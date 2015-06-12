Rescue

Материал из ALT Linux Wiki

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|[http://nightly.altlinux.org/sisyphus/tested/regular-rescue-latest-i586.iso i586] <small>(~300&nbsp;Мб)</small>
|[http://nightly.altlinux.org/sisyphus/tested/regular-rescue-latest-i586.iso i586] <small>(~300&nbsp;Мб)</small>
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|'''[http://mirror.yandex.ru/altlinux-nightly/tested/ зеркало]'''
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Эти образы автоматически собираются [[regular|каждую неделю]]<ref>существуют ежеквартальные [[starterkits|стартовые наборы]], включая аналогичный спасательный образ; собираются из стабильной ветки</ref>, вот '''прямые ссылки на загрузку''' файлов, которые уже были проверены на базовую работоспособность:
Эти образы автоматически собираются [[regular|каждую неделю]]<ref>существуют ежеквартальные [[starterkits|стартовые наборы]], включая аналогичный спасательный образ; собираются из стабильной ветки</ref>, вот '''прямые ссылки на загрузку''' файлов, которые уже были проверены на базовую работоспособность:
-
* '''[http://nightly.altlinux.org/sisyphus/tested/regular-rescue-latest-i586.iso i586]'''
+
* '''[http://nightly.altlinux.org/sisyphus/tested/regular-rescue-latest-x86_64.iso x86_64]''' ([http://mirror.yandex.ru/altlinux-nightly/tested/regular-rescue-latest-x86_64.iso зеркало])
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* '''[http://nightly.altlinux.org/sisyphus/tested/regular-rescue-latest-x86_64.iso x86_64]'''
+
* '''[http://nightly.altlinux.org/sisyphus/tested/regular-rescue-latest-i586.iso i586]''' (http://mirror.yandex.ru/altlinux-nightly/tested/regular-rescue-latest-i586.iso зеркало])
Это [http://www.gnu.org/philosophy/free-sw свободное ПО], вы тоже можете его использовать, распространять и улучшать!
Это [http://www.gnu.org/philosophy/free-sw свободное ПО], вы тоже можете его использовать, распространять и улучшать!

Текущая версия на 00:26, 25 декабря 2016

Download.png
x86_64 (~350 Мб)
i586 (~300 Мб)
зеркало

Содержание

Слайды

memtest86.efi

меню загрузчика

можно и так

apt-get его!

[править] Что это

ALT Linux Rescue — спасательный LiveCD-дистрибутив умеренного размера[1], предназначенный в помощь сисадмину при исправлении и починке многих видов проблем с системами, за которые те несут или чувствуют ответственность; поэтому в него включены инструменты для:

  • диагностики аппаратного обеспечения
  • изменения размера разделов
  • исправления загрузчиков, разделов, файловых систем
  • восстановления разделов и файлов, удалённых по неосторожности
  • резервного копирования на сетевые серверы и восстановления с них
  • работы с оптическими, ленточными и файловыми архивами
  • оптимизации использования файловой системы
  • зачистки остаточной информации на разделах и дисках[2]
  • доступа к Android-устройствам, сброса паролей Windows и т.п.
  • расследования случаев несанкционированного доступа/нарушения безопасности информационных систем

Всё это упаковано в удобный гибридный ISO-образ, записываемый как на CD/DVD, так и на USB-флэшку[3].

Получившийся носитель должен загружаться на большинстве x86-компьютеров:

  • 32-битный — примерно от Intel Pentium II/160M или в эквиваленте,
  • 64-битный — на любом AMD64-совместимом оборудовании с BIOS или UEFI[4].

Но главное — не поддавайтесь панике, мы все порой ошибаемся!

[править] Скачать

Gnome-media-optical.svg Регулярная сборка

Эти образы автоматически собираются каждую неделю[5], вот прямые ссылки на загрузку файлов, которые уже были проверены на базовую работоспособность:

Это свободное ПО, вы тоже можете его использовать, распространять и улучшать!

Внимание! UNetbootin, Rufus и UltraISO портят загрузку, штатные способы записи гибридных образов на CD/DVD и USB Flash описаны здесь.


[править] Состав

Это LiveCD на основе GNU/*/Linux, поэтому все программы запускаются под управлением ядра Linux[6]. Содержимое можно расширять во время работы: dhcpcd; apt-get update и вперёд.

Вот некоторые из вошедших в состав пакетов в качестве примера:

  • refind, чтобы справиться с недостачей менеджера загрузки EFI
  • smartmontools для SMART-мониторинга HDD/SSD
  • testdisk/photorec для восстановления разделов и файлов данных
  • memtest86 для UEFI[7] и memtest86+ для BIOS
  • android-tools, bonnie++, chntpw, cpuburn, dc3dd/dcfldd/ddrescue, exfat-utils, gpart, hdparm, ipmitool, lft, netcat, parted, rsync, scalpel, sleuthkit (aff/ewf), uudeview, whdd, wipefreespace...

Всего включено более сотни специализированных программ и множество других доступно в репозитории ALT Linux Sisyphus, который является основой этих спасательных образов и залогом свежих версий. Возможно и пересобрать себе образ с теми инструментами, которые требуются.

Загрузка в Forensic mode предназначена для минимизации воздействия на носители информации: не подключаются swap-разделы, не активируются программные RAID и LVM, не монтируются ФС, mount-system переключается в readonly-режим с использованием loopback-устройств; при необходимости такой загрузки под UEFI нажмите F2 и выберите соответствующую опцию из меню. В этом режиме также включается защита спасательной корневой ФС от подмены.

Для удалённой поддержки через небыстрый IP-KVM предусмотрен вариант «Rescue with remote SSH access (DHCP)», при котором в процессе загрузки поднимается сеть по DHCP, генерируется пароль root, запускается SSH-сервер и параметры входа выводятся на терминал — с тем, чтобы в несколько нажатий клавиш на iKVM получить более отзывчивую командную оболочку. Пароль следует сменить сразу после успешного использования.

Для переключения на русский следует выполнить команду loadkeys ru и воспользоваться сочетанием клавиш Ctrl+Shift.

[править] Награды

Best-soft-2015-small.gif Российское ПО 2015: инновации и достижения по версии PC Magazine/RE

[править] Примечания

  1. около 300 Мб в 64-битном варианте
  2. ...во избежание восстановления
  3. при помощи dd(8) или win32diskimager
  4. однако может быть предпочтительно отключить SecureBoot
  5. существуют ежеквартальные стартовые наборы, включая аналогичный спасательный образ; собираются из стабильной ветки
  6. при этом версия ядра обычно или текущая, или достаточно свежая
  7. с разрешения PassMark
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