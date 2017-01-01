Team/Mentors

Материал из ALT Linux Wiki

Team (Различия между версиями)

Текущая версия на 09:31, 17 февраля 2017

править] Наставники

Команда, состоящая из участников Team и помогающая новоприбывшим в решении вопросов, связаных с упаковкой пакетов, поиском документации и тому подобными вещами.

править] Статус

В процессе формирования. Изъявившие желание: mike@, evg@, sin@, vvk@, rider@

править] Связь



