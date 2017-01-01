Team/Mentors
Материал из ALT Linux Wiki
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(→Статус)
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(→Связь)
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* [[Contacts|Списки рассылки]] sisyphus@ и devel@
* [[Contacts|Списки рассылки]] sisyphus@ и devel@
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* [[IRC|IRC-канал]] <tt>#altlinux-devel</tt>.
* [[IRC|IRC-канал]] <tt>#altlinux-devel</tt>.
{{Category navigation|title=Team|category=Team|sortkey={{SUBPAGENAME}}}}
{{Category navigation|title=Team|category=Team|sortkey={{SUBPAGENAME}}}}
Текущая версия на 09:31, 17 февраля 2017
[править] Наставники
Команда, состоящая из участников Team и помогающая новоприбывшим в решении вопросов, связаных с упаковкой пакетов, поиском документации и тому подобными вещами.
[править] Статус
В процессе формирования. Изъявившие желание: mike@, evg@, sin@, vvk@, rider@
[править] Связь
- Списки рассылки sisyphus@ и devel@
- Telegram канал официальный канал в Telegram
- IRC-канал #altlinux-devel.