Starterkits/Memory
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[[Категория:Benchmarks]]
[[Категория:Benchmarks]]
{{Category navigation|title=Starterkits|category=Starterkits|sortkey=*}}
{{Category navigation|title=Starterkits|category=Starterkits|sortkey=*}}
Текущая версия на 10:27, 11 апреля 2017
Содержание
[править] Потребление памяти стартовыми наборами
Одной из задумок при создании регулярных сборок и затем стартовых наборов была возможность сравнения различных графических сред в сопоставимом базовом системном окружении, когда применяются одинаковые иксы, glibc, ядра[1], собранные одинаковым компилятором[2].
[править] Стенд
VirtualBox 4.3.26-alt1.M70P.1 @x86_64 (1024/6144 Мб ОЗУ[3] минус 12 Мб видеопамяти); разрешение 800x600
[править] Методика тестирования
[править] применённая
По состоянию на март 2017 года измерения по каждому образу производились единожды в силу ограниченной возможности дополнительных действий при и так довольно времяёмком процессе тестирования выпуска стартовых наборов.
- загружаем образ с выбором русской локали (для инсталяторов: устанавливаем с разбивкой по умолчанию; для графических сред при установке конфигурируем автологин)
- переходим на tty2[4][5]
- входим пользователем root
- выполняем free -m и затем df -m /.ro (на livecd) либо df -m / (после установки)
- смотрим первое значение в строке «-/+ buffers/cache» вывода free -m
[править] желаемая
То же, но с каждым образом измерения проводятся трижды (на одной установке), сильно выбивающееся значение (если есть) отбрасывается, принятые усредняются. Перед каждым пунктом дожидаемся окончания дисковой активности.
[править] Смысл результатов
Значения приводятся в мегабайтах для i586.iso, если не указано иное.
- память: главное значение (занятый процессами объём оперативной памяти);
- диск: для некоторых образов также приводится объём места, занятого корневой ФС (/.ro на LiveCD либо / на жёстком диске после установки).
[править] Результаты
[править] alt-p8-starterkits-20170312
- Linux 4.4.52 / 4.9.13
- glibc 2.23
- gcc 5.3.1
|вариант, версия
|тип
|память
|диск
|cinnamon 3.2
|LiveCD
|253
|740
|cinnamon 3.2
|HDD
|240
|2743
|enlightenment 0.21.5
|LiveCD
|97
|531
|gnome3 3.22.3
|LiveCD
|283
|988
|gnustep[6]
|LiveCD
|62
|540
|icewm 1.3.12+git
|LiveCD
|73
|527
|jeos[7]
|HDD
|22
|328
|kde4 4.14.28
|LiveCD
|298
|1336
|kde5 5.9.2
|LiveCD
|229
|1175
|lxde
|LiveCD
|115
|568
|lxqt 0.10.0
|LiveCD
|124
|608
|mate 1.12
|LiveCD
|133
|692
|rescue (i586)[8]
|LiveCD
|18
|291
|rescue (x86_64)
|LiveCD
|27
|295
|rescue (UEFI)
|LiveCD
|30
|295
|server (i586)[9]
|HDD
|25
|727
|server (x86_64)
|HDD
|39
|783
|server (x86_64)[10]
|HDD
|121
|1470
|ovz-generic[11]
|ploop
|2
|195
|sysv-tde 3.5.13.2
|HDD
|114
|2090
|sysv-xfce 4.12
|HDD
|113
|1959
|tde 3.5.13.2
|LiveCD
|129
|664
|wmaker 0.95.7
|LiveCD
|58
|393
|xfce 4.12
|LiveCD
|129
|536
[править] Примечания
- ↑ с поправкой как минимум на std-def/un-def
- ↑ опять же как правило, но могут встречаться и исключения
- ↑ 20161205: builder проверял на 6 Гб ОЗУ, остальные образы -- на одном гигабайте
- ↑ после загрузки livecd или установки инсталятором
- ↑ вместо запуска эмулятора терминала
- ↑ по сути это wmaker, надо бы замерять после запуска чего-нибудь вроде GWorkspace
- ↑ данные по установленному (требуется не менее 128 Мб ОЗУ)
- ↑ для загрузки требуется от 160 Мб ОЗУ (un-def)
- ↑ минимальная установка без выбора групп дополнительных пакетов
- ↑ полная установка с выбором всех групп дополнительных пакетов
- ↑ данные для развёрнутого и запущенного контейнера 20160429