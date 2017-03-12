Starterkits/openstack
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== Загрузка ==
== Загрузка ==
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ISO: http://nightly.altlinux.org/p8//-p8-server-openstack--i586.iso i586], [http://nightly.altlinux.org/p8//-p8-server-openstack--x86_64.iso x86_64]; см. также страничку [[Starterkits/Download|загрузки стартеркитов]].
== Состав ==
== Состав ==
Версия 14:15, 13 марта 2017
Содержание
Введение
Сборка из состава стартовых наборов для быстрого развёртывания инфраструктуры OpenStack на платформе ALT Linux. Первая бета-версия, предназначенная для изучения и освоения возможностей OpenStack, опубликована в мае 2016 года. Предполагается, что по мере отладки и совершенствования дистрибутив должен быть пригоден для развёртывания реального производственного облачного окружения. При установке использует концепцию JeOS — минимально достаточной системы утилитарного назначения, является частью проекта "ALT Linux как облачная платформа".
Загрузка
ISO: http://nightly.altlinux.org/p8/release/alt-p8-server-openstack-20170312-i586.iso i586], x86_64; см. также страничку загрузки стартеркитов.
Состав
Образ содержит классический инсталятор ALT Linux, пригодный для установки базового сервера и типовых групп дополнительных пакетов, выбор которых доступен сразу после стадии разбивки накопителей. Система инициализации — по умолчанию systemd.
Cсылки
- Официальный сайт и документация проекта OpenStack
- Русскоязычное сообщество разработчиков OpenStack
- Инструкция по установке Openstack от TIONIX Labs
- Руководство по установке и запуску OpenStack в ALT Linux и производных