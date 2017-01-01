Starterkits/openstack

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Текущая версия на 14:54, 13 марта 2017

Содержание

[править] Введение

Сборка из состава стартовых наборов для быстрого развёртывания инфраструктуры OpenStack на платформе ALT. Первая бета-версия, предназначенная для изучения и освоения возможностей OpenStack, опубликована в мае 2016 года. Предполагается, что по мере отладки и совершенствования дистрибутив должен быть пригоден для развёртывания реального производственного облачного окружения. При установке использует концепцию JeOS — минимально достаточной системы утилитарного назначения, является частью проекта "ALT как облачная платформа".

[править] Загрузка

ISO: см. страничку загрузки стартеркитов.

[править] Состав

Образ содержит классический инсталятор ALT, пригодный для установки базового сервера и типовых групп дополнительных пакетов, выбор которых доступен сразу после стадии разбивки накопителей. Система инициализации — по умолчанию systemd.

[править] Cсылки

OpenStack

Openstack • Starterkits • Starterkits/openstack • Руководство по установке и запуску OpenStack в ALT Linux и производных

 
Starterkits

Starterkits • Starterkits/About • Starterkits/Download • Starterkits/Flavours • Starterkits/Memory • Starterkits/Memory/p7 • Starterkits/beta • Starterkits/builder • Starterkits/gnustep • Starterkits/openstack • Starterkits/p7 • Starterkits/server • Starterkits/server-pve

 
 
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