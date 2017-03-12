Starterkits/openstack

Материал из ALT Linux Wiki

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Версия 14:15, 13 марта 2017

Введение

Сборка из состава стартовых наборов для быстрого развёртывания инфраструктуры OpenStack на платформе ALT Linux. Первая бета-версия, предназначенная для изучения и освоения возможностей OpenStack, опубликована в мае 2016 года. Предполагается, что по мере отладки и совершенствования дистрибутив должен быть пригоден для развёртывания реального производственного облачного окружения. При установке использует концепцию JeOS — минимально достаточной системы утилитарного назначения, является частью проекта "ALT Linux как облачная платформа".

Загрузка

ISO: http://nightly.altlinux.org/p8/release/alt-p8-server-openstack-20170312-i586.iso i586], x86_64; см. также страничку загрузки стартеркитов.

Состав

Образ содержит классический инсталятор ALT Linux, пригодный для установки базового сервера и типовых групп дополнительных пакетов, выбор которых доступен сразу после стадии разбивки накопителей. Система инициализации — по умолчанию systemd.

Cсылки



