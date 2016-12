Sisyphus changes

Материал из ALT Linux Wiki

Данная статья периодически обновляется.

Замечания об обновлении Sisyphus

Здесь собираются важные замечания, связанные с обновлением системы из Sisyphus; обновления по безопасности отмечаются на этой страничке.

Пожалуйста, если вносите предупреждения заранее, то потом либо убирайте их, либо конкретизируйте проблему. Извещения «месяц назад надо было бояться» бесполезны.

Старые по меркам Сизифа замечания накапливаются в архиве.

Рекомендации

2016

Декабрь

"Пока не обновляйтесь на новый Сизиф: apt сломался из-за линковки со старым liblua, в то время как librpm слинковался с новым." (#32931) --> рецепт исправления с apt-0.5.15lorg2-alt56

RPM обновлён до 4.13 (rpm-build это пока не касается); обновление rpm и apt рекомендуется делать с помощью apt-get dist-upgrade[1], при этом apt-shell, synaptic, aptitude могут упасть с руганью.

Октябрь

MATE оказался частично обновлён до 1.16 (07.10.2016), просьба дождаться завершения обновления (11.10.2016: похоже, уже в достаточной мере добралось).

Июнь

В Сизиф попал недостаточно протестированный alterator-fbi 5.32-alt1.1, это будет исправлено сегодня, но из сегодняшнего Сизифа его обновлять не рекомендуется. (23.06.2016)

Февраль

Если при попытке монтирования NFS получаете mount.nfs: Protocol not supported -- добавьте в опции монтирования v3 , умолчание сменилось на NFSv4.

Если молча перестали писаться логи посредством rsyslog-а (после его обновления) - возможно нужно доустановить rsyslog-classic. См. тикет.

Январь

ВАЖНО: в openssh-clients-7.1p1-alt1 по умолчанию выключена поддержка ключей типа ssh-dss (DSA); рекомендуется отказаться от их использования в пользу[2] ED25519, больших RSA (от 2048 бит) либо ECDSA, а при необходимости[3] добавить в соответствующие Host-записи ~/.ssh/config разрешение на их использование:

PubkeyAcceptedKeyTypes +ssh-dss,ssh-dss-cert-v01@openssh.com

Могут возникнуть проблемы при работе с устаревшими реализациями SSH в оборудовании вроде Cisco, при этом следует изучить лог подключения ssh -v и дописать для нужного хоста или группы хостов разрешение:

KexAlgorithms +diffie-hellman-group1-sha1

Также в этой сборке учтена уязвимость UseRoaming.

2015

Декабрь

В ntp-4.2.8-alt3 из-за коллизии при установке пропадает /var/lib/ntpd/etc/services, рекомендуется apt-get reinstall ntpd либо update_chrooted conf && service ntpd restart; исправлено в 4.2.8-alt4.

Октябрь

OTRS 5.0.1 может потребовать вмешательства при обновлении с 4.0.13.

В nvidia_glx_common-352.55-alt155 добавлен скрипт nvidia-clean-driver, удаляющий ненужные пакеты nvidia_glx_*.

Сентябрь

При обновлении mariadb с 5.5.34 до 10.0.21 следует обратить внимание на то, что сборка переведена в чрут аналогично MySQL-server; может понадобиться удаление /etc/my.cnf.d/server.cnf, т.к. рабочим конфигом является /var/lib/mysql/my.cnf (см. тж. вывод /usr/bin/my_print_defaults mysqld).

Февраль

Пользователям xfce4-session и xfce4-power-manager без systemd стоит обратить внимание на анонс майнтейнера и, возможно, подстроить polkit.

Для kernel-image-un-def пока не собирается модуль nvidia, пользователям соответствующих видеокарт рекомендуется обождать или на 3.18.7, или на std-def. 346.47 для 3.19.3 собрано

Если после обновления nfs-utils до 1.3.2 при попытке монтирования NFS получается mount.nfs: an incorrect mount option was specified — обратите внимание на рекомендации майнтейнера. NB: в случае использования systemd в нагрузку можно получить ещё и #30708.

Январь

Если openvpn после обновления до 2.3.6 перестал поднимать туннели из-под etcnet, проверьте логи на предмет '/var/lib/openvpn//tmp/.private/root': No such file or directory и добавьте в /etc/net/ifaces/*/ovpnoptions строчку tmp-dir /tmp для задействования /var/lib/openvpn/tmp (более не требуется с etcnet >= 0.9.10-alt18).

2014

Ноябрь

ImageMagick (convert и т.д.) могут процессорозависимо падать вследствие altbug #30442 (после исправления предыдущей аналогичной altbug #30431).

Сентябрь

Если apt-0.5.15lorg2-alt46.1 сделал segmentation fault — зачистите кэш: rm -f /var/cache/apt/*.bin

Август

Рекомендации ПЕРЕД обновлением akonadi до >= 1.12.90.

Июнь

Стоит воздержаться от обновления до systemd-214-alt1 (по состоянию на отправленный сегодня -alt6 всё так же возможны проблемы с NetworkManager и запуском графической сессии).

Поскольку mksquashfs из squashfs-tools-4.3-alt1 требует смонтированного /proc, без обновления mkimage до 0.2.15+ можно узреть FATAL ERROR:Mksquashfs requires more physical memory than is available! ; также возможны сбои при сборке крупных i586-образов на x86_64; см. altbug #30103; исправлено в 4.3-alt2.

Апрель

Если после обновления LibreOffice4 начались зависания на старте, удалите пока LibreOffice4-kde, см. тж. altbug #30042 (исправлено в 4.2-alt1.M70P.2).

Март

Akonadi 1.12 иногда портит базу, перед обновлением до этой версии рекомендуется остановить его при помощи akonadictl stop (либо сделать резервную копию из akonaditray).

Если вдруг при обновленьи отвалился realtek, Вы проверьте, нет ли в корне /etc/modprobe.d/blacklist-r8168.conf. И если есть -- удалите пакет r8168-blacklist вместе с kernel-modules-r8168-*.

systemd-210 сломал i586-системы при помощи переполнения queue file в /run вследствие чрезмерного внимания к netlink после добавления networkd. Вариант объезда, либо обновите make-initrd до 0.8.8-alt1+ и перегенерируйте initrd.

