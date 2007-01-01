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Текущая версия на 11:32, 14 января 2017

Тачпад (англ. touchpad) — маленькая сенсорная панель, располагается обычно на ближнем к пользователю краю открытого ноутбука. Используется для передвижения и кликов указателем мыши в отсутствие или в дополнение к самой мыши.

править] Настройка тачпадов на ноутбуках

Тачпады для ноутбуков бывают нескольких производителей. Наиболее распространены трех видов: Synaptics, Elantech и Alps. Synaptics — открытый протокол, elantech и alps — закрытый. Тем не менее оба последних вида тачпадов уже поддерживаются драйвером synaptics — разница в том, что alps-тачпад не передает количество пальцев, нажимающих его; поэтому жесты, требующие двух и более пальцев, практически не поддерживаются (ниже есть пример обхода).

править] Драйвер synaptics

Данный драйвер содержится в пакете xorg-drv-synaptics.

Для подключения тачпада через synaptics может потребоваться создать конфигурационную секцию для X-сервера. Если «из коробки» не работает — в данный момент оптимально создать файл, назовем его 10-synaptics.conf, в каталоге /etc/X11/xorg/conf.d; минимальное содержание данного файла:

$ cat /etc/X11/xorg.conf.d/10-synaptics.conf

Section "InputClass" Identifier "touchpad catchall" Driver "synaptics" MatchIsTouchpad "on" MatchDevicePath "/dev/input/event*" # Option "SHMConfig" "True" # uncomment this to debug EndSection

Раскомментируйте строку с Option "SHMConfig" только на время , пока подбираете параметры, это небезопасная опция, позволяющая программам читать и редактировать данные других программ.

править] Начальное конфигурирование

Для конфигурирования при загруженном synaptics применяется команда synclient либо xinput.

править] synclient

В последней (1.7.3) версии synclient нет опции -m , соответственно, настраивать тачпад возможно только методом подбора. Впрочем, в логах загрузки Х-сервера можно узнать производителя и отталкиваться от этого в тяжелых случаях.

Формат команды: synclient опция значение или для начального определения — synclient -m время (в мсек). Запускаете онлайн-слежение и производите разные жесты на тачпаде (касания, передвижение одного/нескольких пальцев)

$ synclient -m 50

time x y z f w l r u d m multi gl gm gr gdx gdy 0.000 1946 2718 0 0 0 0 0 0 0 0 00000000 1.152 3376 2753 58 1 4 0 0 0 0 0 00000000 1.202 3370 2746 67 1 4 0 0 0 0 0 00000000 1.252 3373 2731 4 1 7 0 0 0 0 0 00000000 1.302 3373 2731 0 0 0 0 0 0 0 0 00000000 2.555 5068 1901 24 1 4 0 0 0 0 0 00000000 2.605 5097 2347 83 2 5 0 0 0 0 0 00000000 2.655 5109 2371 84 2 5 0 0 0 0 0 00000000 2.705 3045 2695 4 1 12 0 0 0 0 0 00000000 2.755 3045 2695 0 0 0 0 0 0 0 0 00000000

Здесь time — время от начала работы программы, x, y — координаты нажатия от верхнего левого угла, z — сила нажатия, f — количество распознанных пальцев,w — ширина (диаметр) пятна нажатия, l, r, u, d, m, multi — соответственно левая, правая, верхняя, нижняя, средняя и многофункциональная дополнительные кнопки тачпада (полосы прокрутки?), единица соответствует нажатию, далее идут параметры для подключаемого устройства (guest device): gl, gm, gr — левая, средняя и правая кнопки, gdx, gdy — координаты гостевого устройства.

Если при запуске synclient лаконично отвечает

Can't access shared memory area. SHMConfig disabled?

значит, либо опция SHMConfig не включена в файле 10-synaptics.conf, либо X-сервер не поддерживает данную опцию. В принципе, за пару дней пользования можно и вслепую подобрать необходимые параметры.

править] xinput

Узнать текущее устройство :

$ xinput list

⎡ Virtual core pointer id=2 [master pointer (3)] ⎜ ↳ Virtual core XTEST pointer id=4 [slave pointer (2)] ⎜ ↳ ETPS/2 Elantech Touchpad id=14 [slave pointer (2)] ⎣ Virtual core keyboard id=3 [master keyboard (2)] ↳ Virtual core XTEST keyboard id=5 [slave keyboard (3)] ↳ Power Button id=6 [slave keyboard (3)] ↳ Video Bus id=7 [slave keyboard (3)] ↳ Video Bus id=8 [slave keyboard (3)] ↳ Power Button id=9 [slave keyboard (3)] ↳ Sleep Button id=10 [slave keyboard (3)] ↳ Asus WMI hotkeys id=12 [slave keyboard (3)] ↳ AT Translated Set 2 keyboard id=13 [slave keyboard (3)]

Id тачпада в данном случае равен 14. Теперь можно узнавать текущие и выставлять новые значения.

$ xinput list-props 14 | grep -i palm

Synaptics Palm Detection (296): 0 Synaptics Palm Dimensions (297): 10, 199

Включаем определение ладони :

$ xinput set-prop 14 "Synaptics Palm Detection" 1

Уменьшаем значения (допустим, край ладони не определяется, а трех пальцевый клик все равно не используется), вместо имени опции можно использовать её номер:

$ xinput set-prop 14 297 7 150

Смотрим значения:

$ xinput list-props 14 | grep -i palm

Synaptics Palm Detection (296): 1 Synaptics Palm Dimensions (297): 7, 150

править] syndaemon

В пакете xorg-drv-synaptics есть еще программа syndaemon, которая может отключать тачпад во время набора текста. Пример запуска:

$ syndaemon -i 2 -d

В данном варианте программа работает в фоновом режиме (-d), ждет 2 секунды после нажатия любой клавиши, если в течении этого времени нет нажатия следующей клавиши, включает тачпад (-i 2). Для отключения только кликов и скроллинга можно добавить опцию -t. Также можно поставить пакет xorg-synaptics-touchfreeze, содержащий настроенный скрипт запуска syndaemon.

править] Опции

Команда synclient -l выдает на консоль все параметры с их значениями. Каждый параметр имеет свой аналог для xinput (и для xorg.conf.d), описанный в man synaptics.

Некоторые опции:

LeftEdge, RightEdge, TopEdge, BottomEdge — соответственно левый, правый, верхний и нижний края тачпада. Могут быть изменены для создания 'мертвых зон' на каком-то краю. Целые числа.

FingerLow, FingerHigh — определяют срабатывание при нажатии: считается касание, если давление становится выше FingerHigh, и отпускание, если падает ниже FingerLow. Целые числа.

FingerPress — определяет нажатие в режиме эмуляции трекболла, чем больше число, тем сильнее требуется нажать. Целое число.

MaxTapTime — максимальное время в мсек, до которого касание определяется как одиночное, при превышении — считается удержанием. Целое число.

MaxTapMove — максимальное передвижение пальца, которое отбрасывается при одиночном касании. Целое число.

MaxDoubleTapTime — аналог MaxTapTime для двойного касания. Целое число.

ClickTime — продолжительность генерируемого клика при касании, в мсек. Целое число.

FastTaps — тачпад быстрее реагирует на одиночное нажатие, но медленнее на двойной. 0 или 1.

VertEdgeScroll — при ведении пальцем у правого края тачпада производится вертикальный скроллинг. 0 или 1.

HorizEdgeScroll — то же для верхнего края и горизонтального скроллинга. 0 или 1.

CornerCoasting — одновременное действие предыдущих двух опций. 0 или 1.

VertTwoFingerScroll — вертикальный скроллинг двумя пальцами. 0 или 1.

HorizTwoFingerScroll — горизонтальный скроллинг двумя пальцами. 0 или 1.

VertScrollDelta, HorizScrollDelta — расстояние, на которое необходимо передвинуть палец для скроллинга. Целое число.

MinSpeed, MaxSpeed — минимальная/максимальная скорость движения курсора, при равных значениях ускорение отсутствует. Число с дробной частью.

AccelFactor — величина ускорения курсора. Чем больше, тем быстрее растет скорость от минимальной до максимальной. Целое с дробной частью.

EmulateTwoFingerZ — для тачпадов, распознающих многопальцевое касание как однопальцевое (например, Alps), позволяет установить значение давления, при котором будет генерироваться касание двумя пальцами. Рекомендуется установить немного большим FingerHigh. Целое число.

EmulateTwoFingerW — то же, что предыдущее, значение для ширины пятна касания. Во многих случаях не стоит устанвливать больше 0, так как недотачпады постоянно шлют 0 в этом параметре. Не рекомендуется совмещать с PalmDetect=1. Целое число.

TouchpadOff — включает/выключает тачпад. Значения: 0 — включено, 1 — выключено, 2 и более — работает только передвижение указателя мыши. Целое число.

LockedDrags — «инерция» скроллинга (пока не истечет время, определенное LockedDragTimeout) и касания (залипание курсора, пока не будет другого касания). 0 или 1.

LockedDragTimeout — время в мсек, в течение которого будет продолжаться скроллинг с момента ухода пальца с тачпада. Целое число.

RTCornerButton, RBCornerButton, LTCornerButton, LBCornerButton — какую клавишу мыши нажать при касании в правом верхнем, правом нижнем, левом верхнем, левом нижнем углах соответственно. Варианты: 0 — отключено, 1 — левая кнопка, 2 — средняя, 3 — правая. Целое число.

TapButton1, TapButton2, TapButton3 — эмуляция кнопок мыши при касании одним/двумя/тремя пальцами соответственно. Значения, как в предыдущем параметре. Целое число.

PalmDetect — при нажатии большой площади тачпада автоматически будет блокироваться любая активность указателя. Полезно тем, кто часто сбивает указатель мыши и курсор при наборе текста. 0 или 1.

PalmMinWidth — какая минимальная ширина касания должна быть, чтобы тачпад среагировал как на прикосновение ладони. Целое число.

PalmMinZ — то же, что и предыдущая опция, только на силу давления. Целое число.

CircularScrolling — довольно удобная опция, позволяет прокручивать длинные страницы, документы, производя круговые движения по тачпаду. Чем ближе описываемый круг к центру, тем более быстро прокручивается страница. Эмулируется вращение колесика мыши. 0 или 1.

CircScrollDelta — угол вокруг центра тачпада, при прохождении которого генерируется одно вращение колесика мыши. Целое с дробной частью.

CircScrollTrigger — одна из зон тачпада, начало движения на которой будет восприниматься как начало прокрутки. Варианты: 0 — все стороны, 1 — верхний край, 2 — верхний правый угол, 3 — правая сторона, 4 — нижний правый угол, 5 — нижний край, 6 — нижний левый угол, 7 — левая сторона, 8 — левый верхний угол. Целое число.

SingleTapTimeout — время, которое тачпад ждет после первого касания последующие, если их не следует, то генерируется одиночный клик. Увеличивайте, если не успеваете сделать двойной клик. Целое число.

GrabEventDevice — опция, нужная, если в конфигурационном файле опция protocol установлена в event. При других значениях или при отсутствии опции (дефолтном auto-dev) игнорируется. При изменении применится только после [пере]загрузки драйвера synaptics. 0 или 1.

TapAndDragGesture — использовать ли перетаскивание мышью (двойной клик, причем второе касание не отпускается, аналог зажатой левой клавиши мышки). 0 или 1.

AreaLeftEdge, AreaRightEdge, AreaTopEdge, AreaBottomEdge — опция для отключения части площади тачпада с левой/правой/верхней/нижней стороны соответственно. Если поддерживается сервером (версия больше 1.9), можно указывать в процентах от общей ширины/высоты. Целые числа.

править] Особенности для разных протоколов

править] Тачпад Synaptics

Особых параметров и манипуляций не требуется, все должно работать из коробки.

править] Тачпад Elantech

До ядра 2.6.34 этот тачпад не поддерживался в Linux (работал как обычная мышь) без пропатченого модуля psmouse; после требовалось загружать модуль psmouse с опцией force_elantech=1 (по отзывам, у некоторых работает, если загружать эту опцию на старте системы, передавая ядру в командной строке опцию psmouse.force_elantech=1); в версии ядра 3.9.4 работает автоматически через драйвер synaptics (соответственно, в модуле psmouse пропала данная опция). Для того, чтобы включить разделяемую память (если опция SHMConfig не срабатывает), требуется собрать Х-сервер с опцией «INPUT_DEVICES=synaptics»[1].

править] Программные кнопки

При наличии «двухкнопочного» кликпада (clickpad) Elantech возможно расширение его функциональности, поскольку нажатия «кнопок» отрабатываются программно; пример для добавления средней кнопки, весьма удобной для быстрой вставки буфера обмена при работе в X11:

$ cat /etc/X11/xorg.conf.d/10-synaptics.conf

Section "InputClass" Identifier "touchpad catchall" Driver "synaptics" MatchIsTouchpad "on" Option "SoftButtonAreas" "60% 0 82% 0 40% 59% 82% 0" EndSection

Для обработки касаний одним, двумя и тремя пальцами требуется добавить перед "EndSection" строки:

Option "TapButton1" "1" Option "TapButton2" "2" Option "TapButton3" "3"

править] Тачпад ALPS

У тачпада Alps невозможно (пока?) получить координаты двух-трех пальцев, соответственно, работают только одиночные жесты. Но все же, если принять во внимание координату w (ширину пятна контакта) и величину z (силу нажатия), то можно примерно определять, когда на поле тачпада находятся один, а когда больше пальцев. Для этого применяются опции EmulateTwoFingerMinW и EmulateTwoFingerMinZ соответственно, а также EmulateMidButtonTime. Естественно, не все жесты работают, но двухпальцевый скроллинг идет как горизонтальный, так и вертикальный.

править] GUI

Существуют и графические утилиты для настройки тачпадов. Ниже приведены наиболее распространенные.

править] gsynaptics

gsynaptics на данный момент считается устаревшим и не рекомендуется для использования.

gpointing-device-settings пришел на замену gsynaptics, поддерживает гораздо больше опций и считается передовым на данный момент.

править] Встроенные в Gnome

Данная страница находится в разработке.

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FIXME: описать для последней версии Gnome

В Gnome есть собственный раздел настройки. При конфигурировании сторонними утилитами может случиться, что настройки не меняются, несмотря на отсутствие ошибок в параметрах. Дело в том, что Gnome перекрывает своими настройками любые другие. В таком случае нужно выключить плагин gnome-settings-daemon, открыв gconf-editor и сняв галочку с ключа /apps/gnome_settings_daemon/plugins/mouse/active.

править] Встроенные в XFCE

XFCE также имеет собственный раздел настройки тачпадов, однако опций там минимум. Поэтому рекомендуется для полноценного тюнинга использовать Х-сервер/synclient.

править] Встроенные в KDE

После установки пакета kde4-synaptiks в параметрах KDE4 в разделе Оборудование -> Устройства ввода появится раздел «Сенсорная панель», где можно настраивать практически все возможные опции тачпада в удобном виде.

править] Сохранение настроек

Правильным способом является конфигурирование путем добавления опций Х-сервера.

Если на ноутбуке несколько пользователей со своими предпочтениями, то различающиеся опции можно вписать в файл ~/.xprofile в виде команды synclient option1=param1 option2=param2 option3=param3 либо положить файл с командами и опциями в каталог автозапуска настольного окружения. Также можно применять команду xinput из одноименного пакета.

править] См. так же

править] Ссылки



