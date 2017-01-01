Starterkits/gnustep
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== Загрузка ==
== Загрузка ==
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ISO: [http://nightly.altlinux.org/p8/permalink/alt-p8-gnustep-latest-i586.iso i586], [http://nightly.altlinux.org/p8/permalink/alt-p8-gnustep-latest-x86_64.iso x86_64], см. тж. [[Starterkits#livecd|страничку стартеркитов]]; эти образы можно [[write|записывать]] на CD-R/RW или USB-флэшку при помощи {{cmd|dd(1)}}; результат должен загружаться на более или менее любом ПК, начиная с PII/K6 со 128 Мб памяти (i586) либо AMD64-совместимом с BIOS или UEFI (x86_64).
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ISO: [http://nightly.altlinux.org/p8/permalink/alt-p8-gnustep-latest-i586.iso i586], [http://nightly.altlinux.org/p8/permalink/alt-p8-gnustep-latest-x86_64.iso x86_64], см. тж. [[Starterkits#livecd|страничку стартеркитов]]; эти образы можно [[write|записывать]] на CD-R/RW или USB-флэшку при помощи {{cmd|dd(1)}}; результат должен загружаться на более или менее любом ПК, начиная с PII/K6 со 128 Мб памяти (i586) либо AMD64-совместимом с BIOS или UEFI (x86_64).
Предустановленные беспарольные логины на LiveCD: <tt>root</tt> и <tt>altlinux</tt> (графическая сессия запускается автоматически в процессе загрузки).
Предустановленные беспарольные логины на LiveCD: <tt>root</tt> и <tt>altlinux</tt> (графическая сессия запускается автоматически в процессе загрузки).
Текущая версия на 14:26, 13 марта 2017
[править] Введение
Это часть проекта по созданию стартовых наборов ALT, целью которой является предоставление удобной сборки с графическим окружением GNUstep желающим использовать его или просто посмотреть.
Гибридные LiveCD включают широкий ассортимент приложений GNUstep, а также некоторые наработки проекта Étoilé, с GNU/Linux и SysVinit в основе. Представлены сборки для 32- и 64-битной архитектуры x86 (последние также загружаются под UEFI).
Стоит прочесть страничку GNUstep: Introduction (англ.), чтобы понимать, чем (не) является эта среда.
[править] Слайды
См. тж. списки пакетов, если интересно.
[править] Загрузка
ISO: i586, x86_64, см. тж. страничку стартеркитов; эти образы можно записывать на CD-R/RW или USB-флэшку при помощи dd(1); результат должен загружаться на более или менее любом ПК, начиная с PII/K6 со 128 Мб памяти (i586) либо AMD64-совместимом с BIOS или UEFI (x86_64).
Предустановленные беспарольные логины на LiveCD: root и altlinux (графическая сессия запускается автоматически в процессе загрузки).
Локаль (перевод) можно выборать при помощи F2 на этапе первоначальной загрузки; при этом раскладка переключается клавишами Ctrl-Shift.
[править] Установка
Желающие установить ОС для постоянного пользования могут применить пункт ALT Linux > Приложения > Системные > Install to hard disk в меню, вызываемом по щелчку правой кнопкой мыши по рабочему столу.
[править] Обсуждение
Добро пожаловать на форум или в рассылку для обсуждения имеющих отношение к этим образам вопросов.
Сообщения о неизвестных ошибках стоит вешать на продукт Regular (в образе gnustep) и Branch p7 (в пакетах).
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