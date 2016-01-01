SampleSpecs
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м (уточнения про Group: и переводы)
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Иногда бывает полезно определить макрос в случае, если он ещё не определён (например, для более старого сборочного окружения). На примере <tt>%_desktopdir</tt>:
Иногда бывает полезно определить макрос в случае, если он ещё не определён (например, для более старого сборочного окружения). На примере <tt>%_desktopdir</tt>:
<pre>%{?!_desktopdir:%define _desktopdir %_datadir/applications}</pre>
<pre>%{?!_desktopdir:%define _desktopdir %_datadir/applications}</pre>
|-
(другим вариантом в случае старого сборочного окружения является добавление [[BuildPreReq|BuildPreReq]]: rpm-build-compat, который автоматически добавляется при портировании спеков с помощью
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(другим вариантом в случае старого сборочного окружения является добавление [[BuildPreReq|BuildPreReq]]: rpm-build-compat, который автоматически добавляется при портировании спеков с помощью )
{{Category navigation|title=SampleSpecs|category=SampleSpecs|sortkey=*}}
{{Category navigation|title=SampleSpecs|category=SampleSpecs|sortkey=*}}
Текущая версия на 16:13, 20 декабря 2016
Предлагаем вашему вниманию примеры спек-файлов для некоторых типичных пакетов RPM. Если не знаете, с чего начать упаковку пакета — попробуйте взять образец отсюда. Также полезно посмотреть готовые спеки для пакетов в packages.altlinux.org (вкладка «Спек» похожего пакета).
Обратите внимание на то, что метаданные заполняются в ASCII, пример переводов см. здесь; значение Group: — одна из строк файла /usr/lib/rpm/GROUPS.
[править] Примеры spec-файлов
- пустой спек
- программа (на autotools)
- программа (на cmake)
- библиотека
- модуль ядра
- kernel-source для модуля ядра
- java библиотека
- Пакет Java, который собирается Maven
- плагин для Vim
- модуль для Python
- модуль для PEAR
- модуль для Ruby
- библиотека для GNOME
- программа для GNOME
- модуль для Apache2
Для получения готового спека модуля perl рекомендуется использовать программу cpan2rpm из одноимённого пакета, которой указывается название модуля perl, и она формирует готовый спек, со всеми зависимостями. Не забывайте проверять description и включить страницы man и файлы README и Changelog, если они имеются, в секцию %files.
Для получения готового спека модуля pear можно использовать команду pear make-rpm-spec название_пакета.
Что еще: перловый/питоновый/php модуль/pam модуль/сервис, KDE-шная прога со специфичными хаками
[править] Примеры фрагментов spec-файлов
[править] условное переопределение макросов
(куда бы это воткнуть? пока лучше не придумал)
Иногда бывает полезно определить макрос в случае, если он ещё не определён (например, для более старого сборочного окружения). На примере %_desktopdir:
%{?!_desktopdir:%define _desktopdir %_datadir/applications}
(другим вариантом в случае старого сборочного окружения является добавление BuildPreReq: rpm-build-compat, который автоматически добавляется при портировании спеков с помощью rpmbp из etersoft-build-utils)