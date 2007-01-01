su
Материал из ALT Linux Wiki
|
м (вычитка)
|Строка 6:
|Строка 6:
<div style="font-size: 180%"><source lang="bash">su -</source></div>
<div style="font-size: 180%"><source lang="bash">su -</source></div>
|-
''Пояснения:'' при переходе в режим суперпользователя командой {{prg|su}} происходит просто вызов командного интерпретатора с правами root. При этом значения переменных окружения, в частности {{path|$PATH}}, остается таким же, как у пользователя. То есть в переменной {{path|$PATH}} не окажется каталогов {{path|/sbin}}, {{path|/usr/sbin}}, и без указания полного имени будут недоступны команды {{prg|route}}, {{prg|lilo}}, {{prg|mkswap}} и другие. Более того, переменная {{path|$HOME}} будет указывать на каталог пользователя
|+
''Пояснения:'' при переходе в режим суперпользователя командой {{prg|su}} происходит просто вызов командного интерпретатора с правами root. При этом значения переменных окружения, в частности {{path|$PATH}}, остается таким же, как у пользователя. То есть в переменной {{path|$PATH}} не окажется каталогов {{path|/sbin}}, {{path|/usr/sbin}}, и без указания полного имени будут недоступны команды {{prg|route}}, {{prg|lilo}}, {{prg|mkswap}} и другие. Более того, переменная {{path|$HOME}} будет указывать на каталог пользователя и все программы, запущенные в режиме суперпользователя, сохранят свои настройки с правами рута в каталоге пользователя, что в дальнейшем может вызвать проблемы.
Чтобы избежать этого, следует использовать {{cmd|su -}}. В этом режиме {{prg|su}} запустит командный интерпретатор в качестве login shell (подробнее см. {{cmd|man bash}} {{term|/INVOCATION}}), и он будет вести себя в точности так, как если бы в систему залогинился root.
Чтобы избежать этого, следует использовать {{cmd|su -}}. В этом режиме {{prg|su}} запустит командный интерпретатор в качестве login shell (подробнее см. {{cmd|man bash}} {{term|/INVOCATION}}), и он будет вести себя в точности так, как если бы в систему залогинился root.
|Строка 12:
|Строка 12:
Для раздачи ограниченных прав суперпользователя применяется утилита {{prg|[[sudo]]}}.
Для раздачи ограниченных прав суперпользователя применяется утилита {{prg|[[sudo]]}}.
|-
Ввиду наличия псевдонима
|+
Ввиду наличия псевдонима работает
<div style="font-size: 180%"><source lang="bash">su-</source></div>
<div style="font-size: 180%"><source lang="bash">su-</source></div>
|Строка 29:
|Строка 29:
'''Решение'''
'''Решение'''
|-
|+
для этого нужно быть в группе '''wheel''' (автоматически , при установкеи настраивается в Центре управления системой). командой control:
<source lang="Bash">$ /usr/sbin/control su
<source lang="Bash">$ /usr/sbin/control su
wheelonly
wheelonly
Текущая версия на 15:58, 17 мая 2017
Вопрос: Как перейти в режим суперпользователя (переключиться в root)?
Ответ: В терминале наберите команду
su -
Пояснения: при переходе в режим суперпользователя командой su происходит просто вызов командного интерпретатора с правами root. При этом значения переменных окружения, в частности $PATH, остается таким же, как у пользователя. То есть в переменной $PATH не окажется каталогов /sbin, /usr/sbin, и без указания полного имени будут недоступны команды route, lilo, mkswap и другие. Более того, переменная $HOME будет указывать на каталог пользователя и все программы, запущенные в режиме суперпользователя, сохранят свои настройки с правами рута в каталоге пользователя, что в дальнейшем может вызвать проблемы.
Чтобы избежать этого, следует использовать su -. В этом режиме su запустит командный интерпретатор в качестве login shell (подробнее см. man bash /INVOCATION), и он будет вести себя в точности так, как если бы в систему залогинился root.
Для раздачи ограниченных прав суперпользователя применяется утилита sudo.
Ввиду наличия псевдонима работает также
su-
$ alias su- alias su-='su -'
[править] Ограничения запуска
Проблема
При попытке переключиться в администратора в терминале появляется следующая ошибка:
$ su - bash: /bin/su: Отказано в доступе
Решение
Штатно пользователю для этого нужно быть в группе wheel (что автоматически выполняется для первого пользователя, заведённого при установке, и настраивается в Центре управления системой). Другие режимы регулируются командой control:
$ /usr/sbin/control su wheelonly $ ls -l `which su` -rws--x--- 1 root wheel 22316 авг 25 2012 /bin/su $ groups | grep wheel cas wheel uucp proc cdrom floppy cdwriter audio radio sambashare vboxusers camera xgrp scanner $ su - Password: #
Также можно разрешить для всех:
control su public
(залогиниться первым пользователем или в консоли [Ctrl+Alt+F2] самим root).