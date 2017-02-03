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(Различия между версиями)

Версия 15:27, 5 марта 2016 (править) MichaelShigorin м ← Предыдущая правка Текущая версия на 05:55, 11 февраля 2017 (править) (отменить) АндрейЧерепанов Строка 4: Строка 4: Согласно пункту 4.2 условий использования Skype (EULA), включение приложения в состав дистрибутивов Linux невозможно (хотя и не исключено, что некоторые разработчики дистрибутивов могли заключить какие-то дополнительные соглашения с Mircosoft). Потому, ниже даны рекомендации по самостоятельной установке Skype. Согласно пункту 4.2 условий использования Skype (EULA), включение приложения в состав дистрибутивов Linux невозможно (хотя и не исключено, что некоторые разработчики дистрибутивов могли заключить какие-то дополнительные соглашения с Mircosoft). Потому, ниже даны рекомендации по самостоятельной установке Skype. + + = Skype for Linux Alpha = + + {{Attention|C 1 марта 2017 года старая версия Skype 4.3 перестанет подключаться к сети Skype[https://blogs.skype.com/news/2017/02/03/the-skype-you-love-is-getting-better-download-it-for-free-today/]}} + + Загрузим новую версию Skype for Linux Alpha в виде пакета RPM по адресу https://www.skype.com/en/download-skype/skype-for-linux/downloading-web/?type=weblinux-rpm (60,6 МБ) + + При установке появятся предупреждения: + service: atd: Unrecognized service + error: unknown package manager + error: execution of %post scriptlet from skypeforlinux-1.17.0.1-1 failed, exit status 1 + + но пакет устанавливается и его можно запустить из меню. = Установка Skype = = Установка Skype =

Текущая версия на 05:55, 11 февраля 2017





править] Условия использования Skype

Согласно пункту 4.2 условий использования Skype (EULA), включение приложения в состав дистрибутивов Linux невозможно (хотя и не исключено, что некоторые разработчики дистрибутивов могли заключить какие-то дополнительные соглашения с Mircosoft). Потому, ниже даны рекомендации по самостоятельной установке Skype.

править] Skype for Linux Alpha

Внимание! C 1 марта 2017 года старая версия Skype 4.3 перестанет подключаться к сети Skype C 1 марта 2017 года старая версия Skype 4.3 перестанет подключаться к сети Skype [1]



Загрузим новую версию Skype for Linux Alpha в виде пакета RPM по адресу https://www.skype.com/en/download-skype/skype-for-linux/downloading-web/?type=weblinux-rpm (60,6 МБ)

При установке появятся предупреждения:

service: atd: Unrecognized service error: unknown package manager error: execution of %post scriptlet from skypeforlinux-1.17.0.1-1 failed, exit status 1

но пакет устанавливается и его можно запустить из меню.

править] Установка Skype

править] Поддерживаемые ветки ALT Linux и Сизиф (начиная с сентября 2014)

В Сизиф и p6/p7+ с сентября 2014 входит пакет skype-preinstall (i586-skype-preinstall для архитектуры x86_64). Этот пакет предоставляет все нужные зависимости для актуальной версии Skype под OpenSUSE. Поэтому достаточно установить соответствующий RPM с сайта — либо кликом в браузере и последующим вызовом «программы установки RPM» (rpminstall), либо скачать последний релиз с помощью wget и установить его с помощью apt-get:

# wget --content-disposition http://www.skype.com/go/getskype-linux-beta-suse . . . . . . 'skype-4.3.0.37-suse.i586.rpm' saved . . . # apt-get install skype-preinstall skype-4.3.0.37-suse.i586.rpm

править] Если в репозитории нет skype-preinstall

См. архивную часть этой странички, где описана установка различных версий Skype на предыдущие дистрибутивы/ветки ALT Linux от 4.0 и выше.

править] Сборка Skype для ALT Linux от Drool

Перепакованный под ALT Linux пакет i586, а также src.rpm и spec-файл можно взять здесь: https://drive.google.com/open?id=0BzkD0wBvh2GaNmFSOUhiZ3p5Rlk

править] Изолирование

См. соответствующую страничку по вопросам сетевой и локальной изоляции приложения.