SpecTips
Материал из ALT Linux Wiki
(Различия между версиями)
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(→Документы: Обновлена ссылка на Maximum RPM)
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* [[Policy|ALT policy]]
* [[Policy|ALT policy]]
* [http://www.lexpr.ru/node/11 Русский перевод Red Hat RPM Guide] (актуально)
* [http://www.lexpr.ru/node/11 Русский перевод Red Hat RPM Guide] (актуально)
|-
* [http://
|+
* [http://.rpm.org/max-rpm Maximum RPM] (snapshot), [http://rpm.org/max-rpm/s1-rpm-specref-macros.html макросы]
* [http://fedora.redhat.com/docs/drafts/rpm-guide-en/ Fedora RPM Guide], [http://fedoraproject.org/wiki/Packaging/Guidelines Fedora Packaging Guidelines]
* [http://fedora.redhat.com/docs/drafts/rpm-guide-en/ Fedora RPM Guide], [http://fedoraproject.org/wiki/Packaging/Guidelines Fedora Packaging Guidelines]
* [http://qa.mandriva.com/twiki/bin/view/Main/RpmHowTo Mandriva RPM Howto]
* [http://qa.mandriva.com/twiki/bin/view/Main/RpmHowTo Mandriva RPM Howto]
Текущая версия на 17:43, 29 мая 2017
Содержание
[править] Как писать спеки?
[править] Документы
- Howto по упаковке пакетов в ALT
- ALT Packaging (html версия)
- ALT policy
- Русский перевод Red Hat RPM Guide (актуально)
- Maximum RPM (snapshot), макросы
- Fedora RPM Guide, Fedora Packaging Guidelines
- Mandriva RPM Howto
- Краткий курс по RPM (старо)
[править] Взаимодействие
[править] Макросы
[править] Инструменты
[править] Разное
- Типичные ошибки при написании spec-файлов
- e.g. использование внутренних макросов RPM (%__macro)
- Рекомендации по размещению файлов в пакетах
- Генерируемые зависимости
- Скрипты и коды возврата
- Фильтрация Provides/Requires
- autoreconf
- Локализация
- Одинаковые симлинки в пакетах
- Perl man3 pages
- TEXTREL
- Пакетные скрипты, в том числе триггеры
- CFLAGS в qmake
- Упаковка %files
- Борьба с TEXTREL
- Борьба с .la
- Выбор версии компилятора/auto*
- Работа со службами
- Массовая пересборка
- Курс на ВМК МГУ
- %config в деталях (англ.)