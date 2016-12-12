Starterkits/Download
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м (→Устанавливаемые LiveCD: icewm, sysv-xfce: polkit-sysvinit)
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м (→Прямые ссылки на загрузку: выделил яндекс)
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== Прямые ссылки на загрузку ==
== Прямые ссылки на загрузку ==
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'''Обратите внимание:''' это ссылки непосредственно на сами '''файлы довольно заметного объёма'''; см. тж. [http://nightly.altlinux.org/p8/release/ содержимое каталога], также есть [http://mirror.yandex.ru/altlinux-starterkits/release/ яндекс-зеркало]. Более устойчивые ко времени ссылки содержатся в каталоге [http://nightly.altlinux.org/p8/permalink/ permalink/].
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'''Обратите внимание:''' это ссылки непосредственно на сами '''файлы довольно заметного объёма'''; см. тж. [http://nightly.altlinux.org/p8/release/ содержимое каталога], также есть [http://mirror.yandex.ru/altlinux-starterkits/release/ яндекс-зеркало]. Более устойчивые ко времени ссылки содержатся в каталоге [http://nightly.altlinux.org/p8/permalink/ permalink/].
{{note|если полученный образ похож на битый, '''проверьте''' его контрольную сумму по [http://nightly.altlinux.org/p8/release/MD5SUM MD5SUM]; странно скачавшийся файл возможно исправить при помощи {{cmd|rsync}} и префикса {{path|nightly.altlinux.org::nightly/p8/}}.}}
{{note|если полученный образ похож на битый, '''проверьте''' его контрольную сумму по [http://nightly.altlinux.org/p8/release/MD5SUM MD5SUM]; странно скачавшийся файл возможно исправить при помощи {{cmd|rsync}} и префикса {{path|nightly.altlinux.org::nightly/p8/}}.}}
Текущая версия на 08:46, 16 января 2017
Содержание
[править] Прямые ссылки на загрузку
Обратите внимание: это ссылки непосредственно на сами файлы довольно заметного объёма; см. тж. содержимое каталога, также есть яндекс-зеркало. Более устойчивые ко времени ссылки содержатся в каталоге permalink/.
Сборки основаны на ядре Linux версии 4.4.38; в некоторых образах применены другие варианты, указанные особо.
записи гибридных образов на CD/DVD и USB Flash описаны на этой странице.
[править] Спасательный диск
Содержит консольные утилиты для обслуживания различных ФС, диагностики и восстановления системы.
Свежайшая версия еженедельно доступна отдельно.
[править] Устанавливаемые LiveCD
Эти сборки в качестве системы инициализации используют в основном systemd, за исключением gnustep, icewm и wmaker, где применяется sysvinit[1].
[править] основные
- GNOME: i586, x86_64 (~1,1 Гб) 4.8.14
- KDE5: i586, x86_64 (~1,3 Гб)
- MATE: i586, x86_64 (~750 Мб)
- Xfce: i586, x86_64 (~600 Мб)
[править] дополнительные
- Cinnamon: i586, x86_64 (~800 Мб)
- Enlightenment: i586, x86_64 (~600 Мб)
- KDE4: i586, x86_64 (~1,4 Гб)
- LXDE: i586, x86_64 (~650 Мб)
[править] экспериментальные
- GNUstep: i586, x86_64 (~600 Мб)
- IceWM: i586, x86_64 (~550 Мб) 4.8.14
- LXQt: i586, x86_64 (~650 Мб)
- TDE: i586, x86_64 (~750 Мб)
- WindowMaker: i586, x86_64 (~400 Мб)
[править] Классические инсталяторы
Эти сборки снабжены классической системой инициализации — SysV init. Все образы, кроме jeos[2], поддерживают установку на RAID/LVM и включают базовый спасательный образ.
- сервер: i586, x86_64 (~650 Мб)
- PVE-сервер: x86_64 (475 Мб)
[править] Шаблон для OpenVZ
[править] Образы диска для виртуальных машин
[править] Сборочное окружение
[править] Торренты
[править] p8
Для загрузки выпуска 20161212 можно воспользоваться данным torrent-файлом; см. тж. rutracker.
[править] p7
Для загрузки выпуска 20160312 на основе p7 можно воспользоваться этим torrent-файлом (rutracker).
[править] Примечания
- ↑ в данный момент на образах с sysvinit по сути не работает polkit, вследствие чего приходится предпринимать дополнительные меры при надобности NetworkManager и подобных; отчасти уже предприняты в icewm и sysv-xfce
- ↑ инсталятор jeos поддерживает только RAID, но не LVM (и не включает поддержку UEFI)
- ↑ server-ovz входит в p7 starterkits