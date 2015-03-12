Starterkits/builder

Материал из ALT Linux Wiki

Starterkits (Различия между версиями)

Текущая версия на 13:44, 28 декабря 2016

править] Введение

Это часть проекта по созданию стартовых наборов, дающая возможность ознакомиться со сборочным инструментарием ALT без установки системы и настройки пользовательского окружения (или применять для сборки временно простаивающие мощности).

править] Загрузка

ISO: i586, x86_64; см. тж. страничку загрузки стартеркитов (для p7 здесь).

править] Состав

Сборка является LiveCD, не затрагивающим локальные диски при загрузке, и содержит следующие компоненты:

hasher — средство воспроизводимой сборки пакетов в изолированном окружении;

gear — инструмент для хранения исходных текстов в git и извлечения заданной версии;

mkimage — набор утилит для создания образов (в основном ISO);

mkimage-profiles — метапрофиль со множеством готовых «кирпичиков» и конфигураций образов.

править] Примеры использования

Эта команда склонирует репозиторий из кэширующего архива git.alt и попытается собрать пакет (обратите внимание, сборка происходит в чруте, а результаты следует искать в ~/hasher/repo):

git clone git://git.altlinux.org/gears/h/hello.git && cd hello && gear-hsh

А эта — небольшой тестовый образ (более полный список выдаёт цель сборки help/distro вместо syslinux.iso ):

make -C /usr/share/mkimage-profiles syslinux.iso

См. тж. предварительно заполненную историю командной оболочки.

Скопировать результаты можно при помощи scp/rsync либо смонтировав локальную/сетевую файловую систему — иначе после перезагрузки они окажутся недоступными (tmpfs!).

править] Требования

Гибридный образ должен загружаться с флэшки или CD на x86-хосте или в виртуальной машине с BIOS/UEFI; для использования по назначению следует обеспечить хотя бы гигабайт оперативной памяти (лучше четыре или более), часть её будет использована под tmpfs в /tmp.

При необходимости задействовать раздел подкачки на жёстком диске следует выполнить для него swapon /dev/sdxN и запустить service livecd-tmpfs restart для повтора автонастройки размера /tmp.

Желательно наличие Ethernet-интерфейса, на котором можно получить адрес/шлюз/DNS по DHCP и доступ к http://ftp.altlinux.org с их помощью.

править] Обсуждение

Добро пожаловать на форум или в рассылку для обсуждения имеющих отношение к этим образам вопросов.

См. тж. общее описание стартовых наборов.