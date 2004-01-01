Thunderbird
Материал из ALT Linux Wiki
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(+Настройка кодировки исходящих сообщений)
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(+Интеграция в LibreOffice)
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Имя надстройки: ''mailnews.send_default_charset''
Имя надстройки: ''mailnews.send_default_charset''
Значение: ''windows-1251'', как пример.
Значение: ''windows-1251'', как пример.
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Текущая версия на 14:28, 22 декабря 2016
Советы и секреты использования Mozilla Thunderbird
Содержание
[править] Использование адресной книги с LDAP ALT-домена
По соображениям безопасности LDAP с домена ALT Linux раздаётся по сети только по протоколу LDAPS (636). Ещё одной особенностью домена является то, что все сертификаты сервера идут самоподписанными. В свою очередь, Thunderbird для imaps и pop3s запрашивает подтверждение исключения, а для ldaps — нет[1].
[править] Добавление сервера LDAP как источника адресов в Thunderbird
1. В главном окне откройте меню Инструменты → Адресная книга.
2. В окне адресной книги откройте Файл → Создать → Каталог LDAP
3. Укажите название подключения, имя сервера, корневой элемент (на сервере его можно получить командой:
echo "ou=People,$(system-auth status|cut -f2 -d' ')"
Например, ou=People,dc=school,dc=alt
4. Установите флажок Использовать защищённое соединение (SSL). Номер порта при этом изменится на 636.
5. Нажмите кнопку OK.
[править] Добавление исключения для самоподписанного сертификата
Сертификат не может быть получен, пока не будет добавлена адресная книга LDAP с этим хостом и не произведена хотя бы одна репликация[2].
1. Выполнить у адресной книги LDAP: Свойства → Автономно → Загрузить сейчас. Появится «Ошибка репликации», но это без сертификата нормально. Закрыть окно.
2. Переходим в меню Правка → Настройки → Дополнительные → Сертификаты.
3. Нажимаем на кнопку Просмотр сертификатов, переходим на вкладку Серверы и нажимаем кнопку Добавить исключение.3. В поле адреса прописываем имя сервера (точно такое же, как у добавленной адресной книги LDAP) с номером протокола 636 (без названия протокола). Например,
ldap:636
4. Нажмите на кнопку Получить сертификат и затем на кнопку Подтвердить исключение безопасности.
[править] После добавления и принятия сертификата
После этого начнёт работать поиск адресов и по пользователям домена.
В актуальных версиях Thunderbird, с 30.* и далее, при заполнении поля Кому: (новое сообщение, перенаправление, переадресация и т.д.) поиск и автодополнение по умолчанию производятся только в локальных адресных книгах. Чтобы включить поиск по адресной книге LDAP, следует поправить либо глобальные настройкиподстановки адресов: Правка → Параметры → Составление → Адресация → Сервер каталогов → выберите нужный (только что добавленный); либо настройки учетной записи: (прав. кн. мыши) Параметры - Составление и адресация - (справа внизу) Глобальные настройки адресации...
[править] Настройка проверки новых сообщений в папках почты
По умолчанию Thunderbird автоматически проверяет новые сообщения (и отображает всплывающие уведомления об этом) только в папке "Входящие" любой из добавленных учетных записей.
[править] Добавление определенной папки в автопроверку
Необходимо на данной папке почты нажать правой кнопкой мыши (ПКМ), выбрать Свойства и в открывшемся окне поставить чекбокс - "При получении новых сообщений для этой учётной записи всегда проверять эту папку"
После перезапуска программы уведомления о новых письмах будут появляться при получении письма и во "Входящие", и в данную папку.
[править] Добавление всех папок почты в автопроверку
Для этого зайдите в меню: Правка → Настройки → Дополнительные → Редактор настроек... здесь ПКМ → Создать → Логическое
Имя надстройки: mail.check_all_imap_folders_for_new Значение: true
[править] Настройка кодировки исходящих сообщений
Не все кодировки доступны для выбора в Правка → Настройки → Отображение → Дополнительно...
Однако можно задать любую через редактор настроек (см. п.2.2). Для этого необходимо изменить:
Имя надстройки: mailnews.send_default_charset Значение: windows-1251, как пример.
[править] Интеграция в LibreOffice
В любом из приложений пакета LO есть возможность напрямую отправить текущий документ по email:
Для этого есть пункт меню: Файл → Отправить → Документ эл. почтой.... Однако при нажатии на эту кнопку открывается окно создания нового сообщения Thunderbird, но вложения в нем нет.
Исправляем эту ошибку: зайти в LO в пункт меню Сервис → Параметры → Интернет → Эл.почта и здесь указать путь до исполняемого файла Thunderbird:
/usr/bin/thunderbird