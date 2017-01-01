Starterkits/gnustep

Материал из ALT Linux Wiki

Starterkits (Различия между версиями)

Текущая версия на 14:26, 13 марта 2017

править] Введение

Это часть проекта по созданию стартовых наборов ALT, целью которой является предоставление удобной сборки с графическим окружением GNUstep желающим использовать его или просто посмотреть.

Гибридные LiveCD включают широкий ассортимент приложений GNUstep, а также некоторые наработки проекта Étoilé, с GNU/Linux и SysVinit в основе. Представлены сборки для 32- и 64-битной архитектуры x86 (последние также загружаются под UEFI).

Стоит прочесть страничку GNUstep: Introduction (англ.), чтобы понимать, чем (не) является эта среда.

править] Слайды

загрузка (BIOS) загрузка (UEFI) меню WindowMaker меню GNUstep gnustep-Chess gnustep-FisicaLab gnustep-Graphos gnustep-GSPdf gnustep-Gorm gnustep-Affiche установка Внешний вид >

См. тж. списки пакетов, если интересно.

править] Загрузка

ISO: i586, x86_64, см. тж. страничку стартеркитов; эти образы можно записывать на CD-R/RW или USB-флэшку при помощи dd(1); результат должен загружаться на более или менее любом ПК, начиная с PII/K6 со 128 Мб памяти (i586) либо AMD64-совместимом с BIOS или UEFI (x86_64).

Предустановленные беспарольные логины на LiveCD: root и altlinux (графическая сессия запускается автоматически в процессе загрузки).

Локаль (перевод) можно выборать при помощи F2 на этапе первоначальной загрузки; при этом раскладка переключается клавишами Ctrl-Shift.

править] Установка

Желающие установить ОС для постоянного пользования могут применить пункт ALT Linux > Приложения > Системные > Install to hard disk в меню, вызываемом по щелчку правой кнопкой мыши по рабочему столу.

править] Обсуждение

Добро пожаловать на форум или в рассылку для обсуждения имеющих отношение к этим образам вопросов.

Сообщения о неизвестных ошибках стоит вешать на продукт Regular (в образе gnustep ) и Branch p7 (в пакетах).

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