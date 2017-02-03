Skype

Материал из ALT Linux Wiki

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м (Поддерживаемые ветки ALT Linux и Сизиф (начиная с сентября 2014): ссылка для читающих слово через два)
(Установка Skype for Linux Alpha)
 
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Согласно пункту 4.2 условий использования Skype (EULA), включение приложения в состав дистрибутивов Linux невозможно (хотя и не исключено, что некоторые разработчики дистрибутивов могли заключить какие-то дополнительные соглашения с Mircosoft). Потому, ниже даны рекомендации по самостоятельной установке Skype.
Согласно пункту 4.2 условий использования Skype (EULA), включение приложения в состав дистрибутивов Linux невозможно (хотя и не исключено, что некоторые разработчики дистрибутивов могли заключить какие-то дополнительные соглашения с Mircosoft). Потому, ниже даны рекомендации по самостоятельной установке Skype.
 +
 +
= Skype for Linux Alpha =
 +
 +
{{Attention|C 1 марта 2017 года старая версия Skype 4.3 перестанет подключаться к сети Skype[https://blogs.skype.com/news/2017/02/03/the-skype-you-love-is-getting-better-download-it-for-free-today/]}}
 +
 +
Загрузим новую версию Skype for Linux Alpha в виде пакета RPM по адресу https://www.skype.com/en/download-skype/skype-for-linux/downloading-web/?type=weblinux-rpm (60,6 МБ)
 +
 +
При установке появятся предупреждения:
 +
service: atd: Unrecognized service
 +
error: unknown package manager
 +
error: execution of %post scriptlet from skypeforlinux-1.17.0.1-1 failed, exit status 1
 +
 +
но пакет устанавливается и его можно запустить из меню.
= Установка Skype =
= Установка Skype =

Текущая версия на 05:55, 11 февраля 2017


Содержание

[править] Условия использования Skype

Согласно пункту 4.2 условий использования Skype (EULA), включение приложения в состав дистрибутивов Linux невозможно (хотя и не исключено, что некоторые разработчики дистрибутивов могли заключить какие-то дополнительные соглашения с Mircosoft). Потому, ниже даны рекомендации по самостоятельной установке Skype.

[править] Skype for Linux Alpha

Внимание! C 1 марта 2017 года старая версия Skype 4.3 перестанет подключаться к сети Skype[1]


Загрузим новую версию Skype for Linux Alpha в виде пакета RPM по адресу https://www.skype.com/en/download-skype/skype-for-linux/downloading-web/?type=weblinux-rpm (60,6 МБ)

При установке появятся предупреждения: 

service: atd: Unrecognized service
error: unknown package manager
error: execution of %post scriptlet from skypeforlinux-1.17.0.1-1 failed, exit status 1

но пакет устанавливается и его можно запустить из меню.

[править] Установка Skype

[править] Поддерживаемые ветки ALT Linux и Сизиф (начиная с сентября 2014)

В Сизиф и p6/p7+ с сентября 2014 входит пакет skype-preinstall (i586-skype-preinstall для архитектуры x86_64). Этот пакет предоставляет все нужные зависимости для актуальной версии Skype под OpenSUSE. Поэтому достаточно установить соответствующий RPM с сайта — либо кликом в браузере и последующим вызовом «программы установки RPM» (rpminstall), либо скачать последний релиз с помощью wget и установить его с помощью apt-get: 

# wget --content-disposition http://www.skype.com/go/getskype-linux-beta-suse
 . . .
 . . . 'skype-4.3.0.37-suse.i586.rpm' saved . . .
# apt-get install skype-preinstall skype-4.3.0.37-suse.i586.rpm

[править] Если в репозитории нет skype-preinstall

См. архивную часть этой странички, где описана установка различных версий Skype на предыдущие дистрибутивы/ветки ALT Linux от 4.0 и выше.

[править] Сборка Skype для ALT Linux от Drool

Перепакованный под ALT Linux пакет i586, а также src.rpm и spec-файл можно взять здесь: https://drive.google.com/open?id=0BzkD0wBvh2GaNmFSOUhiZ3p5Rlk

[править] Изолирование

См. соответствующую страничку по вопросам сетевой и локальной изоляции приложения.

[править] Ссылки

ПО, не входящее в репозитории ALTLinux

Adobe Acrobat Reader • Alfabank eToken • Apache OpenOffice • Bifit • CookBook • DOSBox Game Launcher • Double GIS • Google Chrome • GoogleEarth • JavaPlugin • Quartus • Skype • Skype/isolation • TeamViewer • VkAudioSaver

 
ПО уровня предприятия

1C • 1C 7.7 • Api.php • Citrix Client • Citrix XenServer • DB2 • Dr.Web • DraftSight • Dropbox • Enterprise Software • Hyper-V • Lotus Domino • Lotus Notes • Monit • Nuxeo • OracleALS40 • OwnCloud9 • PVE • SAP GUI for Java • SAP R3 • SCOM • Skype • Skype/isolation • ViPNet Coordinator • Viber • VirtualBox • Zimbra • ГОСТ в OpenSSL • КриптоПро • Лисси-Софт • Совместимость программного обеспечения • Установка VMware View Client

 
 
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