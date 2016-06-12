Starterkits/Flavours

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м (Серверные и специальные: нежирно-с)
м (примечание по установке варианта gnome3)
 
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* Cinnamon
* Cinnamon
* Enlightenment
* Enlightenment
-
* '''GNOME3'''
+
* '''GNOME3'''<ref>вариант gnome3 при загрузке по умолчанию wayland-сессии не позволяет запустить установку; объезд: установить пароль пользователю altlinux, выйти из сессии, зайти с заданием параметров ("шестерёнка") и выбором варианта X11, запустить {{cmd|livecd-install}}</ref>
* GNUstep <small>(sysvinit)</small>
* GNUstep <small>(sysvinit)</small>
* IceWM <small>(sysvinit)</small>
* IceWM <small>(sysvinit)</small>

Текущая версия на 07:36, 7 марта 2017

Содержание

[править] Варианты

Скачать файлы можно на страничке загрузки; см. тж. таблицу ресурсоёмкости.

Собраны они для архитектур i586 и x86_64[1]. Во всех 64-битных гибридных загрузочных ISO[2], кроме jeos, включена поддержка UEFI, включая экспериментальную возможность работы без отключения SecureBoot[3].

[править] Десктопные

Starterkits-p8-20160612-desktops.jpg

Как и в регулярных сборках, доступны образы с такими графическими окружениями (в основном как LiveCD с возможностью установки):

  • Cinnamon
  • Enlightenment
  • GNOME3[4]
  • GNUstep (sysvinit)
  • IceWM (sysvinit)
  • KDE4
  • KDE5
  • LXDE
  • LXQt
  • MATE
  • TDE (LiveCD с systemd и инсталятор с sysvinit)
  • WindowMaker (sysvinit)
  • Xfce (LiveCD с systemd и инсталятор с sysvinit)

[править] Серверные и специальные

В отличие от комплекта регулярных сборок[5], доступны образы для решения задач системного администратора и разработчика:

  • rescue — компактный текстовый спасательный LiveCD, включающий средства анализа носителей данных;
  • server — инсталятор серверной системы, включает наборы пакетов для развёртывания сервисов DHCP, DNS, FTP, Web, виртуализации при помощи KVM, РСУБД PostgreSQL и MySQL, совместимых с Windows/AD служб Samba, почтового (SMTP, IMAP, POP3), а также набор дополнительного ПО для поддержки и диагностики аппаратного обеспечения и гипервизоров;
  • server-pve — инсталятор серверной системы с поддержкой управляемых виртуальных окружений (PVE);
  • jeos — минималистичный инсталятор, предоставляющий опытным пользователям возможность доустановить всё нужное на конкретной системе по своему усмотрению[6];
  • builder — сборочный LiveCD, включающий инструментарий для воспроизводимой сборки пакетов и образов ОС в изолированном окружении;
  • cloud — саморасширяющийся образ диска для облачных виртуальных машин (содержит cloud-init, проверен с OpenStack);
  • ovz-generic — шаблон VPS для OpenVZ (архив чрута без ядра).

Также существует экспериментальный серверный инсталятор:

  • server-openstackBETA — для разворачивания облака на базе OpenStack, включает группы пакетов для управляющего, сетевого и вычислительных узлов, а также хранилищ объектов и блочных устройств (systemd).

[править] Примечания

  1. кроме server-pve, доступного только под x86_64
  2. для записи ISO на флэшку используйте dd(1)
  3. исключение составляет как минимум гипервизор Hyper-V Gen.2: похоже, он не содержит ключ для «сторонних» загрузчиков
  4. вариант gnome3 при загрузке по умолчанию wayland-сессии не позволяет запустить установку; объезд: установить пароль пользователю altlinux, выйти из сессии, зайти с заданием параметров ("шестерёнка") и выбором варианта X11, запустить livecd-install
  5. кроме rescue, который наиболее востребован как раз из еженедельных сборок в силу своей специфики
  6. Just Enough Operating System: образ «без ничего» с возможностью настройки сети и установки требуемых пакетов
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