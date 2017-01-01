TeamViewer
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==Возможные проблемы==
==Возможные проблемы==
Если не работает мышь и клавиатура после подключения, то на удаленный хост [https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=206014 необходимо] доустановить пакет {{pkg|i586-libxtst}}.
Если не работает мышь и клавиатура после подключения, то на удаленный хост [https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=206014 необходимо] доустановить пакет {{pkg|i586-libxtst}}.
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Удостоверьтесь, что установлен пакет i586-teamviewer-preinstall
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Удостоверьтесь, что установлен пакет i586-teamviewer-preinstall
==Ссылки==
==Ссылки==
Текущая версия на 09:23, 6 февраля 2017
Содержание
[править] Установка
С сайта TeamViewer следует скачать файл tar.xz "Другие системы (официально не поддерживаются)".
Если вы хотите полноценно установить TeamViewer в систему, то есть с добавлением иконки запуска в меню, с автоматическим запуском teamviewer при старте системы и т.п., то следуйте этой инструкции:
распаковываете архив в /tmp, открываете терминал, переходите в режим суперпользователя (su), и выполняете
/tmp/teamviewer/tv-setup install
Отвечаем на вопросы мастера установки и начинаем пользоваться.
Если у вас 64-разрядная версия ОС, должен быть подключен репозитарий x86_64-i586.
Если вы хотите использовать TeamViewer в "переносном" (portable) режиме (без необходимости получать административный доступ, без автозапуска, без добавления в меню и т.п.), то достаточно распаковать архив в свой домашний каталог, и вручную запускать файл teamviewer.
[править] Настройка
Работа TeamViewer требует запущенного сервиса teamviewerd. TeamViwer12 умеет при установке корректно прописывать сервис в системах с systemd. Если у вас SysV init, и/или что-то не сработало, то инитскрипт для SysV init и service-файл для systemd лежат в /opt/teamviewer/tv_bin/script, что-то из них надо скопировать (или сделать символьную ссылку) в соответствующее место.
[править] Возможные проблемы
Если не работает мышь и клавиатура после подключения, то на удаленный хост необходимо доустановить пакет i586-libxtst. Удостоверьтесь, что установлен пакет i586-teamviewer-preinstall.