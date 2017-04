$ testparm Load smb config files from /etc/samba/smb.conf rlimit_max: increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows limit (16384) Processing section "[homes]" Processing section "[printers]" Loaded services file OK. Server role: ROLE_DOMAIN_MEMBER Press enter to see a dump of your service definitions # Global parameters [global] realm = DOM.LOC server string = Samba Server Version %v workgroup = DOM log file = /var/log/samba/log.%m max log size = 50 kerberos method = system keytab security = ADS idmap config * : backend = tdb cups options = raw [homes] comment = Home Directories browseable = No read only = No [printers] comment = All Printers path = /var/spool/samba browseable = No printable = Yes