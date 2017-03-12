Starterkits/Memory

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Starterkits (Различия между версиями)

Текущая версия на 10:27, 11 апреля 2017

править] Потребление памяти стартовыми наборами

Одной из задумок при создании регулярных сборок и затем стартовых наборов была возможность сравнения различных графических сред в сопоставимом базовом системном окружении, когда применяются одинаковые иксы, glibc, ядра[1], собранные одинаковым компилятором[2].

править] Стенд

VirtualBox 4.3.26-alt1.M70P.1 @x86_64 (1024/6144 Мб ОЗУ[3] минус 12 Мб видеопамяти); разрешение 800x600

править] Методика тестирования

править] применённая

По состоянию на март 2017 года измерения по каждому образу производились единожды в силу ограниченной возможности дополнительных действий при и так довольно времяёмком процессе тестирования выпуска стартовых наборов.

загружаем образ с выбором русской локали (для инсталяторов: устанавливаем с разбивкой по умолчанию; для графических сред при установке конфигурируем автологин) переходим на tty2[4][5] входим пользователем root выполняем free -m и затем df -m /.ro (на livecd) либо df -m / (после установки) смотрим первое значение в строке «-/+ buffers/cache» вывода free -m

править] желаемая

То же, но с каждым образом измерения проводятся трижды (на одной установке), сильно выбивающееся значение (если есть) отбрасывается, принятые усредняются. Перед каждым пунктом дожидаемся окончания дисковой активности.

править] Смысл результатов

Значения приводятся в мегабайтах для i586.iso, если не указано иное.

память: главное значение (занятый процессами объём оперативной памяти); диск: для некоторых образов также приводится объём места, занятого корневой ФС ( /.ro на LiveCD либо / на жёстком диске после установки).

править] Результаты

Linux 4.4.52 / 4.9.13

glibc 2.23

gcc 5.3.1

вариант, версия тип память диск cinnamon 3.2 LiveCD 253 740 cinnamon 3.2 HDD 240 2743 enlightenment 0.21.5 LiveCD 97 531 gnome3 3.22.3 LiveCD 283 988 gnustep[6] LiveCD 62 540 icewm 1.3.12+git LiveCD 73 527 jeos[7] HDD 22 328 kde4 4.14.28 LiveCD 298 1336 kde5 5.9.2 LiveCD 229 1175 lxde LiveCD 115 568 lxqt 0.10.0 LiveCD 124 608 mate 1.12 LiveCD 133 692 rescue (i586)[8] LiveCD 18 291 rescue (x86_64) LiveCD 27 295 rescue (UEFI) LiveCD 30 295 server (i586)[9] HDD 25 727 server (x86_64) HDD 39 783 server (x86_64)[10] HDD 121 1470 ovz-generic[11] ploop 2 195 sysv-tde 3.5.13.2 HDD 114 2090 sysv-xfce 4.12 HDD 113 1959 tde 3.5.13.2 LiveCD 129 664 wmaker 0.95.7 LiveCD 58 393 xfce 4.12 LiveCD 129 536

править] Примечания

↑ с поправкой как минимум на std-def/un-def ↑ опять же как правило, но могут встречаться и исключения ↑ 20161205: builder проверял на 6 Гб ОЗУ, остальные образы -- на одном гигабайте ↑ после загрузки livecd или установки инсталятором ↑ вместо запуска эмулятора терминала ↑ по сути это wmaker, надо бы замерять после запуска чего-нибудь вроде GWorkspace ↑ данные по установленному (требуется не менее 128 Мб ОЗУ) ↑ для загрузки требуется от 160 Мб ОЗУ (un-def) ↑ минимальная установка без выбора групп дополнительных пакетов ↑ полная установка с выбором всех групп дополнительных пакетов ↑ данные для развёрнутого и запущенного контейнера 20160429