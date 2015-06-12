Rescue
Материал из ALT Linux Wiki
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м (→Скачать: поменял местами архитектуры, добавил яндекс-зеркало)
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|[http://nightly.altlinux.org/sisyphus/tested/regular-rescue-latest-i586.iso i586] <small>(~300 Мб)</small>
|[http://nightly.altlinux.org/sisyphus/tested/regular-rescue-latest-i586.iso i586] <small>(~300 Мб)</small>
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Эти образы автоматически собираются [[regular|каждую неделю]]<ref>существуют ежеквартальные [[starterkits|стартовые наборы]], включая аналогичный спасательный образ; собираются из стабильной ветки</ref>, вот '''прямые ссылки на загрузку''' файлов, которые уже были проверены на базовую работоспособность:
Эти образы автоматически собираются [[regular|каждую неделю]]<ref>существуют ежеквартальные [[starterkits|стартовые наборы]], включая аналогичный спасательный образ; собираются из стабильной ветки</ref>, вот '''прямые ссылки на загрузку''' файлов, которые уже были проверены на базовую работоспособность:
|-
* '''[http://nightly.altlinux.org/sisyphus/tested/regular-rescue-latest-
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* '''[http://nightly.altlinux.org/sisyphus/tested/regular-rescue-latest-.iso ]'''
|-
* '''[http://nightly.altlinux.org/sisyphus/tested/regular-rescue-latest-
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* '''[http://nightly.altlinux.org/sisyphus/tested/regular-rescue-latest-.iso ]'''
Это [http://www.gnu.org/philosophy/free-sw свободное ПО], вы тоже можете его использовать, распространять и улучшать!
Это [http://www.gnu.org/philosophy/free-sw свободное ПО], вы тоже можете его использовать, распространять и улучшать!
Текущая версия на 00:26, 25 декабря 2016
[править] Что это
ALT Linux Rescue — спасательный LiveCD-дистрибутив умеренного размера[1], предназначенный в помощь сисадмину при исправлении и починке многих видов проблем с системами, за которые те несут или чувствуют ответственность; поэтому в него включены инструменты для:
- диагностики аппаратного обеспечения
- изменения размера разделов
- исправления загрузчиков, разделов, файловых систем
- восстановления разделов и файлов, удалённых по неосторожности
- резервного копирования на сетевые серверы и восстановления с них
- работы с оптическими, ленточными и файловыми архивами
- оптимизации использования файловой системы
- зачистки остаточной информации на разделах и дисках[2]
- доступа к Android-устройствам, сброса паролей Windows и т.п.
- расследования случаев несанкционированного доступа/нарушения безопасности информационных систем
Всё это упаковано в удобный гибридный ISO-образ, записываемый как на CD/DVD, так и на USB-флэшку[3].
Получившийся носитель должен загружаться на большинстве x86-компьютеров:
- 32-битный — примерно от Intel Pentium II/160M или в эквиваленте,
- 64-битный — на любом AMD64-совместимом оборудовании с BIOS или UEFI[4].
Но главное — не поддавайтесь панике, мы все порой ошибаемся!
[править] Скачать
Эти образы автоматически собираются каждую неделю[5], вот прямые ссылки на загрузку файлов, которые уже были проверены на базовую работоспособность:
- x86_64 (зеркало)
- i586 (http://mirror.yandex.ru/altlinux-nightly/tested/regular-rescue-latest-i586.iso зеркало])
Это свободное ПО, вы тоже можете его использовать, распространять и улучшать!
[править] Состав
Это LiveCD на основе GNU/*/Linux, поэтому все программы запускаются под управлением ядра Linux[6]. Содержимое можно расширять во время работы: dhcpcd; apt-get update и вперёд.
Вот некоторые из вошедших в состав пакетов в качестве примера:
- refind, чтобы справиться с недостачей менеджера загрузки EFI
- smartmontools для SMART-мониторинга HDD/SSD
- testdisk/photorec для восстановления разделов и файлов данных
- memtest86 для UEFI[7] и memtest86+ для BIOS
- android-tools, bonnie++, chntpw, cpuburn, dc3dd/dcfldd/ddrescue, exfat-utils, gpart, hdparm, ipmitool, lft, netcat, parted, rsync, scalpel, sleuthkit (aff/ewf), uudeview, whdd, wipefreespace...
Всего включено более сотни специализированных программ и множество других доступно в репозитории ALT Linux Sisyphus, который является основой этих спасательных образов и залогом свежих версий. Возможно и пересобрать себе образ с теми инструментами, которые требуются.
Загрузка в Forensic mode предназначена для минимизации воздействия на носители информации: не подключаются swap-разделы, не активируются программные RAID и LVM, не монтируются ФС, mount-system переключается в readonly-режим с использованием loopback-устройств; при необходимости такой загрузки под UEFI нажмите F2 и выберите соответствующую опцию из меню. В этом режиме также включается защита спасательной корневой ФС от подмены.
Для удалённой поддержки через небыстрый IP-KVM предусмотрен вариант «Rescue with remote SSH access (DHCP)», при котором в процессе загрузки поднимается сеть по DHCP, генерируется пароль root, запускается SSH-сервер и параметры входа выводятся на терминал — с тем, чтобы в несколько нажатий клавиш на iKVM получить более отзывчивую командную оболочку. Пароль следует сменить сразу после успешного использования.
Для переключения на русский следует выполнить команду loadkeys ru и воспользоваться сочетанием клавиш Ctrl+Shift.
[править] Награды
|Российское ПО 2015: инновации и достижения по версии PC Magazine/RE
[править] Примечания
- ↑ около 300 Мб в 64-битном варианте
- ↑ ...во избежание восстановления
- ↑ при помощи dd(8) или win32diskimager
- ↑ однако может быть предпочтительно отключить SecureBoot
- ↑ существуют ежеквартальные стартовые наборы, включая аналогичный спасательный образ; собираются из стабильной ветки
- ↑ при этом версия ядра обычно или текущая, или достаточно свежая
- ↑ с разрешения PassMark