{ SOGoProfileURL = "postgresql://sogo@/sogo/sogo_user_profile" ; OCSFolderInfoURL = "postgresql://sogo@/sogo/sogo_folder_info" ; OCSSessionsFolderURL = "postgresql://sogo@/sogo/sogo_sessions_folder" ; OCSEMailAlarmsFolderURL = "postgresql://sogo@/sogo/sogo_alarms_folder" ; SOGoEnableEMailAlarms = YES; SOGoDraftsFolderName = Drafts; SOGoSentFolderName = Sent; SOGoTrashFolderName = Trash; SOGoIMAPServer = "imaps://localhost:993" ; SOGoMailingMechanism = sendmail; SOGoForceExternalLoginWithEmail = NO; NGImap4ConnectionStringSeparator = "/" ; SOGoUserSources = ( { id = sambaLogin; displayName = "SambaLogin" ; canAuthenticate = YES; type = ldap; CNFieldName = cn; IDFieldName = cn; UIDFieldName = sAMAccountName; hostname = "ldaps://127.0.0.1" ; baseDN = "CN=Users,DC=test,DC=alt" ; bindDN = "CN=sogo,CN=Users,DC=test,DC=alt" ; bindPassword = "Pa$$word" ; bindFields = ( sAMAccountName ) ; } , { id = sambaShared; displayName = "Shared Addressbook" ; canAuthenticate = NO; isAddressBook = YES; type = ldap; CNFieldName = cn; IDFieldName = mail; UIDFieldName = mail; hostname = "ldaps://127.0.0.1" ; baseDN = "CN=Users,DC=test,DC=alt" ; bindDN = "CN=sogo,CN=Users,DC=test,DC=alt" ; bindPassword = "Pa$$word" ; filter = "((NOT isCriticalSystemObject='TRUE') AND (mail='*') AND (NOT objectClass=contact))" ; } , { id = sambaContacts; displayName = "Shared Contacts" ; canAuthenticate = NO; isAddressBook = YES; type = ldap; CNFieldName = cn; IDFieldName = mail; UIDFieldName = mail; hostname = "ldaps://127.0.0.1" ; baseDN = "CN=Users,DC=test,DC=alt" ; bindDN = "CN=sogo,CN=Users,DC=test,DC=alt" ; bindPassword = "Pa$$word" ; filter = "((((objectClass=person) AND (objectClass=contact) AND ((uidNumber>=2000) OR (mail='*'))) AND (NOT isCriticalSystemObject='TRUE') AND (NOT showInAdvancedViewOnly='TRUE') AND (NOT uid=Guest)) OR (((objectClass=group) AND (gidNumber>=2000)) AND (NOT isCriticalSystemObject='TRUE') AND (NOT showInAdvancedViewOnly='TRUE')))" ; mapping = { displayname = ( "cn" ) ; } ; } ) ; SOGoSieveScriptsEnabled = NO; SOGoLanguage = Russian; SOGoTimeZone = Europe / Moscow; SOGoFirstDayOfWeek = 1 ; }