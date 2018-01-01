UEFI
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(→KVM)
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(→Создание загрузочной записи UEFI вручную)
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Например, для создания загрузочной записи на /dev/sda4 надо дать команду:
Например, для создания загрузочной записи на /dev/sda4 надо дать команду:
|-
<source lang=
|+
<source lang=>
efibootmgr -c -d /dev/sda -p 4 -L "ALTLinx" -l "\EFI\altlinux\grub64.efi"
efibootmgr -c -d /dev/sda -p 4 -L "ALTLinx" -l "\EFI\altlinux\grub64.efi"
</source>
</source>
Текущая версия на 08:56, 8 апреля 2017
Содержание
[править] Поддержка UEFI в ALT Linux
[править] Цель
Обеспечить возможность совместного использования с ОС, установленными в UEFI-режиме, без мороки с переключением BIOS/UEFI; предоставить возможность использования UEFI-«железа» без CSM[1].
[править] Состояние
Релиз (x86_64). Нормально устанавливаемся на bare metal и в мультизагрузку с, например, openSUSE 12.2 и Windows 8.
[править] Результат
По состоянию на декабрь 2014 года поддержка UEFI включена в 64-битные выпуски дистрибутивов версий 7.0.2+, регулярные сборки образов и стартовые наборы, включая возможность работы без отключения Secure Boot. 32-битного UEFI у нас нет и по состоянию на ноябрь 2016 года.
Реализация поддерживает запись на CD/DVD-болванку или USB-флэшку и загрузку в EFI mode или Legacy mode. Проверена на ASUS/Gigabyte/Lenovo UEFI и MacBook/MBP EFI.
[править] Замечания
- не поддерживается создание RAID на GPT-разделах, altbug #28247
- не поддерживается /boot/efi на программном RAID1, altbug #28827#c15
Режим загрузки дистрибутива различается по меню загрузчика с установочного носителя:
- если вертикально расположенное текстовое, то BIOS/CSM;
- если горизонтальное с картинками — это UEFI.
Если после установки ALT Linux попытка загрузки Windows приводит к сообщению «Ошибка: invalid signature», значит, установка была выполнена в режиме BIOS/CSM, который придётся отключить в настройках firmware и выполнить установку повторно с задействованием тех же разделов под линукс.
[править] Применение
Как обычно; отличия состоят в разбивке и установке загрузчика:
- начальный загрузчик EFI не похож на обычный, надо уметь находить в нём установщик;
- язык установщика по умолчанию — английский, иной надо выбирать вручную на первом шаге установки;
- требуется создать новый или подключить существующий FAT32-раздел с GPT-типом ESP (efi system partition) размером ~100—500 Мб (смонтируется в /boot/efi);
- может понадобиться раздел типа bios boot partition минимального размера, никуда не подключенный (в установщике при выборе типа файловой системы нажать «отмена») и предназначенный для встраивания grub2-efi;
- остальные разделы — и файловая система, и своп — имеют GPT-тип basic data; актуальный тип раздела задаётся отдельно;
- модуль установки загрузчика предложит вариант «EFI», с которым стоит согласиться[2].
Следует устанавливать 64-битные дистрибутивы; запуск 32-битного дистрибутива возможен в режиме BIOS/CSM (Compatibility Support Module), а в режиме EFI такая установка не будет сочтена загрузочной[3]. При установке 64-битного дистрибутива в режиме BIOS/CSM будет невозможна двойная загрузка с UEFI Windows (обычно 8 и новее).
При загрузке с образа в EFI-режиме загрузчиком будет графический rEFInd либо совсем текстовое ELILO, в BIOS-режиме — синяя текстовая либо брендированная графическая менюшка SYSLINUX.
После собственно загрузки и логина именем root в EFI-режиме должны отработать команды
modprobe efivars efibootmgr
— в BIOS-режиме вторая из них скажет
Fatal: Couldn't open either sysfs or procfs directories for accessing EFI variables. Try 'modprobe efivars' as root.
При загрузке установленной системы типичным на сегодня будет почти обычный grub2-efi.
известны случаи повреждения его firmware таким образом.
и Lenovo с Phoenix UEFI, будьте осторожны и изучите отзывы заранее!
[править] Загрузчики
Иерархия загрузчиков и их применение таковы:
- shim применяется как первый бинарник, которому передаёт управление firmware и который обеспечивает проверку дистрибутивной/пользовательской подписи на следующем шаге при включенном UEFI SB;
- следующим бинарником могут быть elilo, refind, grub (efilinux у нас пока не собран) — от них требуется уметь передать ядру параметры;
- если всё нужное, начиная с расположения rootfs, забито в ядро при сборке — можно воспользоваться и тем, что у нас оно является самодостаточным EFI-бинарником;
- обратите внимание: elilo умеет загружать только Linux, поэтому также применяется как своего рода «фильтр» между подписанными загрузчиками и неподписанным ядром при реализации сценария hardware enablement (то есть когда сквозная проверка подписи не требуется по постановке задачи);
- в итоге загружается либо ядро, либо что-нибудь вспомогательное вроде EFI shell.
По состоянию на конец 2014 года в установленной системе всегда получается grub2-efi (настройки в /etc/sysconfig/grub2, после изменения надо запустить grub-efi-autoupdate); elilo и refind применяются в загрузочных ISO.
[править] Решение проблем
При некоторых обстоятельствах возможно «слетание» информации о загрузчике из энергонезависимой памяти UEFI, что приводит к невозможности загрузки любых ОС или Linux; если это не «аппаратный» случай вроде известных проблем с firmware некоторых производителей, следует произвести повторную установку загрузчика:
- загружаемся со спасательной части дистрибутива или специального образа в режиме EFI;
- выполняем команду mount-system для поиска и монтирования корневых ФС;
- находим нужную, если получилось больше одной, и даём команду chroot /mnt/system1 grub-install[4];
- затем umount -al и reboot
[править] MD RAID
Инсталятор (точнее, alterator-vm) умеет создавать программный массив на GPT-разделах[5], но процесс несколько неочевиден: следует создать разделы типа "basic data" и не создавать на них том, а выбрать строчку "RAID" и воспользоваться появившейся внизу формы кнопкой "Создать RAID" ("Create RAID").
[править] Secure Boot
[править] Сертификаты
Если нет доверия к Microsoft, можно подтвердить (enroll) сертификат ALT Linux, добавленный по пути EFI/enroll/altlinux.cer. Пошаговая процедура описана на rodsbooks.com (потребуются не все шаги). В выпусках 7.0.2 и регулярных сборках с конца ноября используется подписанный shim с этим сертификатом, т.е. отключать SecureBoot необязательно.
[править] Безусловная загрузка
Если попался ноутбук с трудносъёмным диском и неактивированной win8, который не даёт возможности попасть в фирмварь, не приняв EULA — можно попробовать его жёстко выключить либо:
- возможно, переключиться на ENG комбинацией при помощи Alt-Shift;
- нажать Shift-F10;
- в полученном приглашении cmd.exe сказать shutdown /s;
- при включении, не теряя времени, «топтаться» по F12/F2/Del или какие ещё клавиши могут быть на этой модели.
Если уже активирована — см. How to Boot to UEFI Firmware Settings from inside Windows 8 and 8.1.
[править] Двойная загрузка
Если после установки не загружается Windows 8 с ошибкой наподобие
Booting a command list /EndEntire file path: /ACPI(a0341d0,0)/PCI(2,1f)/UnknownMessaging(12) /HD(1,800,96000,fed12b717a32444e,81,b5)/File(\efi\Microsoft\Boot) /File(bootmgfw.efi)/EndEntire error: cannot load image.
— известны следующие объезды:
- отключение SecureBoot;
- выбор Windows в меню загрузки firmware (например, по F12) при необходимости;
- использование отличающегося от grub2 загрузчика (например, refind на инсталяционном диске в режиме поиска уже установленных ОС).
[править] Решение проблем
Если замечено, что на каком-либо оборудовании загружаются носители Windows и Ubuntu, но не ALT Linux/openSUSE/Ubuntu — это, скорее всего, ошибка в firmware при работе с более чем одной подписью (shim в Ubuntu подписан только Microsoft).
В качестве объезда можно отключить Secure Boot либо воспользоваться специальной флэшкой, содержащей shim с подписью Microsoft, но без подписи ALT Linux, для дальнейшей загрузки с собственно установочной флэшки. Может пригодиться отключалка сообщения «Безопасная загрузка (SecureBoot) настроена неправильно».
[править] VirtualBox
Желательна ветка 4.2 и выше, в 4.1 реализация EFI несколько странная и крайне задумчивая. Требуется 64-битный экземпляр со включенной галкой "EFI" в настройках материнской платы. ISO рекомендуется подключать через SATA-, а не IDE-контроллер (спасибо vsu@ за подсказку). Диск — динамический на 10Gb или больше, чтобы по возможности отрабатывала авторазбивка.
Получить доступ к настройкам можно быстрым нажатием F8 (F12), пока промелькивает логотип VirtualBox.
Следует отметить, что NVRAM на виртуальном железе VirtualBox не переживает выключение экземпляра (это известная проблема). Т.е. установщик/efibootmgr не может добавить ссылку на grub, а если добавить её руками, она исчезнет при следующем запуске экземпляра. Объезд упомянут по этой же ссылке:
1-ый вариант выполнить в ещё загруженной системе
echo "fs0:\EFI\altlinux\grubx64.efi" > /boot/efi/startup.nsh
Или то же самое сделать потом, из EFI Shell:
echo "fs0:\EFI\altlinux\grubx64.efi" > fs0:\startup.nsh
2-ой вариант (подсмотрено в | VirtualBox (Русский) на wiki.archlinux.org
- после установки системы
- Если существует файл /boot/efi/boot/BOOTX64.EFI дать ему другое имя
- Скопировать /EFI/altlinux/grubx64.efi в /boot/efi/boot/BOOTX64.EFI
[править] KVM
Нужно загрузить экземпляр qemu-system-x86_64 с TianoCore firmware, уложенным как файл bios.bin в каталоге, путь к которому передан посредством опции -L.
[править] Создание загрузочной записи UEFI вручную
Хорошая ссылка по работе с efibootmgr можно прочитать https://wiki.gentoo.org/wiki/Efibootmgr/ru
Например, для создания загрузочной записи на /dev/sda4 надо дать команду:
efibootmgr -c -d /dev/sda -p 4 -L "ALTLinx" -l "\EFI\altlinux\grub64.efi"
[править] Самостоятельная сборка
Достаточно хорошая поддержка сборки UEFI-загружаемых гибридных образов добавлена в текущий mkimage; в качестве образца можно использовать example4 из документации пакета, а суть требуемых изменений в профиле сводится к:
- добавлению в инсталер dosfstools (efibootmgr будет вытянут текущим alterator-grub);
- добавлению в базовую устанавливаемую систему grub2-efi и installer-feature-efi-stage3;
- добавлению в modules для propagator kernel/drivers/firmware ради efivars.ko;
- передаче mkimage переменной EFI_BOOTLOADER со значением elilo либо refind[6][7].
Для сборки образов требуется свежий Sisyphus либо p7/branch, в т.ч.:
- mkimage 0.2.5+ (для SB — 0.2.12+)[8]
- xorriso 1.2.4+
- syslinux 4.04-alt5+[9]
- evms 2.5.5-alt30+
- guile-evms 0.4-alt14+
- alterator-vm 0.4.2-alt1+
[править] Примечания
- ↑ 2013: такое уже начинает появляться (CSM -- Compatibility Support Module -- по сути код BIOS, которому передаётся управление в т.н. Legacy Mode; при этом возможно загрузиться с "обычного" загрузочного носителя, не реализующего поддержку UEFI)
- ↑ при установке загрузчика в MBR или раздел, а не ESP, загрузка в EFI mode не пройдёт
- ↑ OVMF в составе virtualbox обычно загружает EFI Shell, а поведение фирмварей на железе варьирует от представления меню пунктов загрузки до перехода к настройкам
- ↑ здесь system1 соответствует случаю единственного обнаруженного линуксового корня
- ↑ GPT и UEFI технически ортогональны, но в силу связанных с Microsoft причин разработчики firmware склонны считать их "парой"
- ↑ другие типы бутлоадеров ещё не реализованы, см. tools/mki-copy-efiboot
- ↑ что автоматически приведёт к добавлению в BOOT_TYPE значения efiboot
- ↑ рекомендуется также mkimage-profiles 1.1.18+ или свежий гит mkimage-profiles-desktop
- ↑ в апстриме syslinux нужное добавлено в 4.06
[править] Ссылки
Важное:
- http://www.rodsbooks.com/efi-bootloaders/index.html
- https://wiki.archlinux.org/index.php/UEFI
- http://en.opensuse.org/KVM/UEFI_Secure_boot_using_qemu-kvm
Разное:
- http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=36068
- http://www.suse.com/blogs/uefi-secure-boot-overview/
- http://www.suse.com/blogs/uefi-secure-boot-plan/
- http://www.suse.com/blogs/uefi-secure-boot-details/
- http://cdimage.debian.org/cdimage/unofficial/efi-development/upload4/
- https://help.ubuntu.com/community/UEFI
- https://wiki.archlinux.org/index.php/UEFI_Bootloaders
- https://felipec.wordpress.com/2012/01/18/efi-adventures/
- http://mjg59.dreamwidth.org/4957.html
- http://mjg59.dreamwidth.org/20303.html
- про EULA и shift-reboot в windows 8
- http://jwboyer.livejournal.com/46149.html
- http://download.intel.com/support/motherboards/server/sr9000mk4u/sb/d71474002_sr9000mk4u_efi_userguide.pdf
- MacBookPro
- en:UEFI SecureBoot mini-HOWTO
- http://lwn.net/Articles/584629/
- https://ask.fedoraproject.org/en/question/8264/after-installing-fedora-i-cant-open-biosefi-setup/
- http://www.rodsbooks.com/efi-bootloaders/controlling-sb.html