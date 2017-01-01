Starterkits/openstack
Материал из ALT Linux Wiki
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Виртуализация
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Текущая версия на 14:54, 13 марта 2017
Содержание
[править] Введение
Сборка из состава стартовых наборов для быстрого развёртывания инфраструктуры OpenStack на платформе ALT. Первая бета-версия, предназначенная для изучения и освоения возможностей OpenStack, опубликована в мае 2016 года. Предполагается, что по мере отладки и совершенствования дистрибутив должен быть пригоден для развёртывания реального производственного облачного окружения. При установке использует концепцию JeOS — минимально достаточной системы утилитарного назначения, является частью проекта "ALT как облачная платформа".
[править] Загрузка
ISO: см. страничку загрузки стартеркитов.
[править] Состав
Образ содержит классический инсталятор ALT, пригодный для установки базового сервера и типовых групп дополнительных пакетов, выбор которых доступен сразу после стадии разбивки накопителей. Система инициализации — по умолчанию systemd.
[править] Cсылки
- Официальный сайт и документация проекта OpenStack
- Русскоязычное сообщество разработчиков OpenStack
- Инструкция по установке Openstack от TIONIX Labs
- Руководство по установке и запуску OpenStack в ALT Linux и производных