Skype
Материал из ALT Linux Wiki
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м (→Поддерживаемые ветки ALT Linux и Сизиф (начиная с сентября 2014): ссылка для читающих слово через два)
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(Установка Skype for Linux Alpha)
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Согласно пункту 4.2 условий использования Skype (EULA), включение приложения в состав дистрибутивов Linux невозможно (хотя и не исключено, что некоторые разработчики дистрибутивов могли заключить какие-то дополнительные соглашения с Mircosoft). Потому, ниже даны рекомендации по самостоятельной установке Skype.
Согласно пункту 4.2 условий использования Skype (EULA), включение приложения в состав дистрибутивов Linux невозможно (хотя и не исключено, что некоторые разработчики дистрибутивов могли заключить какие-то дополнительные соглашения с Mircosoft). Потому, ниже даны рекомендации по самостоятельной установке Skype.
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Текущая версия на 05:55, 11 февраля 2017
Содержание
[править] Условия использования Skype
Согласно пункту 4.2 условий использования Skype (EULA), включение приложения в состав дистрибутивов Linux невозможно (хотя и не исключено, что некоторые разработчики дистрибутивов могли заключить какие-то дополнительные соглашения с Mircosoft). Потому, ниже даны рекомендации по самостоятельной установке Skype.
[править] Skype for Linux Alpha
Загрузим новую версию Skype for Linux Alpha в виде пакета RPM по адресу https://www.skype.com/en/download-skype/skype-for-linux/downloading-web/?type=weblinux-rpm (60,6 МБ)
При установке появятся предупреждения:
service: atd: Unrecognized service error: unknown package manager error: execution of %post scriptlet from skypeforlinux-1.17.0.1-1 failed, exit status 1
но пакет устанавливается и его можно запустить из меню.
[править] Установка Skype
[править] Поддерживаемые ветки ALT Linux и Сизиф (начиная с сентября 2014)
В Сизиф и p6/p7+ с сентября 2014 входит пакет skype-preinstall (i586-skype-preinstall для архитектуры x86_64). Этот пакет предоставляет все нужные зависимости для актуальной версии Skype под OpenSUSE. Поэтому достаточно установить соответствующий RPM с сайта — либо кликом в браузере и последующим вызовом «программы установки RPM» (rpminstall), либо скачать последний релиз с помощью wget и установить его с помощью apt-get:
# wget --content-disposition http://www.skype.com/go/getskype-linux-beta-suse . . . . . . 'skype-4.3.0.37-suse.i586.rpm' saved . . . # apt-get install skype-preinstall skype-4.3.0.37-suse.i586.rpm
[править] Если в репозитории нет skype-preinstall
См. архивную часть этой странички, где описана установка различных версий Skype на предыдущие дистрибутивы/ветки ALT Linux от 4.0 и выше.
[править] Сборка Skype для ALT Linux от Drool
Перепакованный под ALT Linux пакет i586, а также src.rpm и spec-файл можно взять здесь: https://drive.google.com/open?id=0BzkD0wBvh2GaNmFSOUhiZ3p5Rlk
[править] Изолирование
См. соответствующую страничку по вопросам сетевой и локальной изоляции приложения.
[править] Ссылки
- Вебкамера в Skype
- FAQ
- Условия использования Skype (EULA)
- skype + apulse (последний есть в сизифе)
- вкратце: apulse skype (i586) либо i586-apulse skype (x86_64)
- SUSE-шная вики