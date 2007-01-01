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Версия 11:33, 30 июня 2016 (править) АндрейЧерепанов ← Предыдущая правка Текущая версия на 15:58, 17 мая 2017 (править) (отменить) MichaelShigorin м Строка 6: Строка 6: <div style="font-size: 180%"><source lang="bash">su -</source></div> <div style="font-size: 180%"><source lang="bash">su -</source></div> - ''Пояснения:'' при переходе в режим суперпользователя командой {{prg|su}} происходит просто вызов командного интерпретатора с правами root. При этом значения переменных окружения, в частности {{path|$PATH}}, остается таким же, как у пользователя. То есть в переменной {{path|$PATH}} не окажется каталогов {{path|/sbin}}, {{path|/usr/sbin}}, и без указания полного имени будут недоступны команды {{prg|route}}, {{prg|lilo}}, {{prg|mkswap}} и другие. Более того, переменная {{path|$HOME}} будет указывать на каталог пользователя , и все программы, запущенные в режиме суперпользователя, сохранят свои настройки с правами рута в каталоге пользователя, что в дальнейшем может вызвать проблемы. + ''Пояснения:'' при переходе в режим суперпользователя командой {{prg|su}} происходит просто вызов командного интерпретатора с правами root. При этом значения переменных окружения, в частности {{path|$PATH}}, остается таким же, как у пользователя. То есть в переменной {{path|$PATH}} не окажется каталогов {{path|/sbin}}, {{path|/usr/sbin}}, и без указания полного имени будут недоступны команды {{prg|route}}, {{prg|lilo}}, {{prg|mkswap}} и другие. Более того, переменная {{path|$HOME}} будет указывать на каталог пользователя и все программы, запущенные в режиме суперпользователя, сохранят свои настройки с правами рута в каталоге пользователя, что в дальнейшем может вызвать проблемы. Чтобы избежать этого, следует использовать {{cmd|su -}}. В этом режиме {{prg|su}} запустит командный интерпретатор в качестве login shell (подробнее см. {{cmd|man bash}} {{term|/INVOCATION}}), и он будет вести себя в точности так, как если бы в систему залогинился root. Чтобы избежать этого, следует использовать {{cmd|su -}}. В этом режиме {{prg|su}} запустит командный интерпретатор в качестве login shell (подробнее см. {{cmd|man bash}} {{term|/INVOCATION}}), и он будет вести себя в точности так, как если бы в систему залогинился root. Строка 12: Строка 12: Для раздачи ограниченных прав суперпользователя применяется утилита {{prg|[[sudo]]}}. Для раздачи ограниченных прав суперпользователя применяется утилита {{prg|[[sudo]]}}. - Ввиду наличия псевдонима , работает , так же + Ввиду наличия псевдонима работает также <div style="font-size: 180%"><source lang="bash">su-</source></div> <div style="font-size: 180%"><source lang="bash">su-</source></div> Строка 29: Строка 29: '''Решение''' '''Решение''' - Пользователю для этого нужно быть в группе '''wheel''' ( это автоматически присваивается первому пользователю , заведённому при установке и настраивается в Центре управления системой). Регулируется командой {{cmd| control }} : + Штатно пользователю для этого нужно быть в группе '''wheel''' ( что автоматически выполняется для первого пользователя , заведённого при установке , и настраивается в Центре управления системой). Другие режимы регулируются командой [[ control ]] : <source lang="Bash">$ /usr/sbin/control su <source lang="Bash">$ /usr/sbin/control su wheelonly wheelonly

Текущая версия на 15:58, 17 мая 2017

Вопрос: Как перейти в режим суперпользователя (переключиться в root)?

Ответ: В терминале наберите команду

su -

Пояснения: при переходе в режим суперпользователя командой su происходит просто вызов командного интерпретатора с правами root. При этом значения переменных окружения, в частности $PATH, остается таким же, как у пользователя. То есть в переменной $PATH не окажется каталогов /sbin, /usr/sbin, и без указания полного имени будут недоступны команды route, lilo, mkswap и другие. Более того, переменная $HOME будет указывать на каталог пользователя и все программы, запущенные в режиме суперпользователя, сохранят свои настройки с правами рута в каталоге пользователя, что в дальнейшем может вызвать проблемы.

Чтобы избежать этого, следует использовать su -. В этом режиме su запустит командный интерпретатор в качестве login shell (подробнее см. man bash /INVOCATION), и он будет вести себя в точности так, как если бы в систему залогинился root.

Для раздачи ограниченных прав суперпользователя применяется утилита sudo.

Ввиду наличия псевдонима работает также

su-

$ alias su- alias su-= 'su -'

править] Ограничения запуска

Проблема

При попытке переключиться в администратора в терминале появляется следующая ошибка:

$ su - bash : / bin / su : Отказано в доступе

Решение

Штатно пользователю для этого нужно быть в группе wheel (что автоматически выполняется для первого пользователя, заведённого при установке, и настраивается в Центре управления системой). Другие режимы регулируются командой control:

$ / usr / sbin / control su wheelonly $ ls -l ` which su ` -rws--x--- 1 root wheel 22316 авг 25 2012 / bin / su $ groups | grep wheel cas wheel uucp proc cdrom floppy cdwriter audio radio sambashare vboxusers camera xgrp scanner $ su - Password: #

Также можно разрешить для всех:

control su public

(залогиниться первым пользователем или в консоли [Ctrl+Alt+F2] самим root).