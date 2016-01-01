SAP GUI for Java

Материал из ALT Linux Wiki

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Здесь скоро будет инструкция
 
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Дистрибутив SAP GUI for Linux предоставляется только в виде Java приложения.
Дистрибутив SAP GUI for Linux предоставляется только в виде Java приложения.
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Одним из требований является наличие в установленной java поддержки JavaFX
 
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Инструкция по установке:
 
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- скачайте три пакета по ссылке - https://yadi.sk/d/Qq_3NjLkuDYHL (Также там есть плагин для Firefox)
 
-
- установите их:
 
-
su-
 
-
cd /path/to/rpms
 
-
apt-get install java-1.8.0-oracle-1.8.0.101-alt1.x86_64.rpm java-1.8.0-oracle-headless-1.8.0.101-alt1.x86_64.rpm fonts-ttf-java-1.8.0-oracle-1.8.0.101-alt1.noarch.rpm
 
-
- после этого распакуйте архив с дистрибутивом программы (желательно переименовать полученную папку в более короткое название)
+
Одним из требований является наличие в установленной java поддержки JavaFX. Для этого необходимо установить Oracle JDK, следующие пакеты:
-
- далее установка самого клиента (из-под локального пользователя):
+
java-1.8.0-oracle-*
-
cd <имя папки>/PRES2/GUI/JAVA
+
java-1.8.0-oracle-headless-*
-
java -jar PlatinGUI740Linux_7.JAR install
+
fonts-ttf-java-1.8.0-oracle-*
-
- в открывшемся окне далее-далее (при необходимости можете поменять пути)
+
 
-
- после установки в "Пуск" - "Все приложения" - "Офис" появится ярлык запуска - "SAP GUI 7.40 rev 7"
+
Их можно либо собрать по [https://www.altlinux.org/Java/OracleSDK этой инструкции], или скачать уже собранные - [https://yadi.sk/d/Qq_3NjLkuDYHL отсюда] (также там есть плагин для Mozilla Firefox)
-
- запустите его
+
 
 +
===Инструкция по установке SAP GUI for Java:===
 +
 
 +
1. Установите необходимые java-пакеты:
 +
cd /path/to/rpms
 +
apt-get install java-1.8.0-oracle-* java-1.8.0-oracle-headless-* fonts-ttf-java-1.8.0-oracle-*
 +
 
 +
2. После этого скачайте распакуйте архив с дистрибутивом программы (доступен только по логину/паролю на сайте SAP).
 +
 
 +
3. Далее установка самого клиента (из-под локального пользователя):
 +
cd <path_to_distr>/PRES2/GUI/JAVA
 +
java -jar PlatinGUI740Linux_7.JAR install # имя jar-файла может и не совпадать
 +
 
 +
4. В открывшемся окне далее-далее (по умолчанию устанавливается в ~/SAPClients)
 +
 
 +
5. После установки в "Пуск" - "Все приложения" - "Офис" появится ярлык запуска - "SAP GUI 7.40 rev 7".
 +
 
 +
Либо в директории с программой исполняемый файл ~/SAPClients/SAPGUI7.40rev7/bin/'''guilogon'''
-
  -->
+
6. Быстрый вариант настройки соединения:
 +
* Нажимаем в программе Файл -> Новое соединение
 +
* В открывшемся окне переходим на вкладку "Расширенно"
 +
* Ставим чекбокс "Экспертный режим"
 +
* Вводим адрес и порт сервера в формате ''conn=/H/<адрес сервера>/S/<порт>''. Например:
 +
  conn=/H/appserver.acme.com/S/3200
 +
* После сохранения в главном окне появится созданное соединение, останется только подключиться к нему.
 +
----
 +
TODO: настройка в обычном режиме через GUI
{{Category navigation|title=ПО уровня предприятия|category=Enterprise Software|sortkey={{SUBPAGENAME}}}}
{{Category navigation|title=ПО уровня предприятия|category=Enterprise Software|sortkey={{SUBPAGENAME}}}}
[[Категория:HOWTO]]
[[Категория:HOWTO]]

Версия 19:25, 21 декабря 2016

Дистрибутив SAP GUI for Linux предоставляется только в виде Java приложения.

Одним из требований является наличие в установленной java поддержки JavaFX. Для этого необходимо установить Oracle JDK, следующие пакеты: 

java-1.8.0-oracle-*
java-1.8.0-oracle-headless-*
fonts-ttf-java-1.8.0-oracle-*

Их можно либо собрать по этой инструкции, или скачать уже собранные - отсюда (также там есть плагин для Mozilla Firefox)

Инструкция по установке SAP GUI for Java:

1. Установите необходимые java-пакеты: 

cd /path/to/rpms
apt-get install java-1.8.0-oracle-* java-1.8.0-oracle-headless-* fonts-ttf-java-1.8.0-oracle-*

2. После этого скачайте распакуйте архив с дистрибутивом программы (доступен только по логину/паролю на сайте SAP).

3. Далее установка самого клиента (из-под локального пользователя): 

cd <path_to_distr>/PRES2/GUI/JAVA
java -jar PlatinGUI740Linux_7.JAR install # имя jar-файла может и не совпадать

4. В открывшемся окне далее-далее (по умолчанию устанавливается в ~/SAPClients)

5. После установки в "Пуск" - "Все приложения" - "Офис" появится ярлык запуска - "SAP GUI 7.40 rev 7".

Либо в директории с программой исполняемый файл ~/SAPClients/SAPGUI7.40rev7/bin/guilogon

6. Быстрый вариант настройки соединения:

  • Нажимаем в программе Файл -> Новое соединение
  • В открывшемся окне переходим на вкладку "Расширенно"
  • Ставим чекбокс "Экспертный режим"
  • Вводим адрес и порт сервера в формате conn=/H/<адрес сервера>/S/<порт>. Например: 
conn=/H/appserver.acme.com/S/3200
  • После сохранения в главном окне появится созданное соединение, останется только подключиться к нему.

TODO: настройка в обычном режиме через GUI

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