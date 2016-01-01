SampleSpecs

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Текущая версия на 16:13, 20 декабря 2016

Предлагаем вашему вниманию примеры спек-файлов для некоторых типичных пакетов RPM. Если не знаете, с чего начать упаковку пакета — попробуйте взять образец отсюда. Также полезно посмотреть готовые спеки для пакетов в packages.altlinux.org (вкладка «Спек» похожего пакета).

Обратите внимание на то, что метаданные заполняются в ASCII, пример переводов см. здесь; значение Group: — одна из строк файла /usr/lib/rpm/GROUPS.

править] Примеры spec-файлов

Для получения готового спека модуля perl рекомендуется использовать программу cpan2rpm из одноимённого пакета, которой указывается название модуля perl, и она формирует готовый спек, со всеми зависимостями. Не забывайте проверять description и включить страницы man и файлы README и Changelog, если они имеются, в секцию %files.

Для получения готового спека модуля pear можно использовать команду pear make-rpm-spec название_пакета .

Что еще: перловый/питоновый/php модуль/pam модуль/сервис, KDE-шная прога со специфичными хаками

править] Примеры фрагментов spec-файлов

править] условное переопределение макросов

(куда бы это воткнуть? пока лучше не придумал)

Иногда бывает полезно определить макрос в случае, если он ещё не определён (например, для более старого сборочного окружения). На примере %_desktopdir :

%{?!_desktopdir:%define _desktopdir %_datadir/applications}

(другим вариантом в случае старого сборочного окружения является добавление BuildPreReq: rpm-build-compat, который автоматически добавляется при портировании спеков с помощью rpmbp из etersoft-build-utils)



