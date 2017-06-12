Starterkits
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(Различия между версиями)
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Небольшие live-сборки с различными графическими окружениями плюс серверная, спасательная и облачная; доступны для свободной загрузки и неограниченного применения на условиях GPL, удобны для подгонки «под себя»; комплект обновляется ежеквартально.
Небольшие live-сборки с различными графическими окружениями плюс серверная, спасательная и облачная; доступны для свободной загрузки и неограниченного применения на условиях GPL, удобны для подгонки «под себя»; комплект обновляется ежеквартально.
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== Стартовые наборы ==
== Стартовые наборы ==
Версия 13:27, 4 июля 2017
Небольшие live-сборки с различными графическими окружениями плюс серверная, спасательная и облачная; доступны для свободной загрузки и неограниченного применения на условиях GPL, удобны для подгонки «под себя»; комплект обновляется ежеквартально. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДИСТРИБУТИВОМ И МОЖЕТ РАБОТАТЬ НЕ СТАБИЛЬНО.
Стартовые наборы
- что это такое (назначение, сроки выпуска)
- доступные варианты (обобщённо)
- требования к ресурсам
Развёртывание
- загрузка (подробно; зеркало, изменения, известные проблемы)
- запись (не применяйте к ним UNetbootin, Rufus, UltraISO!)
Ссылки
- официальные дистрибутивы
- регулярные сборки, включая rescue (сизиф)
- обзоры: Федорчук (live, установка)
Категории: Starterkits | Regular | Desktop Environments | LXDE | KDE | Rescue | OpenVZ | KVM | Виртуализация | OpenStack | Решения | LiveCD | Releases/81 | Branches | Admin