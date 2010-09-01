Systemd

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* время загрузки разных сервисов и можно узнать установив пакет systemd-analyze и используя одноименную утилиту.
* время загрузки разных сервисов и можно узнать установив пакет systemd-analyze и используя одноименную утилиту.
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* для отключения остановки если на разделе есть ошибки, добавьте для раздела в {{path|/etc/fstab}} опцию {{term|nofail}}
===Особенности===
===Особенности===

Текущая версия на 10:56, 26 января 2017

Логотип Википедии
В Википедии есть обзорная статья по теме «Systemd».

Для ALT Linux собран systemd.

Содержание

[править] Установка systemd

Пользователи Sisyphus могут уже установить systemd: 

apt-get install systemd

Чтобы "попробовать" systemd, не переходя на него полностью, нужно временно прописать строчку init=/sbin/systemd в параметры ядра. В lilo это можно сделать на этапе загрузки - когда выведется меню, набрать на клавиатуре init=/sbin/systemd и нажать Enter. В случае каких-то проблем достаточно просто перезагрузить компьютер, и вернуться обратно к SysVinit.

Чтобы использовать systemd по умолчанию при загрузке, надо отредактировать /etc/sysconfig/grub2 и привести строку GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT к такому виду: 

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT='panic=30 init=/sbin/systemd'

После редактирования этого файла нужно вызвать: 

grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

Для пользователей lilo нужно в /etc/lilo.conf, в строчку append="" дописать внутри кавычек init=/sbin/systemd, после чего вызвать команду 

lilo

Или просто установить systemd-sysvinit (пока не рекомендуется, так как в этом случае у вас возможности вернуться к SysVinit не будет). 

apt-get install systemd-sysvinit

и ничего прописывать ядру не надо (в том числе и в lilo).

Не надо использовать два способа одновременно.

[править] Настройка перед первой перезагрузкой

Так как на данный момент отсутствует механизм плавного перехода на systemd (состояние сервисов из init, не переносится на unit-ы), необходимо руками создать символические ссылки для важных стартующих сервисов (вроде NetworkManager.service)или при первой загрузке, скорее всего придётся подождать несколько минут, пока systemd даст консоль.

Что бы network.service запустился выполнить команды: 

# ln -s '/lib/systemd/system/network.service' '/etc/systemd/system/network.target.wants/network.service'
# ln -s '/lib/systemd/system/network.target' '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/network.target'

Для NetworkManager: 

# ln -s '/lib/systemd/system/NetworkManager.service' '/etc/systemd/system/dbus-org.freedesktop.NetworkManager.service'
# ln -s '/lib/systemd/system/NetworkManager.service' '/etc/systemd/system/network.target.wants/NetworkManager.service'

Можно перезагружаться и пробовать.

[править] NFS и LDAP

Если вы используете LDAP и/или NFS (например, офисная сеть на Кентавре/Ковчеге), то после установки systemd вместо sysvinit у вас ничего работать не будет. Для быстрого исправления нужно:

  • дополнительно к NetworkManager включить сервис NetworkManager-wait-online.service: 
systemctl enable NetworkManager-wait-online.service
  • в /etc/fstab во все записи сетевых ресурсов добавить опцию _netdev или x-systemd.automount (согласно FAQ: http://www.altlinux.org/FAQ)
  • дополнительно включить сервисы nfslock, idmapd и сопутствующие, если понадобится (аналогично systemctl enable)

[править] Дополнительные рекомендации

  • чтобы загружать модуль autofs4 как можно раньше добавьте: 
MODULES_PRELOAD += autofs4

в /etc/initrd.mk (и перегенерите имидж, запустив make-initrd)

  • systemd поддерживает загрузку модулей из /etc/modules-load.d/*.conf
  • время загрузки разных сервисов и можно узнать установив пакет systemd-analyze и используя одноименную утилиту.
  • для отключения остановки если на разделе есть ошибки, добавьте для раздела в /etc/fstab опцию nofail

[править] Особенности

Неполное описание преимуществ в сравнении с upstart и SysV-init
(цитата отсюда - http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=27218)

"systemd (system daemon) реализует принципиально новый подход к инициализации и контролю работы системы. Одним из ключевых новшеств этого подхода является высокая степень параллелизации запуска служб при инициализации системы, за счет активного использования возможностей сокетов, что в перспективе позволяет добиться гораздо более высокой скорости, чем традиционный подход с последовательным запуском взаимозависимых служб, используемый, например, в upstart. Другим важным моментом является контроль над точками монтирования (не-жизненно-важные файловые системы можно монтировать только при первом обращении к ним, не тратя на это время при инициализации системы) и устройствами (можно запускать и останавливать определенные службы и при появлении или удалении заданных устройств)."

[править] Зачем переходить на systemd?

  1. быстрая загрузка -- важно для десктопов, иногда и для серверов тоже;
  2. более надежная загрузка, за счет параллельности. В отличии от sysvinit - подвисание при запуске одного сервиса не приведет к остановке всего процесса загрузки (тормоза с ntpd если приходится загружаться отключившись от сети, как пример);
  3. systemd это не просто запускалка сервисов. Оно еще и умеет их поддерживать запущеными (то, для чего я использую сейчас daemontools, а многие другие используют monit);
  4. более надежная система порядка запуска. Циферки, как известно, иногда приводят к тому что мантейнеры ошибаются. К счастью за годы мы многие такие баги вытоптали, но, увы, иногда появляются новые сервисы :) Указать зависимость между сервисами надежнее и предсказуемее нежели циферки.

Денис Смирнов http://lists.altlinux.org/pipermail/sisyphus/2011-March/353142.html
Ещё: 

Q: И вот скажите мне, стоит ли бороться за то, что мой ноут загрузится на одну минуту быстрее раз в два месяца ?

A: Стоит бороться за то, что как только ты нажмешь hardware key для включения/выключения WiFi, соответственно 
запустится/остановится нужный сервис, к примеру.
А также что при втыкании bluetooth dongle -- поднимется bluetooth стек.
А также что перед suspend часть сервисов таки остановится, а после suspend запустится заново.

Q: Или сервер, который перезагружается раз в год, сможет это сделать примерно на 8 секунд быстрее ?

A: Или что когда на этом сервере упадет сервис, его автоматом перезапустят. Из коробки. Без необходимости 
настраивать monit (который в отличии от systemd неспособен отличить заглушили мы сервис сами -- или он упал).

Q: Я не спорю - где-то безусловно есть необходимость в systemd, но на мой взгляд лично для меня его польза сильно
 преувеличена.

A:Скорость загрузки это полезный побочный эффект. К счастью, не единственный.
Можно спорить о качестве реализации, но сам подход -- очень хороший. И существенно лучше sysvinit.

http://lists.altlinux.org/pipermail/sisyphus/2011-March/353143.html

См. тж. A few observations about systemd (debian-devel@) и ответ Леннарта.


[править] Отладка systemd

[править] О systemd на русском языке

[править] Ссылке по теме

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