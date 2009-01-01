SpecTips

Материал из ALT Linux Wiki

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
м (Разное: +%config)
(Документы: Обновлена ссылка на Maximum RPM)
 
Строка 10: Строка 10:
* [[Policy|ALT policy]]
* [[Policy|ALT policy]]
* [http://www.lexpr.ru/node/11 Русский перевод Red Hat RPM Guide] (актуально)
* [http://www.lexpr.ru/node/11 Русский перевод Red Hat RPM Guide] (актуально)
-
* [http://www.rpm.org/max-rpm-snapshot/p5206.html Maximum RPM] (snapshot), [http://rpm.org/max-rpm/s1-rpm-specref-macros.html макросы]
+
* [http://ftp.rpm.org/max-rpm Maximum RPM] (snapshot), [http://rpm.org/max-rpm/s1-rpm-specref-macros.html макросы]
* [http://fedora.redhat.com/docs/drafts/rpm-guide-en/ Fedora RPM Guide], [http://fedoraproject.org/wiki/Packaging/Guidelines Fedora Packaging Guidelines]
* [http://fedora.redhat.com/docs/drafts/rpm-guide-en/ Fedora RPM Guide], [http://fedoraproject.org/wiki/Packaging/Guidelines Fedora Packaging Guidelines]
* [http://qa.mandriva.com/twiki/bin/view/Main/RpmHowTo Mandriva RPM Howto]
* [http://qa.mandriva.com/twiki/bin/view/Main/RpmHowTo Mandriva RPM Howto]

Текущая версия на 17:43, 29 мая 2017


Содержание

[править] Как писать спеки?

[править] Документы

[править] Взаимодействие

[править] Макросы

[править] Инструменты

[править] Разное

RPM spec

ALT Packaging HOWTO • Add changelog • PatchHowto • RPMFileTrigger • Rpmcs • ServiceMaint • Spec • SpecTips • SpecTips/ClashLinks • SpecTips/Compatibility • SpecTips/FileDirs • SpecTips/KDE3 • SpecTips/ReqProvFilter • SpecTips/Requires • SpecTips/ReturnCodes • SpecTips/ToolChain • SpecTips/autoreconf • SpecTips/l10n • SpecTips/optflags • SpecTips/relative • SpecTips/triggers • TypicalPackagingErrors/InternalMacros • TypicalPackagingErrors/InternalMacros?action=edit • Знакомство со схемой упаковки pam-pkcs11 • Категория:SampleSpecs • Категория:Макрос RPM • Категория:Раздел spec-файла • Реагирует ли сборочница на переименование пакетов • Руководство по написанию changelog • Руководство по написанию changelog/Пример

 
 
Личные инструменты