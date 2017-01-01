Samba Cluster

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Текущая версия на 16:07, 11 апреля 2017

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править] Описание

В этой статье рассмотрим обеспечение высокой доступности сервиса Samba. Для обеспечения высокой доступности мы будет использовать общее хранилище, которое будет доступно одновременно всем серверам в кластере. Для синхронизации доступа серверов к общему хранилищу используется DLM (распределенный менеджер блокировок). В качестве кластерной файловой системы будем использовать GFS2, но она не работает напрямую с блочными устройствами, поэтому нам придется использовать кластерную реализацию LVM. Для механизма блокировок Samba использует TBD (trivial data base), нам понадобится его кластерная реализация CTDB. CTDB будет управлять переносом IP-адреса и запуском сервиса Samba. Pacemaker будет управлять следующими ресурсами: DLM, CLVM, GFS2, CTDB.

править] Тестовая конфигурация

Рассмотрим следующую конфигурацию:



samba01 - первый узел кластера (IP 192.168.135.221/24 ens18)

samba02 - второй узел кластера (IP 192.168.135.223/24 ens18)

192.168.135.251 - виртуальный IP по которому будет отвечать один из узлов

На каждом узле доступно общее блочное устройство /dev/sdb, настроен hostname и в файле /etc/hosts прописано соответствие адреса имени. Так же настроен взаимный беспарольный root-доступ для первоначальной инициализации кластера.

править] Установка и настройка Pacemaker

Установим необходимые пакеты на всех узлах:

# apt-get install pacemaker

Для управления кластером будем использовать утилиту crmsh:

# apt-get install crmsh python-module-yaml

На одном из узлов инициализируем кластер:

# crm cluster init nodes=samba01,samba02