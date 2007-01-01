su

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<div style="font-size: 180%"><source lang="bash">su -</source></div>
<div style="font-size: 180%"><source lang="bash">su -</source></div>
-
''Пояснения:'' при переходе в режим суперпользователя командой {{prg|su}} происходит просто вызов командного интерпретатора с правами root. При этом значения переменных окружения, в частности {{path|$PATH}}, остается таким же, как у пользователя. То есть в переменной {{path|$PATH}} не окажется каталогов {{path|/sbin}}, {{path|/usr/sbin}}, и без указания полного имени будут недоступны команды {{prg|route}}, {{prg|lilo}}, {{prg|mkswap}} и другие. Более того, переменная {{path|$HOME}} будет указывать на каталог пользователя, и все программы, запущенные в режиме суперпользователя, сохранят свои настройки с правами рута в каталоге пользователя, что в дальнейшем может вызвать проблемы.
+
''Пояснения:'' при переходе в режим суперпользователя командой {{prg|su}} происходит просто вызов командного интерпретатора с правами root. При этом значения переменных окружения, в частности {{path|$PATH}}, остается таким же, как у пользователя. То есть в переменной {{path|$PATH}} не окажется каталогов {{path|/sbin}}, {{path|/usr/sbin}}, и без указания полного имени будут недоступны команды {{prg|route}}, {{prg|lilo}}, {{prg|mkswap}} и другие. Более того, переменная {{path|$HOME}} будет указывать на каталог пользователя и все программы, запущенные в режиме суперпользователя, сохранят свои настройки с правами рута в каталоге пользователя, что в дальнейшем может вызвать проблемы.
Чтобы избежать этого, следует использовать {{cmd|su -}}. В этом режиме {{prg|su}} запустит командный интерпретатор в качестве login shell (подробнее см. {{cmd|man bash}} {{term|/INVOCATION}}), и он будет вести себя в точности так, как если бы в систему залогинился root.
Чтобы избежать этого, следует использовать {{cmd|su -}}. В этом режиме {{prg|su}} запустит командный интерпретатор в качестве login shell (подробнее см. {{cmd|man bash}} {{term|/INVOCATION}}), и он будет вести себя в точности так, как если бы в систему залогинился root.
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Для раздачи ограниченных прав суперпользователя применяется утилита {{prg|[[sudo]]}}.
Для раздачи ограниченных прав суперпользователя применяется утилита {{prg|[[sudo]]}}.
-
Ввиду наличия псевдонима, работает, так же
+
Ввиду наличия псевдонима работает также
<div style="font-size: 180%"><source lang="bash">su-</source></div>
<div style="font-size: 180%"><source lang="bash">su-</source></div>
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'''Решение'''
'''Решение'''
-
Пользователю для этого нужно быть в группе '''wheel''' (это автоматически присваивается первому пользователю, заведённому при установке и настраивается в Центре управления системой). Регулируется командой {{cmd|control}}:
+
Штатно пользователю для этого нужно быть в группе '''wheel''' (что автоматически выполняется для первого пользователя, заведённого при установке, и настраивается в Центре управления системой). Другие режимы регулируются командой [[control]]:
<source lang="Bash">$ /usr/sbin/control su
<source lang="Bash">$ /usr/sbin/control su
wheelonly
wheelonly

Текущая версия на 15:58, 17 мая 2017

Вопрос: Как перейти в режим суперпользователя (переключиться в root)?

Ответ: В терминале наберите команду 

su -

Пояснения: при переходе в режим суперпользователя командой su происходит просто вызов командного интерпретатора с правами root. При этом значения переменных окружения, в частности $PATH, остается таким же, как у пользователя. То есть в переменной $PATH не окажется каталогов /sbin, /usr/sbin, и без указания полного имени будут недоступны команды route, lilo, mkswap и другие. Более того, переменная $HOME будет указывать на каталог пользователя и все программы, запущенные в режиме суперпользователя, сохранят свои настройки с правами рута в каталоге пользователя, что в дальнейшем может вызвать проблемы.

Чтобы избежать этого, следует использовать su -. В этом режиме su запустит командный интерпретатор в качестве login shell (подробнее см. man bash /INVOCATION), и он будет вести себя в точности так, как если бы в систему залогинился root.

Для раздачи ограниченных прав суперпользователя применяется утилита sudo.

Ввиду наличия псевдонима работает также 

su-
$ alias su-
alias su-='su -'

[править] Ограничения запуска

Проблема

При попытке переключиться в администратора в терминале появляется следующая ошибка: 

$ su -
bash: /bin/su: Отказано в доступе

Решение

Штатно пользователю для этого нужно быть в группе wheel (что автоматически выполняется для первого пользователя, заведённого при установке, и настраивается в Центре управления системой). Другие режимы регулируются командой control: 

$ /usr/sbin/control su
wheelonly
$ ls -l `which su`
-rws--x--- 1 root wheel 22316 авг 25  2012 /bin/su
$ groups | grep wheel
cas wheel uucp proc cdrom floppy cdwriter audio radio sambashare vboxusers camera xgrp scanner
$ su -
Password: 
#

Также можно разрешить для всех: 

control su public

(залогиниться первым пользователем или в консоли [Ctrl+Alt+F2] самим root).

[править] Ссылки

root

Su • Sudo • Получение прав root

 
 
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