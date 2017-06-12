Starterkits

Небольшие live-сборки с различными графическими окружениями плюс серверная, спасательная и облачная; доступны для свободной загрузки и неограниченного применения на условиях GPL, удобны для подгонки «под себя»; комплект обновляется ежеквартально.

Небольшие live-сборки с различными графическими окружениями плюс серверная, спасательная и облачная; доступны для свободной загрузки и неограниченного применения на условиях GPL, удобны для подгонки «под себя»; комплект обновляется ежеквартально.