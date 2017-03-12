Starterkits/Download

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м (20170312)
м (Прямые ссылки на загрузку: +un-def)
 
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{{note|если полученный образ похож на битый, '''проверьте''' его контрольную сумму по [http://nightly.altlinux.org/p8/release/MD5SUM MD5SUM]; странно скачавшийся файл возможно исправить при помощи {{cmd|rsync}} и префикса {{path|nightly.altlinux.org::nightly/p8/}}.}}
{{note|если полученный образ похож на битый, '''проверьте''' его контрольную сумму по [http://nightly.altlinux.org/p8/release/MD5SUM MD5SUM]; странно скачавшийся файл возможно исправить при помощи {{cmd|rsync}} и префикса {{path|nightly.altlinux.org::nightly/p8/}}.}}
-
Сборки основаны на ядре Linux версии ''4.4.52''; в некоторых образах применены [[Kernels/Flavours|другие варианты]], указанные ''особо''.
+
Сборки основаны на ядре Linux версии ''4.4.52''; в некоторых образах применены [[Kernels/Flavours|другие варианты]], указанные ''особо'' (обычно более новое <tt>un-def</tt>).
{{Attention|UNetbootin, Rufus и UltraISO '''портят загрузку''', штатные способы<br />записи гибридных образов на CD/DVD и USB Flash описаны '''[[write|на этой странице]]'''.}}
{{Attention|UNetbootin, Rufus и UltraISO '''портят загрузку''', штатные способы<br />записи гибридных образов на CD/DVD и USB Flash описаны '''[[write|на этой странице]]'''.}}
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Текущая версия на 15:21, 28 марта 2017

Содержание

[править] Прямые ссылки на загрузку

Обратите внимание: это ссылки непосредственно на сами файлы довольно заметного объёма; см. тж. содержимое каталога, также есть яндекс-зеркало. Более устойчивые ко времени ссылки содержатся в каталоге permalink/.

Примечание: если полученный образ похож на битый, проверьте его контрольную сумму по MD5SUM; странно скачавшийся файл возможно исправить при помощи rsync и префикса nightly.altlinux.org::nightly/p8/.

Сборки основаны на ядре Linux версии 4.4.52; в некоторых образах применены другие варианты, указанные особо (обычно более новое un-def).

Внимание! UNetbootin, Rufus и UltraISO портят загрузку, штатные способы
записи гибридных образов на CD/DVD и USB Flash описаны на этой странице.

[править] Спасательный диск

Содержит консольные утилиты для обслуживания различных ФС, диагностики и восстановления системы.
Свежайшая версия еженедельно доступна отдельно.

[править] Устанавливаемые LiveCD

Эти сборки в качестве системы инициализации используют в основном systemd, за исключением gnustep, icewm и wmaker, где применяется sysvinit[1].

[править] основные

[править] дополнительные

[править] экспериментальные

[править] Классические инсталяторы

Эти сборки по умолчанию снабжены классической системой инициализации — SysV init (иное отмечено). Все образы, кроме jeos[2], поддерживают установку на RAID/LVM и включают базовый спасательный образ.

  • «пустышка» JeOS: i586, x86_64 (~195 Мб)

[править] Шаблон для OpenVZ

[править] Образы диска для виртуальных машин

[править] Сборочное окружение

[править] Торренты

[править] p8

Для загрузки выпуска 20161212 можно воспользоваться данным torrent-файлом; см. тж. rutracker.

[править] p7

Для загрузки выпуска 20160312 на основе p7 можно воспользоваться этим torrent-файлом (rutracker).

[править] Примечания

  1. в данный момент на образах с sysvinit по сути не работает polkit, вследствие чего приходится предпринимать дополнительные меры при надобности NetworkManager и подобных; отчасти уже предприняты в icewm и sysv-xfce
  2. инсталятор jeos поддерживает только RAID, но не LVM (и не включает поддержку UEFI)
  3. server-ovz входит в p7 starterkits
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