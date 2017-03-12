Starterkits/Memory

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* [https://www.reddit.com/r/linux/comments/5l39tz/linux_distros_ram_consumption_comparison_updated/ Linux distros RAM consumption comparison]
[[Категория:Benchmarks]]
[[Категория:Benchmarks]]
{{Category navigation|title=Starterkits|category=Starterkits|sortkey=*}}
{{Category navigation|title=Starterkits|category=Starterkits|sortkey=*}}

Текущая версия на 10:27, 11 апреля 2017

Содержание

[править] Потребление памяти стартовыми наборами

Одной из задумок при создании регулярных сборок и затем стартовых наборов была возможность сравнения различных графических сред в сопоставимом базовом системном окружении, когда применяются одинаковые иксы, glibc, ядра[1], собранные одинаковым компилятором[2].

[править] Стенд

VirtualBox 4.3.26-alt1.M70P.1 @x86_64 (1024/6144 Мб ОЗУ[3] минус 12 Мб видеопамяти); разрешение 800x600

[править] Методика тестирования

[править] применённая

По состоянию на март 2017 года измерения по каждому образу производились единожды в силу ограниченной возможности дополнительных действий при и так довольно времяёмком процессе тестирования выпуска стартовых наборов.

  1. загружаем образ с выбором русской локали (для инсталяторов: устанавливаем с разбивкой по умолчанию; для графических сред при установке конфигурируем автологин)
  2. переходим на tty2[4][5]
  3. входим пользователем root
  4. выполняем free -m и затем df -m /.ro (на livecd) либо df -m / (после установки)
  5. смотрим первое значение в строке «-/+ buffers/cache» вывода free -m

[править] желаемая

То же, но с каждым образом измерения проводятся трижды (на одной установке), сильно выбивающееся значение (если есть) отбрасывается, принятые усредняются. Перед каждым пунктом дожидаемся окончания дисковой активности.

[править] Смысл результатов

Значения приводятся в мегабайтах для i586.iso, если не указано иное.

  1. память: главное значение (занятый процессами объём оперативной памяти);
  2. диск: для некоторых образов также приводится объём места, занятого корневой ФС (/.ro на LiveCD либо / на жёстком диске после установки).

[править] Результаты

[править] alt-p8-starterkits-20170312

  • Linux 4.4.52 / 4.9.13
  • glibc 2.23
  • gcc 5.3.1
вариант, версия тип память диск
cinnamon 3.2 LiveCD 253 740
cinnamon 3.2 HDD 240 2743
enlightenment 0.21.5 LiveCD 97 531
gnome3 3.22.3 LiveCD 283 988
gnustep[6] LiveCD 62 540
icewm 1.3.12+git LiveCD 73 527
jeos[7] HDD 22 328
kde4 4.14.28 LiveCD 298 1336
kde5 5.9.2 LiveCD 229 1175
lxde LiveCD 115 568
lxqt 0.10.0 LiveCD 124 608
mate 1.12 LiveCD 133 692
rescue (i586)[8] LiveCD 18 291
rescue (x86_64) LiveCD 27 295
rescue (UEFI) LiveCD 30 295
server (i586)[9] HDD 25 727
server (x86_64) HDD 39 783
server (x86_64)[10] HDD 121 1470
ovz-generic[11] ploop 2 195
sysv-tde 3.5.13.2 HDD 114 2090
sysv-xfce 4.12 HDD 113 1959
tde 3.5.13.2 LiveCD 129 664
wmaker 0.95.7 LiveCD 58 393
xfce 4.12 LiveCD 129 536

[править] Примечания

  1. с поправкой как минимум на std-def/un-def
  2. опять же как правило, но могут встречаться и исключения
  3. 20161205: builder проверял на 6 Гб ОЗУ, остальные образы -- на одном гигабайте
  4. после загрузки livecd или установки инсталятором
  5. вместо запуска эмулятора терминала
  6. по сути это wmaker, надо бы замерять после запуска чего-нибудь вроде GWorkspace
  7. данные по установленному (требуется не менее 128 Мб ОЗУ)
  8. для загрузки требуется от 160 Мб ОЗУ (un-def)
  9. минимальная установка без выбора групп дополнительных пакетов
  10. полная установка с выбором всех групп дополнительных пакетов
  11. данные для развёрнутого и запущенного контейнера 20160429

[править] Ссылки

Starterkits

Starterkits • Starterkits/About • Starterkits/Download • Starterkits/Flavours • Starterkits/Memory • Starterkits/Memory/p7 • Starterkits/beta • Starterkits/builder • Starterkits/gnustep • Starterkits/openstack • Starterkits/p7 • Starterkits/server • Starterkits/server-pve

 
 
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