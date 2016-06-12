Starterkits/Flavours

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Starterkits (Различия между версиями)

Текущая версия на 07:36, 7 марта 2017

править] Варианты

Скачать файлы можно на страничке загрузки; см. тж. таблицу ресурсоёмкости.

Собраны они для архитектур i586 и x86_64[1]. Во всех 64-битных гибридных загрузочных ISO[2], кроме jeos, включена поддержка UEFI, включая экспериментальную возможность работы без отключения SecureBoot[3].

править] Десктопные

Как и в регулярных сборках, доступны образы с такими графическими окружениями (в основном как LiveCD с возможностью установки):

Cinnamon

Enlightenment

GNOME3 [4]

GNUstep (sysvinit)

IceWM (sysvinit)

KDE4

KDE5

LXDE

LXQt

MATE

TDE (LiveCD с systemd и инсталятор с sysvinit)

WindowMaker (sysvinit)

Xfce (LiveCD с systemd и инсталятор с sysvinit)

править] Серверные и специальные

В отличие от комплекта регулярных сборок[5], доступны образы для решения задач системного администратора и разработчика:

rescue — компактный текстовый спасательный LiveCD, включающий средства анализа носителей данных;

— компактный текстовый спасательный LiveCD, включающий средства анализа носителей данных; server — инсталятор серверной системы, включает наборы пакетов для развёртывания сервисов DHCP, DNS, FTP, Web, виртуализации при помощи KVM, РСУБД PostgreSQL и MySQL, совместимых с Windows/AD служб Samba, почтового (SMTP, IMAP, POP3), а также набор дополнительного ПО для поддержки и диагностики аппаратного обеспечения и гипервизоров;

— инсталятор серверной системы, включает наборы пакетов для развёртывания сервисов DHCP, DNS, FTP, Web, виртуализации при помощи KVM, РСУБД PostgreSQL и MySQL, совместимых с Windows/AD служб Samba, почтового (SMTP, IMAP, POP3), а также набор дополнительного ПО для поддержки и диагностики аппаратного обеспечения и гипервизоров; server-pve — инсталятор серверной системы с поддержкой управляемых виртуальных окружений (PVE);

jeos — минималистичный инсталятор, предоставляющий опытным пользователям возможность доустановить всё нужное на конкретной системе по своему усмотрению [6] ;

— минималистичный инсталятор, предоставляющий опытным пользователям возможность доустановить всё нужное на конкретной системе по своему усмотрению ; builder — сборочный LiveCD, включающий инструментарий для воспроизводимой сборки пакетов и образов ОС в изолированном окружении;

— сборочный LiveCD, включающий инструментарий для воспроизводимой сборки пакетов и образов ОС в изолированном окружении; cloud — саморасширяющийся образ диска для облачных виртуальных машин (содержит cloud-init , проверен с OpenStack);

— саморасширяющийся образ диска для облачных виртуальных машин (содержит , проверен с OpenStack); ovz-generic — шаблон VPS для OpenVZ (архив чрута без ядра).

Также существует экспериментальный серверный инсталятор:

server-openstack BETA — для разворачивания облака на базе OpenStack, включает группы пакетов для управляющего, сетевого и вычислительных узлов, а также хранилищ объектов и блочных устройств (systemd).

править] Примечания