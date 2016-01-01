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Версия 14:57, 21 декабря 2016 (править) Корнеечев Евгений ← Предыдущая правка Версия 19:25, 21 декабря 2016 (править) (отменить) Корнеечев Евгений Следующая правка → Строка 1: Строка 1: - Здесь скоро будет инструкция - - <!-- Дистрибутив SAP GUI for Linux предоставляется только в виде Java приложения. Дистрибутив SAP GUI for Linux предоставляется только в виде Java приложения. - Одним из требований является наличие в установленной java поддержки JavaFX - Инструкция по установке: - - скачайте три пакета по ссылке - https://yadi.sk/d/Qq_3NjLkuDYHL (Также там есть плагин для Firefox) - - установите их: - su- - cd /path/to/rpms - apt-get install java-1.8.0-oracle-1.8.0.101-alt1.x86_64.rpm java-1.8.0-oracle-headless-1.8.0.101-alt1.x86_64.rpm fonts-ttf-java-1.8.0-oracle-1.8.0.101-alt1.noarch.rpm - - после этого распакуйте архив с дистрибутивом программы ( желательно переименовать полученную папку в более короткое название ) + Одним из требований является наличие в установленной java поддержки JavaFX. Для этого необходимо установить Oracle JDK, следующие пакеты: - - далее установка самого клиента (из-под локального пользователя): + java - 1.8.0-oracle-* - cd < имя папки >/PRES2/GUI/JAVA + java-1.8.0-oracle-headless-* - java -jar PlatinGUI740Linux_7.JAR install + fonts-ttf-java-1.8.0-oracle-* - - в открывшемся окне далее-далее ( при необходимости можете поменять пути ) + - - после установки в "Пуск" - "Все приложения" - "Офис" появится ярлык запуска - "SAP GUI 7.40 rev 7" + Их можно либо собрать по [https://www.altlinux.org/Java/OracleSDK этой инструкции], или скачать уже собранные - [https://yadi.sk/d/Qq_3NjLkuDYHL отсюда] (также там есть плагин для Mozilla Firefox) - - запустите его + + ===Инструкция по установке SAP GUI for Java:=== + + 1. Установите необходимые java-пакеты: + cd /path/to/rpms + apt-get install java-1.8.0-oracle-* java-1.8.0-oracle-headless-* fonts-ttf-java-1.8.0-oracle-* + + 2. После этого скачайте распакуйте архив с дистрибутивом программы ( доступен только по логину/паролю на сайте SAP ) . + + 3. Далее установка самого клиента (из-под локального пользователя): + cd < path_to_distr >/PRES2/GUI/JAVA + java -jar PlatinGUI740Linux_7.JAR install # имя jar - файла может и не совпадать + + 4. В открывшемся окне далее-далее ( по умолчанию устанавливается в ~/SAPClients ) + + 5. После установки в "Пуск" - "Все приложения" - "Офис" появится ярлык запуска - "SAP GUI 7.40 rev 7" . + + Либо в директории с программой исполняемый файл ~/SAPClients/SAPGUI7.40rev7/bin/'''guilogon''' - -- > + 6. Быстрый вариант настройки соединения: + * Нажимаем в программе Файл -> Новое соединение + * В открывшемся окне переходим на вкладку "Расширенно" + * Ставим чекбокс "Экспертный режим" + * Вводим адрес и порт сервера в формате ''conn=/H/<адрес сервера>/S/<порт>''. Например: + conn=/H/appserver.acme.com/S/3200 + * После сохранения в главном окне появится созданное соединение, останется только подключиться к нему. + -- -- + TODO: настройка в обычном режиме через GUI {{Category navigation|title=ПО уровня предприятия|category=Enterprise Software|sortkey={{SUBPAGENAME}}}} {{Category navigation|title=ПО уровня предприятия|category=Enterprise Software|sortkey={{SUBPAGENAME}}}} [[Категория:HOWTO]] [[Категория:HOWTO]]

Версия 19:25, 21 декабря 2016

Дистрибутив SAP GUI for Linux предоставляется только в виде Java приложения.

Одним из требований является наличие в установленной java поддержки JavaFX. Для этого необходимо установить Oracle JDK, следующие пакеты:

java-1.8.0-oracle-* java-1.8.0-oracle-headless-* fonts-ttf-java-1.8.0-oracle-*

Их можно либо собрать по этой инструкции, или скачать уже собранные - отсюда (также там есть плагин для Mozilla Firefox)

Инструкция по установке SAP GUI for Java:

1. Установите необходимые java-пакеты:

cd /path/to/rpms apt-get install java-1.8.0-oracle-* java-1.8.0-oracle-headless-* fonts-ttf-java-1.8.0-oracle-*

2. После этого скачайте распакуйте архив с дистрибутивом программы (доступен только по логину/паролю на сайте SAP).

3. Далее установка самого клиента (из-под локального пользователя):

cd <path_to_distr>/PRES2/GUI/JAVA java -jar PlatinGUI740Linux_7.JAR install # имя jar-файла может и не совпадать

4. В открывшемся окне далее-далее (по умолчанию устанавливается в ~/SAPClients)

5. После установки в "Пуск" - "Все приложения" - "Офис" появится ярлык запуска - "SAP GUI 7.40 rev 7".

Либо в директории с программой исполняемый файл ~/SAPClients/SAPGUI7.40rev7/bin/guilogon

6. Быстрый вариант настройки соединения:

Нажимаем в программе Файл -> Новое соединение

В открывшемся окне переходим на вкладку "Расширенно"

Ставим чекбокс "Экспертный режим"

Вводим адрес и порт сервера в формате conn=/H/<адрес сервера>/S/<порт>. Например:

conn=/H/appserver.acme.com/S/3200

После сохранения в главном окне появится созданное соединение, останется только подключиться к нему.

TODO: настройка в обычном режиме через GUI