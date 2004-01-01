Thunderbird

Материал из ALT Linux Wiki

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(+Настройка кодировки исходящих сообщений)
(+Интеграция в LibreOffice)
 
Строка 72: Строка 72:
  Имя надстройки: ''mailnews.send_default_charset''
  Имя надстройки: ''mailnews.send_default_charset''
  Значение: ''windows-1251'', как пример.
  Значение: ''windows-1251'', как пример.
 +
 +
= Интеграция в LibreOffice =
 +
В любом из приложений пакета LO есть возможность напрямую отправить текущий документ по email:
 +
 +
Для этого есть пункт меню: '''Файл → Отправить → Документ эл. почтой...'''. Однако при нажатии на эту кнопку открывается окно создания нового сообщения Thunderbird, но вложения в нем нет.
 +
 +
Исправляем эту ошибку: зайти в LO в пункт меню '''Сервис → Параметры → Интернет → Эл.почта''' и здесь указать путь до исполняемого файла Thunderbird:
 +
/usr/bin/thunderbird
 +
{{note|Такие же настройки можно произвести и при использовании других почтовых клиентов, например [[Evolution]].}}
 +
{{Category navigation|title=Домен|category=Домен|sortkey={{SUBPAGENAME}}}}
{{Category navigation|title=Домен|category=Домен|sortkey={{SUBPAGENAME}}}}
{{Category navigation|title=HOWTO|category=HOWTO|sortkey={{SUBPAGENAME}}}}
{{Category navigation|title=HOWTO|category=HOWTO|sortkey={{SUBPAGENAME}}}}

Текущая версия на 14:28, 22 декабря 2016

Советы и секреты использования Mozilla Thunderbird

Содержание

[править] Использование адресной книги с LDAP ALT-домена

По соображениям безопасности LDAP с домена ALT Linux раздаётся по сети только по протоколу LDAPS (636). Ещё одной особенностью домена является то, что все сертификаты сервера идут самоподписанными. В свою очередь, Thunderbird для imaps и pop3s запрашивает подтверждение исключения, а для ldaps — нет[1].

[править] Добавление сервера LDAP как источника адресов в Thunderbird

1. В главном окне откройте меню Инструменты → Адресная книга.

2. В окне адресной книги откройте Файл → Создать → Каталог LDAP

3. Укажите название подключения, имя сервера, корневой элемент (на сервере его можно получить командой: 

echo "ou=People,$(system-auth status|cut -f2 -d' ')"

Например, ou=People,dc=school,dc=alt

Примечание: Организационная структура (ou) People добавлена для исключения дублирования записей пользователей и групп.


4. Установите флажок Использовать защищённое соединение (SSL). Номер порта при этом изменится на 636.

5. Нажмите кнопку OK.

[править] Добавление исключения для самоподписанного сертификата

Сертификат не может быть получен, пока не будет добавлена адресная книга LDAP с этим хостом и не произведена хотя бы одна репликация[2].

1. Выполнить у адресной книги LDAP: Свойства → Автономно → Загрузить сейчас. Появится «Ошибка репликации», но это без сертификата нормально. Закрыть окно.

2. Переходим в меню Правка → Настройки → Дополнительные → Сертификаты.

3. Нажимаем на кнопку Просмотр сертификатов, переходим на вкладку Серверы и нажимаем кнопку Добавить исключение.

3. В поле адреса прописываем имя сервера (точно такое же, как у добавленной адресной книги LDAP) с номером протокола 636 (без названия протокола). Например, 
ldap:636

4. Нажмите на кнопку Получить сертификат и затем на кнопку Подтвердить исключение безопасности.

Примечание: Рекомендуется постоянно хранить это исключение.


[править] После добавления и принятия сертификата

После этого начнёт работать поиск адресов и по пользователям домена.

Примечание: Thunderbird не показывает весь список пользователей из LDAP, а только совпадающих с поисковым запросом. Для показа всего списка напишите в строке поиска любую букву из названия домена или точку.


В актуальных версиях Thunderbird, с 30.* и далее, при заполнении поля Кому: (новое сообщение, перенаправление, переадресация и т.д.) поиск и автодополнение по умолчанию производятся только в локальных адресных книгах. Чтобы включить поиск по адресной книге LDAP, следует поправить либо глобальные настройкиподстановки адресов: Правка → Параметры → Составление → Адресация → Сервер каталогов → выберите нужный (только что добавленный); либо настройки учетной записи: (прав. кн. мыши) Параметры - Составление и адресация - (справа внизу) Глобальные настройки адресации...

Примечание: Проверено на Thunderbird 31.2.0 и 31.3.0 из p7


[править] Настройка проверки новых сообщений в папках почты

По умолчанию Thunderbird автоматически проверяет новые сообщения (и отображает всплывающие уведомления об этом) только в папке "Входящие" любой из добавленных учетных записей.

[править] Добавление определенной папки в автопроверку

Необходимо на данной папке почты нажать правой кнопкой мыши (ПКМ), выбрать Свойства и в открывшемся окне поставить чекбокс - "При получении новых сообщений для этой учётной записи всегда проверять эту папку"

После перезапуска программы уведомления о новых письмах будут появляться при получении письма и во "Входящие", и в данную папку.

[править] Добавление всех папок почты в автопроверку

Для этого зайдите в меню: Правка → Настройки → Дополнительные → Редактор настроек... здесь ПКМ → Создать → Логическое 

Имя надстройки: mail.check_all_imap_folders_for_new
Значение: true

[править] Настройка кодировки исходящих сообщений

Не все кодировки доступны для выбора в Правка → Настройки → Отображение → Дополнительно...

Однако можно задать любую через редактор настроек (см. п.2.2). Для этого необходимо изменить: 

Имя надстройки: mailnews.send_default_charset
Значение: windows-1251, как пример.

[править] Интеграция в LibreOffice

В любом из приложений пакета LO есть возможность напрямую отправить текущий документ по email:

Для этого есть пункт меню: Файл → Отправить → Документ эл. почтой.... Однако при нажатии на эту кнопку открывается окно создания нового сообщения Thunderbird, но вложения в нем нет.

Исправляем эту ошибку: зайти в LO в пункт меню Сервис → Параметры → Интернет → Эл.почта и здесь указать путь до исполняемого файла Thunderbird: 

/usr/bin/thunderbird
Примечание: Такие же настройки можно произвести и при использовании других почтовых клиентов, например Evolution.


Домен

ActiveDirectory/DC • ActiveDirectory/Login • Centaurus: Бездисковый клиент • Centaurus: домен • Thunderbird • Ввод в домен на базе Windows 2003 • Домен • Домен/GSSAPI • Домен/Kerberos • Домен/LDAP • Домен/TODO • Домен/Windows • Домен/Windows/Manual • Домен/Планы • Домен/Решение проблем • Домен/Скрипты • Домен/Состав • Дополнительные серверы и member-сервисы в домене ALT Linux • Работа домена Centaurus с несколькими подсетями

 
HOWTO

32й-OpenGL на 64x • 389-ds • AHCI • ActiveDirectory/DC • ActiveDirectory/Login • Android-devel • Asciidoc • Autoinstall • BugTracking/BugzillaMiniHowto • CUDA • Citrix • Cpufreq • CreateMdRAID1onLiveSystem • D Programming Language • DotFiles/Shells/MC • DualBoot в картинках • Fdisk • Folding@Home • FreePascal HOWTO • Giter • GoogleTalkPlugin • Hasher/parallel • Hitachi StarBoard • I2p • IPTV • ITalc • IconsPackaging • Incoming/HOWTO • JavaPlugin • LTSP/UpstreamMigration • Mailman and lighttpd • MsgToEml • Multistation • NetInstall • OpenOffice.org/SSL-сертификат • Oracle/СПТ • Otrs • PepperFlash в Chromium • Perfect Desktop • PostgreSQL • PstToMbox • PyVFS • Rdesktop keymap fix • Replace disk online • Roundcube • Ruby Packaging mini-HOWTO • Rujel 123 • Rujel HOWTO • RunaWFE • SAP GUI for Java • SCOM • SOGo • Shared Library Symbol Versioning HOWTO • SharedFolderHowTo • Socket race conditions • Synaptic • Thunderbird • Tips • Tools/Distribute • VNC • VPN c динамической маршрутизацией (GRE Racoon OSPF) • Video streaming vlc • WINE и терминальный доступ • WebDav • Wi-fi • Wine • X11/DualSeat • XCAT • Автоматический вход • Восстановление • ГОСТ в OpenSSL • Где и как искать программы • Гостевой сеанс • Загрузочные флешки • Запуск typo3 • Инструкция по разворачиванию girar-builder • Как Ваш компьютер может дать доступ к себе через туннель средствами ssh, autossh, autosshd • Как запускать программы • Категория:32x-video-on64x • Категория:BootFlash • Категория:Fdisk • Категория:FreePascal • Категория:Upgrade • Монтирование образов устройств • Неверный размер шрифтов • Обновление • Перенос программ (backports) • Сборка пакетов • Точка на цифровой клавиатуре • Участник:Alehander/Монтирование каталогов • Участник:HihinRuslan/Arepo In Hasher • Участник:IvanZakharyaschev/Как дать мне доступ по ssh на Ваш (мобильный) компьютер • Участник:IvanZakharyaschev/Репликация почтового ящика • Участник:IvanZakharyaschev/Что делать, если забыл имена пользователей • Участник:IvanZakharyaschev/Что делать, если забыл пароли (в т.ч. пароль root-а) • Участник:IvanZakharyaschev/Что делать, если затёр загрузчик системы • Что делать, если программа не работает • ШейперДляБольшихСетей • ЭЦП

 
 
Личные инструменты