Starterkits/Flavours
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м (примечание по установке варианта gnome3)
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* Cinnamon
* Cinnamon
* Enlightenment
* Enlightenment
|-
* '''GNOME3'''
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* '''GNOME3'''
* GNUstep <small>(sysvinit)</small>
* GNUstep <small>(sysvinit)</small>
* IceWM <small>(sysvinit)</small>
* IceWM <small>(sysvinit)</small>
Текущая версия на 07:36, 7 марта 2017
Содержание
[править] Варианты
Скачать файлы можно на страничке загрузки; см. тж. таблицу ресурсоёмкости.
Собраны они для архитектур i586 и x86_64[1]. Во всех 64-битных гибридных загрузочных ISO[2], кроме jeos, включена поддержка UEFI, включая экспериментальную возможность работы без отключения SecureBoot[3].
[править] Десктопные
Как и в регулярных сборках, доступны образы с такими графическими окружениями (в основном как LiveCD с возможностью установки):
- Cinnamon
- Enlightenment
- GNOME3[4]
- GNUstep (sysvinit)
- IceWM (sysvinit)
- KDE4
- KDE5
- LXDE
- LXQt
- MATE
- TDE (LiveCD с systemd и инсталятор с sysvinit)
- WindowMaker (sysvinit)
- Xfce (LiveCD с systemd и инсталятор с sysvinit)
[править] Серверные и специальные
В отличие от комплекта регулярных сборок[5], доступны образы для решения задач системного администратора и разработчика:
- rescue — компактный текстовый спасательный LiveCD, включающий средства анализа носителей данных;
- server — инсталятор серверной системы, включает наборы пакетов для развёртывания сервисов DHCP, DNS, FTP, Web, виртуализации при помощи KVM, РСУБД PostgreSQL и MySQL, совместимых с Windows/AD служб Samba, почтового (SMTP, IMAP, POP3), а также набор дополнительного ПО для поддержки и диагностики аппаратного обеспечения и гипервизоров;
- server-pve — инсталятор серверной системы с поддержкой управляемых виртуальных окружений (PVE);
- jeos — минималистичный инсталятор, предоставляющий опытным пользователям возможность доустановить всё нужное на конкретной системе по своему усмотрению[6];
- builder — сборочный LiveCD, включающий инструментарий для воспроизводимой сборки пакетов и образов ОС в изолированном окружении;
- cloud — саморасширяющийся образ диска для облачных виртуальных машин (содержит cloud-init, проверен с OpenStack);
- ovz-generic — шаблон VPS для OpenVZ (архив чрута без ядра).
Также существует экспериментальный серверный инсталятор:
- server-openstackBETA — для разворачивания облака на базе OpenStack, включает группы пакетов для управляющего, сетевого и вычислительных узлов, а также хранилищ объектов и блочных устройств (systemd).
[править] Примечания
- ↑ кроме server-pve, доступного только под x86_64
- ↑ для записи ISO на флэшку используйте dd(1)
- ↑ исключение составляет как минимум гипервизор Hyper-V Gen.2: похоже, он не содержит ключ для «сторонних» загрузчиков
- ↑ вариант gnome3 при загрузке по умолчанию wayland-сессии не позволяет запустить установку; объезд: установить пароль пользователю altlinux, выйти из сессии, зайти с заданием параметров ("шестерёнка") и выбором варианта X11, запустить livecd-install
- ↑ кроме rescue, который наиболее востребован как раз из еженедельных сборок в силу своей специфики
- ↑ Just Enough Operating System: образ «без ничего» с возможностью настройки сети и установки требуемых пакетов