не менее 6 символов и, по соображениям безопасности, при наборе не показывается.

  • По умолчанию, необходимо записать его в файл /root/.vnc/passwd

4. Выйдите из сеанса и запустите его снова

 
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