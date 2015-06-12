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Текущая версия на 00:26, 25 декабря 2016

править] Что это

ALT Linux Rescue — спасательный LiveCD-дистрибутив умеренного размера[1], предназначенный в помощь сисадмину при исправлении и починке многих видов проблем с системами, за которые те несут или чувствуют ответственность; поэтому в него включены инструменты для:

диагностики аппаратного обеспечения

изменения размера разделов

исправления загрузчиков, разделов, файловых систем

восстановления разделов и файлов , удалённых по неосторожности

, удалённых по неосторожности резервного копирования на сетевые серверы и восстановления с них

работы с оптическими, ленточными и файловыми архивами

оптимизации использования файловой системы

зачистки остаточной информации на разделах и дисках [2]

остаточной информации на разделах и дисках доступа к Android-устройствам, сброса паролей Windows и т.п.

расследования случаев несанкционированного доступа/нарушения безопасности информационных систем

Всё это упаковано в удобный гибридный ISO-образ, записываемый как на CD/DVD, так и на USB-флэшку[3].

Получившийся носитель должен загружаться на большинстве x86-компьютеров:

32-битный — примерно от Intel Pentium II/160M или в эквиваленте,

64-битный — на любом AMD64-совместимом оборудовании с BIOS или UEFI[4].

Но главное — не поддавайтесь панике, мы все порой ошибаемся!

править] Скачать

Эти образы автоматически собираются каждую неделю[5], вот прямые ссылки на загрузку файлов, которые уже были проверены на базовую работоспособность:

Это свободное ПО, вы тоже можете его использовать, распространять и улучшать!

Внимание! UNetbootin, Rufus и UltraISO портят загрузку, штатные способы записи гибридных образов на CD/DVD и USB Flash описаны UNetbootin, Rufus и UltraISO портят загрузку, штатные способы записи гибридных образов на CD/DVD и USB Flash описаны здесь





править] Состав

Это LiveCD на основе GNU/*/Linux, поэтому все программы запускаются под управлением ядра Linux[6]. Содержимое можно расширять во время работы: dhcpcd; apt-get update и вперёд.

Вот некоторые из вошедших в состав пакетов в качестве примера:

refind, чтобы справиться с недостачей менеджера загрузки EFI

smartmontools для SMART-мониторинга HDD/SSD

testdisk/photorec для восстановления разделов и файлов данных

memtest86 для UEFI [7] и memtest86+ для BIOS

и memtest86+ для BIOS android-tools, bonnie++, chntpw, cpuburn, dc3dd/dcfldd/ddrescue, exfat-utils, gpart, hdparm, ipmitool, lft, netcat, parted, rsync, scalpel, sleuthkit (aff/ewf), uudeview, whdd, wipefreespace...

Всего включено более сотни специализированных программ и множество других доступно в репозитории ALT Linux Sisyphus, который является основой этих спасательных образов и залогом свежих версий. Возможно и пересобрать себе образ с теми инструментами, которые требуются.

Загрузка в Forensic mode предназначена для минимизации воздействия на носители информации: не подключаются swap-разделы, не активируются программные RAID и LVM, не монтируются ФС, mount-system переключается в readonly-режим с использованием loopback-устройств; при необходимости такой загрузки под UEFI нажмите F2 и выберите соответствующую опцию из меню. В этом режиме также включается защита спасательной корневой ФС от подмены.

Для удалённой поддержки через небыстрый IP-KVM предусмотрен вариант «Rescue with remote SSH access (DHCP)», при котором в процессе загрузки поднимается сеть по DHCP, генерируется пароль root, запускается SSH-сервер и параметры входа выводятся на терминал — с тем, чтобы в несколько нажатий клавиш на iKVM получить более отзывчивую командную оболочку. Пароль следует сменить сразу после успешного использования.

Для переключения на русский следует выполнить команду loadkeys ru и воспользоваться сочетанием клавиш Ctrl+Shift .

править] Награды

править] Примечания