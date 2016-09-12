Starterkits/About

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Starterkits (Различия между версиями)

Версия 16:44, 17 декабря 2016 (править) MichaelShigorin м ← Предыдущая правка Текущая версия на 20:10, 23 января 2017 (править) (отменить) MichaelShigorin м Строка 5: Строка 5: Они ''не'' являются полноценными [[:Категория:Дистрибутивы|дистрибутивами]]: особой документации по каждому выпуску не создаётся, дизайн простенький и общий на все сборки — смысл клеить обои, которые «новосёлы» первым делом заменят чем-нибудь на свой вкус? :) Они ''не'' являются полноценными [[:Категория:Дистрибутивы|дистрибутивами]]: особой документации по каждому выпуску не создаётся, дизайн простенький и общий на все сборки — смысл клеить обои, которые «новосёлы» первым делом заменят чем-нибудь на свой вкус? :) - '''[[Starterkits/Flavours|Комплектность]]''' также сознательно спартанская: решено, что лучше лишний раз поставить {{pkg|LibreOffice}}, чем загружать его безусловно. + '''[[Starterkits/Flavours|Комплектность]]''' также сознательно спартанская: решено, что лучше лишний раз поставить {{pkg|LibreOffice}}, чем загружать его безусловно . По возможности подбираются наиболее ортогональные варианты (в т.ч. различные ядра и системы инициализации), чтобы дать более широкий выбор . Предполагается '''ежеквартальное обновление''' (март, июнь, сентябрь, декабрь) с доступностью [http://nightly.altlinux.org/p8/beta/ бета-версии] пятого числа этих месяцев и [http://nightly.altlinux.org/p8/release/ выпуска] — двенадцатого числа. Предполагается '''ежеквартальное обновление''' (март, июнь, сентябрь, декабрь) с доступностью [http://nightly.altlinux.org/p8/beta/ бета-версии] пятого числа этих месяцев и [http://nightly.altlinux.org/p8/release/ выпуска] — двенадцатого числа.

Текущая версия на 20:10, 23 января 2017

править] О чём речь

Стартовые наборы — сборки на базе стабильного репозитория[1], предназначенные для опытных пользователей и предоставляющие им возможность быстро и удобно ознакомиться с ещё не опробованными DE/WM либо развернуть очередную машинку с минимальным расходом времени на установку и настройку под себя.

Они не являются полноценными дистрибутивами: особой документации по каждому выпуску не создаётся, дизайн простенький и общий на все сборки — смысл клеить обои, которые «новосёлы» первым делом заменят чем-нибудь на свой вкус? :)

Комплектность также сознательно спартанская: решено, что лучше лишний раз поставить LibreOffice, чем загружать его безусловно. По возможности подбираются наиболее ортогональные варианты (в т.ч. различные ядра и системы инициализации), чтобы дать более широкий выбор.

Предполагается ежеквартальное обновление (март, июнь, сентябрь, декабрь) с доступностью бета-версии пятого числа этих месяцев и выпуска — двенадцатого числа.

Третий такой выпуск (12.09.2016) на базе стабильной ветки p8 доступен на nightly.altlinux.org.

Прошедшие более широкое тестирование образы публикуются в качестве официальных.

Стартовые наборы p8 как составные произведения доступны на условиях GNU General Public License (GPL).

На базе стабильной ветки p7 произведено девять выпусков (с 20130427 по 20160312); см. тж. эту страницу.

править] Тестирование

Проверка проходит в т.ч. на виртуальных машинах с 1 Гб ОЗУ и 10—16 Гб жёсткого диска, чего вполне достаточно для работы/развёртывания любого из стартовых наборов (нижним порогом для «лёгких» вариантов следует считать 256 Мб ОЗУ[2]); см. тж. потребление ресурсов.

править] Примечания к текущему выпуску

править] Состояние

Смотрите файлы ChangeLog и BUGS на предмет происходящего здесь.

править] Обсуждение

Пожалуйста, обращайтесь на форум, в рассылку или на #altlinux для обсуждения имеющих отношение к этим образам вопросов.

Сообщения о неизвестных ошибках стоит вешать на продукты Regular[1] (в образах) и Branch p8 (в пакетах).

править] Локализация

Примечание: по умолчанию ISO загружаются с английским языком. Для загрузки и последующей установки системы с русской или иной доступной локализацией на первом экране (выбор источника загрузки) нажмите F2 и выберите нужный язык; переключение по Ctrl-Shift.

В вариантах Cinnamon и LXDE с версии 20150912 появилась экспериментальная поддержка методов ввода для вьетнамского, корейского и китайского языков; добавьте вручную "lang=vi_VN" , "lang=ko_KR" либо "lang=zh_CN" к параметрам загрузки ядра и запустите ibus-setup после запуска настольного окружения.

править] Примечания