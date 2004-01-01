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Текущая версия на 14:28, 22 декабря 2016

Советы и секреты использования Mozilla Thunderbird

править] Использование адресной книги с LDAP ALT-домена

По соображениям безопасности LDAP с домена ALT Linux раздаётся по сети только по протоколу LDAPS (636). Ещё одной особенностью домена является то, что все сертификаты сервера идут самоподписанными. В свою очередь, Thunderbird для imaps и pop3s запрашивает подтверждение исключения, а для ldaps — нет[1].

править] Добавление сервера LDAP как источника адресов в Thunderbird

1. В главном окне откройте меню Инструменты → Адресная книга.

2. В окне адресной книги откройте Файл → Создать → Каталог LDAP

3. Укажите название подключения, имя сервера, корневой элемент (на сервере его можно получить командой:

echo "ou=People,$(system-auth status|cut -f2 -d' ')"

Например, ou=People,dc=school,dc=alt

Примечание: Организационная структура (ou) People добавлена для исключения дублирования записей пользователей и групп.



4. Установите флажок Использовать защищённое соединение (SSL). Номер порта при этом изменится на 636.

5. Нажмите кнопку OK.

править] Добавление исключения для самоподписанного сертификата

Сертификат не может быть получен, пока не будет добавлена адресная книга LDAP с этим хостом и не произведена хотя бы одна репликация[2].

1. Выполнить у адресной книги LDAP: Свойства → Автономно → Загрузить сейчас. Появится «Ошибка репликации», но это без сертификата нормально. Закрыть окно.

2. Переходим в меню Правка → Настройки → Дополнительные → Сертификаты.

3. Нажимаем на кнопку Просмотр сертификатов, переходим на вкладку Серверы и нажимаем кнопку Добавить исключение.

ldap:636

3. В поле адреса прописываем имя сервера (, как у добавленной адресной книги LDAP) с номером протокола(без названия протокола). Например,

4. Нажмите на кнопку Получить сертификат и затем на кнопку Подтвердить исключение безопасности.

Примечание: Рекомендуется постоянно хранить это исключение.





править] После добавления и принятия сертификата

После этого начнёт работать поиск адресов и по пользователям домена.

Примечание: Thunderbird не показывает весь список пользователей из LDAP, а только совпадающих с поисковым запросом. Для показа всего списка напишите в строке поиска любую букву из названия домена или точку.



В актуальных версиях Thunderbird, с 30.* и далее, при заполнении поля Кому: (новое сообщение, перенаправление, переадресация и т.д.) поиск и автодополнение по умолчанию производятся только в локальных адресных книгах. Чтобы включить поиск по адресной книге LDAP, следует поправить либо глобальные настройкиподстановки адресов: Правка → Параметры → Составление → Адресация → Сервер каталогов → выберите нужный (только что добавленный); либо настройки учетной записи: (прав. кн. мыши) Параметры - Составление и адресация - (справа внизу) Глобальные настройки адресации...

Примечание: Проверено на Thunderbird 31.2.0 и 31.3.0 из p7





править] Настройка проверки новых сообщений в папках почты

По умолчанию Thunderbird автоматически проверяет новые сообщения (и отображает всплывающие уведомления об этом) только в папке "Входящие" любой из добавленных учетных записей.

править] Добавление определенной папки в автопроверку

Необходимо на данной папке почты нажать правой кнопкой мыши (ПКМ), выбрать Свойства и в открывшемся окне поставить чекбокс - "При получении новых сообщений для этой учётной записи всегда проверять эту папку"

После перезапуска программы уведомления о новых письмах будут появляться при получении письма и во "Входящие", и в данную папку.

править] Добавление всех папок почты в автопроверку

Для этого зайдите в меню: Правка → Настройки → Дополнительные → Редактор настроек... здесь ПКМ → Создать → Логическое

Имя надстройки: mail.check_all_imap_folders_for_new Значение: true

править] Настройка кодировки исходящих сообщений

Не все кодировки доступны для выбора в Правка → Настройки → Отображение → Дополнительно...

Однако можно задать любую через редактор настроек (см. п.2.2). Для этого необходимо изменить:

Имя надстройки: mailnews.send_default_charset Значение: windows-1251, как пример.

править] Интеграция в LibreOffice

В любом из приложений пакета LO есть возможность напрямую отправить текущий документ по email:

Для этого есть пункт меню: Файл → Отправить → Документ эл. почтой.... Однако при нажатии на эту кнопку открывается окно создания нового сообщения Thunderbird, но вложения в нем нет.

Исправляем эту ошибку: зайти в LO в пункт меню Сервис → Параметры → Интернет → Эл.почта и здесь указать путь до исполняемого файла Thunderbird:

/usr/bin/thunderbird

Примечание: Такие же настройки можно произвести и при использовании других почтовых клиентов, например Такие же настройки можно произвести и при использовании других почтовых клиентов, например Evolution



