Sisyphus changes

Если {{pkg|openvpn}} после обновления до 2.3.6 перестал поднимать туннели из-под {{pkg|etcnet}}, проверьте логи на предмет <tt>'/var/lib/openvpn//tmp/.private/root': No such file or directory</tt> и добавьте в {{path|/etc/net/ifaces/*/ovpnoptions}} строчку <tt>tmp-dir /tmp</tt> для задействования {{path|/var/lib/openvpn/tmp}} (более не требуется с {{pkg|etcnet}} >= 0.9.10-alt18).

