SerialLogin

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(Удаленное подключение к Serial Console через IPMI)
м (Удаленное подключение к Serial Console через IPMI: викифицировал чуток)
 
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== Удаленное подключение к Serial Console через IPMI ==
== Удаленное подключение к Serial Console через IPMI ==
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Для удаленного подключения к Serial Console через IPMI настроить управление сервером через IPMI.<br>
+
Для удаленного подключения к Serial Console через [[IPMI]] потребуется настроить управление сервером в BIOS или при помощи [[ipmitool]]; для подключения используется следующая команда:
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Для подключения используется следующая команда:
+
<pre>$ ipmitool -I lanplus -U admin -f /home/admin/.ipmi_password' -H 10.32.4.178 sol activate</pre>
<pre>$ ipmitool -I lanplus -U admin -f /home/admin/.ipmi_password' -H 10.32.4.178 sol activate</pre>

Текущая версия на 12:11, 16 мая 2017

Как настроить вход на машину через последовательный порт (Serial Login)

Для чего может понадобиться вход на Linux-машину через последовательный порт? Да мало ли для чего — например, если других способов связи нет, или для подключения к «безголовой» машине, конфигурация сети которой в общем случае неизвестна. В общем, бывает нужно.

Напомню, что последовательные порты в Linux именуются в виде файлов /dev/ttyS* (на месте звёздочки может быть любой номер порта, начиная с нуля). Иногда, если используются адаптеры COM2USB, порты могут именоваться /dev/ttyUSB* (тоже начиная с нуля).

Задача состоит из 4-х этапов, каждый из которых может быть необязательным, в зависимости от конечной цели.

  1. Настройка редиректа в BIOS. У десктопных материнских плат, как правило, отсутствует. Позволяет видеть процесс загрузки BIOS и управлять им.
  2. Настройка редиректа у загрузчика. Позволяет видеть сообщения загрузчика и управлять им.
  3. Настройка редиректа у ядра. Позволяет видеть сообщения ядра в процессе загрузки (включая kernel panic).
  4. Настройка getty. Позволяет получить доступ к загруженной ОС.

На всех этапах следует выбирать одинаковую скорость порта.

Содержание

[править] Настройка BIOS

Как выше было написано, это есть не в каждом BIOS. Практически всегда встречается в BIOS серверных материнских плат Intel. Следует найти соответствующий раздел и настроить.

[править] Настройка загрузчика

Может случиться так, что до входа в систему дело не дойдёт из-за неправильно настроенной загрузки. Существует способ взаимодействовать с загрузчиком по последовательному порту.

[править] GRUB

...при этом во время загрузки GRUB 30 секунд будет выводить и на VGA-консоль и в последовательный порт сообщение "press any key". Откуда поступит первое нажатие клавиши, та консоль и будет считаться рабочей. Туда выведется стандартное меню GRUB, в котором обычно можно выбрать ядро или отредактировать параметры, передаваемые ядру.

[править] GRUB2

В файл /etc/sysconfig/grub2 нужно записать: 

GRUB_TERMINAL_OUTPUT='serial console'
GRUB_TERMINAL_INPUT='serial console'
GRUB_SERIAL_COMMAND='serial --unit=0 --speed=115200'
GRUB_TIMEOUT=30

и далее выполнить update-grub (если этого скрипта ещё не было, то grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg).

[править] GRUB1

В файл /boot/grub/menu.lst нужно записать: 

serial --unit=0 --speed=115200 --word=8 --parity=no --stop=1
terminal --timeout=30 console serial

[править] LILO

В общие параметры загрузчика следует добавить 

serial=0,115200n8

0 - номер порта com1, 1 - номер порта com2. К сожалению, это переключит весь ввод/вывод на RS-232, на мониторе сообщения загрузчика отображаться не будут. USB-serial с Lilo использовать невозможно.

[править] SYSLINUX

В общую часть syslinux.cfg (isolinux.cfg, extlinux.cfg -- по надобности) добавляем: 

serial 0 115200

[править] Настройка ядра

Загрузчик не влияет на то, как будет выводить сообщения ядро. Для него существует отдельный параметр console, который может иметь различное содержание в зависимости от конкретной ситуации. Добавляется в соответствии с используемым загрузчиком (само значение параметра console зависит, разумеется, не от загрузчика, а от ядра и железа).

[править] GRUB2

Пример изменения /etc/sysconfig/grub2 (без splash!): 

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT='console=ttyS0,115200n8 panic=60'

[править] GRUB1

Пример записи в /boot/grub/menu.lst с подсказками от Сергея Власова: 

title ALTLinux Sisyphus
        root (hd0,0)
        kernel /vmlinuz-smp ro root=/dev/hda2 console=uart,io,0x3f8,115200n8 fastboot
        initrd /initrd-smp.img

[править] LILO

Пример записи в /etc/lilo.conf: 

image="/boot/vmlinuz-2.6.32-ovz-el-alt145"
        initrd="/boot/initrd-2.6.32-ovz-el-alt145.img"
        label="2.6.32-ovz-el-alt145"
        addappend=" console=ttyS0,115200"
        root="UUID=c0de2323-72f0-4d8a-bcd0-6bc4815dfac1"
        read-only
        optional

[править] настройка getty

[править] Установка

Годятся mgetty и agetty. Ставятся из соответствующих пакетов. Для настройки входа вам нужно установить одну из этих утилит. Сделайте это обычным методом (apt-get, aptitude, synaptic).

[править] /etc/inittab

Нужно поправить файл /etc/inittab, указать init-у запускать mgetty на нужных портах. Формат файла довольно прост и хорошо комментирован (в частности, есть пример и для mgetty). Подробности можно уточнить в inittab(5).

Например, это может выглядеть так (mgetty): 

~ # grep -iE '^[^#].*mgetty' /etc/inittab
T3:23:respawn:/sbin/mgetty -r -s 115200 -x 0 ttyS0
T4:23:respawn:/sbin/mgetty -r -s 115200 -x 0 ttyS1

Эти параметры (с которыми init запустит mgetty для первых двух последовательных портов) означают, что на портах /dev/ttyS[01] (mgetty сам умеет добавлять /dev/) ожидаются прямые (-r, то есть, с других компьютеров/терминалов, в противоположность модемным) соединения со скоростью 115200 бит/с (-s) и с уровнем отладочной информации равным нулю (-x). Изменения вступят в силу лишь после прочтения файла init-ом (в результате команды telinit q от суперпользователя или перезагрузки машины).

Дополнительную краткую информацию по вызову mgetty можно почерпнуть из mgetty(8).

agetty настраивается аналогично, но командная строка отличается: 

T0:23:respawn:/sbin/agetty -L ttyS0 115200 vt100

[править] /etc/mgetty+sendfax/mgetty.config

Это необязательный шаг. Всё поведение mgetty контролируется ключами командной строки, однако если вы захотите задать параметры в отдельном файле (и перенести туда все специфичные для портов параметры), то для этого есть файл /etc/mgetty+sendfax/mgetty.config. Здесь вы можете задать как параметры, общие для всех портов, так и индивидуальные параметры линий. Подробности (а так же множество другой информации по последовательному входу) можно уточнить в полном руководстве — info mgetty.

[править] Проверка

Для проверки надо присоединить к только что настроенному порту кабель (COM2USB или DB-9 «мама-мама», для соединения с другим компьютером, либо другие кабеля, для другого оборудования), запустить терминальную программу (cu, minicom, cutecom), указать ей параметры соединения — порт (на машине откуда соединяемся) и скорость (указанную при запуске mgetty) и дать команду на соединение. В случае успеха на экран ничего не выводится — надо попробовать нажать несколько буквенно-цифовых (не функциональных) клавиш, чтобы mgetty распознал, что его зовут. Если всё хорошо — mgetty откликнется приглашением login:. Можно вводить имя пользователя и пароль, как обычно. Заметьте, что по умолчанию ALT Linux не пускает пользователя root через последовательные порты. Вы можете это изменить, поправив файл /etc/securetty.

[править] Systemd

Всё вышеизложенное касается настройки для классического SySV-init. В случае использования systemd достаточно дать от суперпользователя команду ln -s /lib/systemd/system/serial-getty@.service /etc/systemd/system/getty.target.wants/serial-getty@ttyS0.service (Команда systemctl enable getty@ttyS0 по умолчанию не действует, т.к. нет отдельного service-файла). Аналогично для других консолей. Это запустит agetty, требуемый systemd, при загрузке. Заметьте, что файл /etc/securetty действует и тут. Параметры запуска getty можно посмотреть в /lib/systemd/system/getty@.service.

Дополнительное чтение.

[править] Удаленное подключение к Serial Console через IPMI

Для удаленного подключения к Serial Console через IPMI потребуется настроить управление сервером в BIOS или при помощи ipmitool; для подключения используется следующая команда: 

$ ipmitool -I lanplus -U admin -f /home/admin/.ipmi_password' -H 10.32.4.178 sol activate

[править] Ссылки

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