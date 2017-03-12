Starterkits/Download

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Starterkits (Различия между версиями)

Текущая версия на 15:21, 28 марта 2017

править] Прямые ссылки на загрузку

Обратите внимание: это ссылки непосредственно на сами файлы довольно заметного объёма; см. тж. содержимое каталога, также есть яндекс-зеркало. Более устойчивые ко времени ссылки содержатся в каталоге permalink/.

Примечание: если полученный образ похож на битый, проверьте его контрольную сумму по rsync и префикса nightly.altlinux.org::nightly/p8/ . если полученный образ похож на битый,его контрольную сумму по MD5SUM ; странно скачавшийся файл возможно исправить при помощии префикса

Сборки основаны на ядре Linux версии 4.4.52; в некоторых образах применены другие варианты, указанные особо (обычно более новое un-def ).

Внимание! UNetbootin, Rufus и UltraISO портят загрузку, штатные способы

записи гибридных образов на CD/DVD и USB Flash описаны на этой странице. UNetbootin, Rufus и UltraISO, штатные способызаписи гибридных образов на CD/DVD и USB Flash описаны

править] Спасательный диск

Содержит консольные утилиты для обслуживания различных ФС, диагностики и восстановления системы.

Свежайшая версия еженедельно доступна отдельно.

править] Устанавливаемые LiveCD

Эти сборки в качестве системы инициализации используют в основном systemd, за исключением gnustep, icewm и wmaker, где применяется sysvinit[1].

править] основные

править] дополнительные

править] экспериментальные

править] Классические инсталяторы

Эти сборки по умолчанию снабжены классической системой инициализации — SysV init (иное отмечено). Все образы, кроме jeos[2], поддерживают установку на RAID/LVM и включают базовый спасательный образ.

десктоп с TDE : i586, x86_64 (~950 Мб)

: i586, x86_64 (~950 Мб) десктоп с Xfce: i586, x86_64 (~850 Мб)

править] Шаблон для OpenVZ

править] Образы диска для виртуальных машин

править] Сборочное окружение

править] Торренты

править] p8

Для загрузки выпуска 20161212 можно воспользоваться данным torrent-файлом; см. тж. rutracker.

править] p7

Для загрузки выпуска 20160312 на основе p7 можно воспользоваться этим torrent-файлом (rutracker).

править] Примечания