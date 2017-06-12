Starterkits

Материал из ALT Linux Wiki

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
м
м
 
Строка 21: Строка 21:
__NOTOC__
__NOTOC__
Небольшие live-сборки с различными графическими окружениями плюс серверная, спасательная и облачная; доступны для свободной загрузки и неограниченного применения на условиях GPL, удобны для подгонки «под себя»; комплект обновляется ежеквартально.
Небольшие live-сборки с различными графическими окружениями плюс серверная, спасательная и облачная; доступны для свободной загрузки и неограниченного применения на условиях GPL, удобны для подгонки «под себя»; комплект обновляется ежеквартально.
-
'''Не является дистрибутивом (в смысле законченным решением и включает минимум приложений.'''
+
'''Сборки не являются дистрибутивами (в смысле законченных решений) и включают минимум приложений (сборки с графическими окружениями).'''
== Стартовые наборы ==
== Стартовые наборы ==

Текущая версия на 16:43, 4 июля 2017

образы
x86_64
до 1,5 Гб 		Download.png ещё >>
описание >>
десктоп сервер разное
cinnamon
enlightenment
gnome3
gnustep
icewm
kde4
kde5
lxde
lxqt
mate
sysv-tde
sysv-xfce
tde
wmaker
xfce 		cloud
ovz-generic
server
server-pve
builder
jeos
rescue
зеркало >>

Gnome-sunny.svg О проекте   Gnome-media-optical.svg Скачать  

Небольшие live-сборки с различными графическими окружениями плюс серверная, спасательная и облачная; доступны для свободной загрузки и неограниченного применения на условиях GPL, удобны для подгонки «под себя»; комплект обновляется ежеквартально. Сборки не являются дистрибутивами (в смысле законченных решений) и включают минимум приложений (сборки с графическими окружениями).

[править] Стартовые наборы

[править] Развёртывание

[править] Ссылки

Starterkits

Starterkits • Starterkits/About • Starterkits/Download • Starterkits/Flavours • Starterkits/Memory • Starterkits/Memory/p7 • Starterkits/beta • Starterkits/builder • Starterkits/gnustep • Starterkits/openstack • Starterkits/p7 • Starterkits/server • Starterkits/server-pve

 
 
Личные инструменты
На других языках